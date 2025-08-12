Así se jugará el novedoso repechaje para el Mundial 2026

Por Pablo Antonio García Escorihuela

Con el aumento de 32 a 48 participantes para el Mundial de Fútbol de 2026, la FIFA también tuvo que encontrar una alternativa para los repechajes clasificatorios, que ahora serán más parecidos a un “mini mundial”.

La “repesca internacional”, nombre con el que la FIFA bautizó para esta edición al repechaje, se jugará entre el 26 y el 31 de marzo de 2026, y tendrá a seis selecciones peleando por dos cupos para la cita mundialista que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá en junio.

Los seis lugares del repechaje se dividirán así:

2 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf)

1 de la Confederación Africana (CAF)

1 de la Confederación Sudamericana (Conmebol)

1 de la Confederación Asiática (AFC)

1 de la Confederación de Oceanía

Cinco de esos seis lugares aún están vacantes. La excepción es Nueva Caledonia, que ya se aseguró un lugar en el repechaje por la Conferencia de Oceanía.

Así las cosas, el torneo contará con cuatro partidos: dos semifinales y dos finales. Los ganadores de esas finales jugarán el Mundial.

En las semifinales, jugarán las cuatro selecciones clasificadas con el peor ranking FIFA al mes de noviembre, el mismo que determinará las posiciones en el sorteo del Mundial el 4 de diciembre. Allí también se sortearán las dos semifinales de la repesca.

Nueva Caledonia ocupa actualmente el puesto 152 del ranking FIFA, por lo que se da por descontado que disputará una de las dos semifinales.

Las dos selecciones que tengan el mejor ranking FIFA de las seis clasificadas esperaran cada una en una final al ganador de una semifinal. Todas las llaves serán a partido único, por lo que no habrá margen de error.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.