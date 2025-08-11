Muere el senador colombiano Miguel Uribe Turbay tras el atentado del 7 de junio

Por CNN en Español

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay murió este lunes, informó su esposa a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro”, dijo María Clauda Tarazona en la publicación. “Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”, añade.

“Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, concluye el emotivo posteo.

Uribe, de 39 años, sufrió un atentado con arma de fuego el 7 de junio durante un acto político en Bogotá y luchaba por su vida desde entonces en una clínica privada de la capital colombiana. Fue cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez y fuerte crítico del Gobierno del actual mandatario Gustavo Petro.

Por el ataque, las autoridades han detenido a seis personas, entre ellas un menor de edad, quien presuntamente es el autor material del atentado, según la Fiscalía.

Francia Márquez Mina, vicepresidenta de Colombia

“Lamento profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial

@MiguelUribeT. A su familia, amigos y seguidores les envío toda mi solidaridad en este momento de dolor.

Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias, sin importar la posición política.

Pueblo colombiano: es hora de unirnos, de alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia. No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza”.

Iván Duque, expresidente de Colombia

“Recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer los colombianos a este gran ser humano es honrar su legado, con la unidad de propósito y patriotismo pleno. Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable”.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Con profunda tristeza nos enteramos de la trágica muerte del senador colombiano @MiguelUribeT. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables.

Deeply saddened to learn of Colombian Senator @MiguelUribeTs tragic death. The United States stands in solidarity with his family, the Colombian people, both in mourning and demanding justice for those responsible.

