El “exceso” de China en disputa con Filipinas dañó dos de sus propios buques. Por qué pudo ser mucho peor

Por Brad Lendon y Kathleen Magramo, CNN

Es difícil calificar de “afortunada” la colisión de dos buques militares de varios miles de toneladas, pero así exactamente consideran los analistas el incidente de esta semana en el Mar de China Meridional que dejó a un barco de la Guardia Costera de China con la proa gravemente dañada tras chocar con un destructor de misiles guiados de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Imágenes dramáticas publicadas por la Guardia Costera de Filipinas mostraron el momento en que se produjo la colisión, en la que la nave de la Guardia Costera de China perdió una parte importante de su proa.

El comodoro Jay Tarriela, de la Guardia Costera filipina, dijo que el incidente ocurrió este lunes mientras el personal distribuía ayuda a los pescadores filipinos cerca del disputado banco de arena Scarborough, aproximadamente a 225 km al oeste de la isla filipina de Luzón.

Tarriela indicó que un barco de la Guardia Costera de China estaba persiguiendo al navío de la Guardia Costera filipina BRP Suluan a “alta velocidad” cuando ocurrió el incidente.

“Los barcos y pescadores filipinos se enfrentaron a maniobras peligrosas y acciones de bloqueo”, apuntó Tarriela.

Agregó que el buque de la armada china luego “realizó una maniobra arriesgada” que infligió “daños sustanciales” al castillo de proa del buque de la Guardia Costera de China, volviendo al barco “innavegable”.

﻿Los videos publicados por la Guardia Costera de Filipinas este lunes mostraron al buque Guilin de la Armada del Ejército Popular de Liberación con número de casco 164, un destructor de misiles guiados Tipo 052D de 7.500 toneladas, cuando choca contra el buque 3104 de la Guardia Costera de China, mientras ambos perseguían a la nave patrullera filipina BRP Suluan, mucho más pequeño.

Se pueden ver al menos tres miembros de la Guardia Costera de China en la proa del CCG 3104 en el momento del impacto, pero no ha habido noticias de víctimas en el incidente.

China dijo que tuvo lugar un enfrentamiento con barcos filipinos, pero hasta ahora no confirmó una colisión entre sus dos buques.

Beijing, que reclama casi todo el Mar de China Meridional como su territorio soberano, dijo que sus barcos estaban protegiendo esa demanda.

Las acciones de Manila al enviar buques a Scarborough Shoal “infringen gravemente la soberanía y los derechos de China, amenazan significativamente la paz y la estabilidad marítimas y son de naturaleza grave”, dijo este lunes Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El banco de arena deshabitado de Scarborough se encuentra dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas, pero China lo ha controlado efectivamente con una presencia de guardacostas casi constante en las aguas cercanas desde 2012, según la Iniciativa de Transparencia Marítima de Asia.

Los analistas dijeron que la colisión es un golpe para el Ejército chino que podría haberse convertido en algo mucho peor, especialmente porque Filipinas es un aliado del tratado de defensa mutua de Estados Unidos, y el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., dijo que la muerte de un marinero filipino en un incidente de este tipo podría verse como un “acto de guerra”.

El destructor del EPL podría haber impactado contra el buque mucho más pequeño de la Guardia Costera filipina. Esto casi con seguridad habría causado heridos y muertos, e incluso el hundimiento del buque filipino, afirmó Ray Powell, experto en el Mar de China Meridional y director de SeaLight en el Centro Gordian Knot para la Innovación en Seguridad Nacional de la Universidad de Stanford.

“¿Dónde estaríamos entonces?”, preguntó Powell. “¿Podría Filipinas permitirse no llamar a esto un ‘ataque armado’?”.

Los funcionarios estadounidenses han prometido reiteradamente defender a Filipinas de cualquier ataque armado en las aguas en disputa, subrayando el “compromiso férreo” de Washington con el tratado de defensa de 1951.

Powell y otros analistas calificaron la participación del avanzado destructor Guilin, puesto en servicio en 2021, de muy inusual y excesiva. Los buques de la Armada del EPL suelen mantenerse al margen, dijeron, listos para respaldar a los buques más pequeños de la Guardia Costera China si se ven en serios problemas.

Powell, quien siguió de cerca el enfrentamiento a través de sitios de rastreo de código abierto, dijo que el lunes no había indicios de ello, ya que China tenía al menos siete barcos de la Guardia Costera y 14 buques de la milicia marítima en la zona.

En cambio, solo contó cuatro buques filipinos involucrados: dos de la Guardia Costera, uno de la Oficina de Pesca y un transportista de pescado comercial.

Después de revisar el video del incidente, el analista Carl Schuster, excapitán de la Marina de EE.UU., dijo que los barcos chinos parecían estar “tratando de atrapar al cúter filipino entre ellos, obligándolo a recibir el impacto del cañón de agua a corta distancia, hasta las entradas de sus motores, y se suponía que uno de los barcos (chinos) lo chocaría, le golpearía la popa o lo inutilizaría de alguna otra manera”.

La maniobra “requiere mucha práctica y coordinación”, dijo.

“Estaban intentando una maniobra nueva, audaz e intrincada contra una tripulación filipina claramente bien preparada sin ninguno de esos requisitos previos y pagaron el precio por ello”, dijo Schuster.

Alessio Patalano, profesor de guerra y estrategia en Asia Oriental en el King’s College de Londres, dijo que la maniobra china no exhibió “ningún comportamiento marinero digno de mención”.

“Esto fue sumamente poco profesional y peligroso desde la intención hasta la ejecución, y finalmente… castigó a uno de los agresores, quien sufrió un daño incapacitante”, dijo Patalano.

“Traer un buque más grande de la Armada del EPL fue una exageración”, dijo Collin Koh, investigador de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam (RSIS por sus siglas en inglés) en Singapur.

El destructor está armado con docenas de misiles diseñados para derribar aeronaves, hundir buques de guerra enemigos o alcanzar objetivos terrestres a cientos de kilómetros de distancia.

Los buques Tipo 052D están diseñados para desempeñar un papel clave en los grupos de trabajo de portaaviones chinos, según una evaluación militar estadounidense.

“Es exagerado utilizar un buque de tan alta tecnología para hacer este tipo de trabajo”, que es esencialmente un trabajo de aplicación de la ley, afirmó Koh.

El incidente es ilustrativo de algo que los expertos han temido durante mucho tiempo en el conflictivo Mar de China Meridional: un error de un capitán o piloto podría llevar a una confrontación militar entre superpotencias.

“Ambos activos chinos muestran intenciones hostiles hasta tal punto que, cuando aparentemente no alcanzan el objetivo, terminan colisionando, lo que refuerza el punto de que tanto las distancias de seguridad como el comportamiento eran tan agresivos que no podían evitarse entre sí”, dijo Patalano.

Powell, de SeaLight, dijo que ese comportamiento fue alentado por Beijing, citando incidentes que se remontan a 2001, cuando un piloto de combate chino que murió en una colisión con un avión de reconocimiento de la Marina de Estados Unidos sobre el Mar de China Meridional fue aclamado como un héroe nacional.

“La estructura de incentivos para los oficiales militares parece inclinarse hacia la agresión”, dijo Powell.

“Honestamente, me pregunto si este fue un ejemplo de un capitán de la EPL (Marina) demasiado entusiasta que forzó sus reglas de combate”, comentó.

