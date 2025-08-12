Kodak, con 133 años de antigüedad, dice que podría verse obligada a cesar sus operaciones

Por Jordan Valinsky, CNN

Eastman Kodak, empresa fotográfica con 133 años de historia, advirtió a los inversores que podría no sobrevivir mucho más tiempo.

En su informe de resultados del lunes, la empresa advirtió que no cuenta con “financiación comprometida ni liquidez disponible” para pagar sus obligaciones de deuda pendientes, que ascienden a unos US$ 500 millones. “Estas condiciones plantean dudas sustanciales sobre la capacidad de la empresa para continuar como negocio en marcha”, afirmó Kodak en un comunicado.

Kodak pretende obtener efectivo dejando de pagar su plan de pensiones. También afirmó que no espera que los aranceles tengan “repercusiones significativas” en su negocio, ya que fabrica muchos de sus productos, entre ellos cámaras, tintas y películas, en Estados Unidos.

“En el segundo trimestre, Kodak siguió avanzando en su plan a largo plazo a pesar de los retos que plantea un entorno empresarial incierto”, afirmó el CEO de Kodak, Jim Continenza, en la publicación de resultados.

Las acciones de Eastman Kodak cayeron más de un 7 % en las operaciones previas a la apertura del mercado el martes.

La empresa Eastman Kodak Company se constituyó en 1892, pero sus orígenes se remontan a 1879, cuando George Eastman obtuvo su primera patente para una máquina de recubrimiento de placas. En 1888, Eastman vendió la primera cámara Kodak por US$ 25.

En aquella época, la fotografía no era un negocio masivo debido a los conocimientos técnicos y el equipo necesarios para practicarla, pero la cámara Kodak se diseñó para ser más accesible. Eastman acuñó el eslogan: “Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto”.

El nombre carecía en gran medida de significado, ya que, según la empresa, la palabra “Kodak” fue inventada por Eastman de la nada: “La letra ‘K’ siempre me ha gustado, me parece una letra fuerte e incisiva”.

Kodak tuvo un siglo de éxito fabricando cámaras y películas. En un momento dado, en la década de 1970, era responsable del 90 % de las ventas de películas y del 85 % de las ventas de cámaras en Estados Unidos, según The Economist. La exitosa canción de Paul Simon “Kodachrome” encabezó las listas de éxitos en 1973.

Pero esa poderosa posición en el mercado no duraría debido a la tecnología que inventó la empresa: Kodak presentó la primera cámara digital en 1975.

Kodak no supo aprovechar el auge de la tecnología digital. En 2012, se declaró en quiebra. En el momento de acogerse al capítulo 11, tenía 100.000 acreedores y una deuda total de US$ 6.750 millones.

En 2020, Kodak tuvo un breve respiro cuando el Gobierno de Estados Unidos la seleccionó para transformarse en un productor de ingredientes farmacéuticos. El precio de las acciones de Kodak subió tan rápido que activó 20 interruptores de circuito a lo largo de la sesión bursátil.

A pesar de sus recientes pérdidas, Kodak ha declarado recientemente que su objetivo es ampliar esa parte de su negocio. La empresa sigue fabricando películas y productos químicos para empresas, incluida la industria cinematográfica, y concede licencias de su marca para una variedad de productos de consumo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.