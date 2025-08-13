“Para Messi, el Mundial de 2026 debe ser su ‘cisne negro'”, dice el preparador físico Fernando Signorini

Por Hugo Manu Correa

Nos distancia poco menos de un año para el comienzo del Mundial de Canadá-Estados Unidos-México 2026. Si bien la cita no se divisa con fuerza aún en el horizonte, “Messi debe pensar ya en el Mundial como prioridad”, dice Fernando Signorini, quien fuera preparador físico de la selección argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010, en cuyo plantel estuvo el delantero rosarino.

Signorini dice que el astro del Inter Miami debe pensar en el Mundial como “trama” y en los partidos con las Garzas como “subtrama”. Con afecto y espíritu docente, Signorini dice que, a Messi, si se lo quiere de verdad, hay que “saber decirle que no”, pues a sus 38 años no puede jugar todos los partidos. Sostiene que, en este mundo volátil, ciertamente oscuro y con poca magia, la presencia de Messi en la competencia de la FIFA será “un regalo para niños que no tienen ninguna otra posibilidad para ser felices”.

Se apasiona al hablar del fútbol, de literatura y filosofía. Se aproxima a la figura icónica de Messi y lo hace con devoción, con una sonrisa. Fernando Signorini dice que, si bien la lesión muscular que Messi tuvo el 2 de agosto es absolutamente menor – el parte médico confirmó una “lesión muscular leve”-, sí es un indicativo de que su cuerpo, a los 38 años, requiere un fino cuidado, y no debe apresurarse en el retorno. “Un partido que no juegue no le debe afectar”, sostiene el ex preparador físico de Diego Armando Maradona: “Es como pensar en una gallina perdida. Lo que él no debe perder es el cisne negro”, le dice a CNN. Ese cisne negro es el Mundial de 2026.

Se apasiona en la charla, se posiciona con la misma honestidad intelectual con CNN en el frío invierno argentino como lo hizo en el pasado en España, hablando de tú a tú con los dos mayores iconos del fútbol argentino: Maradona y Messi.

Se aproximaba el Mundial de 2010 y Argentina tenía un partido amistoso con la selección de Cataluña en el horizonte. Messi venía de una lesión en su tobillo. “Le dije a Diego (DT de la selección argentina en ese entonces), no lo pongas. Déjalo descansar, si ya sabes que jugará el Mundial”, dice Signorini. Con espíritu paternalista y misma convicción, le diría horas después al propio Messi: “Este partido no sirve para nada… mañana cuando la selección juegue, tú vas a estar con tu familia y amigos comiendo un asado en Rosario”, recuerda, como si solo hubiera pasado días atrás.

Usa ese evocativo recuerdo como disparador para el Mundial de México-Estados Unidos-Canadá 2026. “Es mentira que a Messi no se le puede decir que no”, enfatiza Signorini. Con su conocimiento al detalle del cuidado del cuerpo que requiere un futbolista en la ajetreada agenda de partidos de la actualidad, sostiene que a Messi hay que ayudarlo, pues él “quiere jugar todos los partidos” y “eso es un riesgo a su edad”.

Se lo percibe cómodo, con ganas de hablar, mixturando la naturalidad de una charla de café, con el análisis intelectual de hombre ilustrado. Signorini pone en paralelo el acondicionamiento físico de Maradona, que él mismo supervisó en la provincia de La Pampa, Argentina, previo al Mundial de Estados Unidos en 1994. Sostiene que Messi, dos meses antes del Mundial de 2026, “debe tomarse un mes en un lugar que a él le encante, con los chicos, con Antonella, que se olvide de todo, que recargue las pilas. Que después venga con esa hambre, con esa voracidad que le produce el futbol”, enfatiza.

Consultado por CNN sobre si cree que ese plan sea posible, Signorini dice que “no creo que vaya a pasar, porque está demasiado enamorado de la pelota”. Rápidamente, remarca que es imposible que el astro rosarino pueda jugar los ocho partidos que se requieren para ganar el próximo Mundial de 48 seleccionados. Sostiene que Messi es “brillante” e “inteligente”, y que ya se ha dado cuenta que debe administrar más finamente cada paso que da.

En el partido que Argentina empató 1-1con Colombia el 10 de junio –válido por la fecha 16 de las Eliminatorias-, Messi decidió por su cuenta y orden salir del partido a 13 minutos del final. “Leo no iba a salir y al final salió cerca del final. Me dijo que era mejor que saliera él, y entonces decidimos cambiarlo”, diría luego Scaloni tras haberse sorprendido en el campo de juego.

Ese hecho marco un fuerte antecedente de cómo el propio Messi administra esta nueva realidad. Signorini le dice a Deportes CNN que ese hecho es un dato elocuente de lo consciente que es Messi de esta nueva etapa que atraviesa su cuerpo.

Vinculándolo con estas horas, en que Messi trabaja en la nueva puesta a punto con el Inter Miami, Signorini señala que el astro argentino debe “recuperarse bien de la lesión, pues si no lo hace y si se apura, luego viene la lesión acá –señalando la cabeza– y esa lesión luego ni los psicólogos te pueden ayudar”.

En este sentido, remarca la sapiencia del cuerpo técnico argentino encabezado por Lionel Scaloni, que ha “logrado establecer un clima de tanta cordialidad”. Dice que eso constituye un factor esencial a la hora de encarar este reto de cuidar a la estrella máxima argentina.

Un viejo concepto en el deporte dice que, en el fútbol, es más difícil repetir un logro que haberlo conseguido en primera instancia. Signorini sostiene que para que Argentina llegue a instancias definitorias del Mundial de 2026, necesitará nuevamente de un Messi superlativo. Considera que “podemos volver a soñar con una actuación maravillosa, que será la guinda sobre el postre de su carrera”.

Sensible, comprometido y con la mirada de lince, cataloga el futbol de Messi como un espectáculo que puede dar un poco de color, luz y alegría a los niños. Lo suelta como una plegaria, ya que, sostiene, “los niños no tienen hoy en día motivos para sonreír, para que puedan ser felices”.

De cara a ese momento, mira fijo a la cámara de CNN y cita una reflexión del filósofo español Fernando Sánchez Drago, que evoca un añejo saber: “Leo, querido. El goce de los sentidos es la matriz de los futuros problemas. No caigas en ese error. Ponle freno a esa pasión irrefrenable que te produce el fútbol. Porque eso mismo puede ser la matriz de un problema, de una lesión, para que no llegues en condiciones”, dice Signorini.

“Messi no nació para ser explicado”, le dice Signorini a CNN, “salvo que uno se crea muy vanidoso”. Es “grotesco” lo que hace con los rivales haciéndoles dar “golpes increíbles”, remarca. Pone a Messi en un sitial súper privilegiado, como salido – nos dice- de la Ilíada o de la Odisea, los poemas épicos de la Grecia Antigua narrados por Homero. Sostiene que Aquiles, en la Ilíada, o Ulises, en la Odisea, son seres que tienen la típica “mente astuta” helénica. No necesitan analizar mucho, tienen mitad análisis racional y mitad instinto, y con eso “salen a pelear”, dice Signorini.

Considera que ese fuego sagrado aún le quema al rosarino más famoso: “No sé qué depara el futuro, pero sé quién tiene el futuro en sus manos”. Al decir de Signorini, Messi sigue con ese instinto al acecho en el camino a su – Ítaca – para abastecerlo de más gloria.

