Trump está reforzando su control sobre la economía, tomando una página del libro de China

Análisis de Allison Morrow, CNN

Despidan a los economistas. Demanden al presidente de la Reserva Federal. Metan las manos en empresas privadas. Consideren suspender los informes económicos. Exijan lealtad. Tomen el control de la Policía en la capital. Digan a todos que es por su propio bien.

Así podría ser el final del capitalismo estadounidense de libre mercado. En los últimos días, el presidente Donald Trump ha tomado medidas —sin precedentes en la historia de Estados Unidos, pero bien establecidas en China, Rusia y otras economías centralmente gestionadas— para romper las instituciones que definen y sostienen nuestra realidad económica.

Esto está a punto de ponerse muy desordenado. O mejor dicho, aún más desordenado.

Aquí un resumen solo de los últimos dos días:

Trump, tras despedir a la jefa de la Oficina de Estadísticas Laborales, a principios de este mes, porque no le gustó el débil informe de empleos del verano, nombró a EJ Antoni —un leal seguidor del movimiento MAGA con poca experiencia en recopilación de datos o economía laboral— para dirigir la agencia encargada principalmente de la recopilación de datos y la economía laboral. (Varios economistas, tanto de derecha como de izquierda, se pronunciaron en contra de la designación de Antoni, citando su evidente inclinación política y falta de experiencia).

Antoni, arquitecto del memorándum ultraconservador Proyecto 2025, sugirió la idea de suspender el muy seguido informe mensual de empleos, antes de retractarse de esa idea tras la reacción negativa del martes.

Trump amenazó con demandar al presidente de la Fed, Jerome Powell, a quien el presidente ha amenazado repetidamente con despedir, socavando la autoridad del banquero central en un momento delicado para la economía estadounidense.

Aseguró un arreglo legalmente dudoso para que el Gobierno obtenga una parte de las ventas de chips de Nvidia y AMD a China.

Cambió radicalmente de opinión sobre el CEO de Intel. Días después de pedir la renuncia de Lip-Bu Tan “de inmediato” por supuestos conflictos no especificados (lo que causó que las acciones de Intel cayeran un 3 %), el presidente cambió de opinión tras su reunión en la Oficina Oval con Tan. (Aún no sabemos de qué se trataba todo eso).

Trump dijo que Goldman Sachs debería despedir a su principal economista, aparentemente porque el banco publicó una nota diciendo que los aranceles de Trump estaban a punto de aumentar los precios para los consumidores (hecho en el que la mayoría de los economistas están de acuerdo).

El presidente desplegó la Guardia Nacional en Washington, afirmando que la violencia —que según los datos policiales ha disminuido significativamente en los últimos dos años— estaba fuera de control.

Es mucho que procesar, que por supuesto es el objetivo de la estrategia de medios de la Casa Blanca de inundar la zona.

Así que enfoquémonos brevemente en el asunto que parece más aburrido, pero que en realidad es crucial: la campaña de Trump para sembrar dudas sobre los datos económicos producidos por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

Como informamos aquí la semana pasada, sería difícil, si no imposible, que un allegado de Trump en cualquier puesto altere los números de empleo para presentar una imagen económica más positiva: habría una rebelión entre los funcionarios públicos que se enorgullecen de recopilar y analizar esos datos. Hay un siglo de integridad procedimental allí que no puede ser fácilmente descartado.

Es mucho más fácil, entonces, atacar públicamente a la institución misma y designar a un economista que ha sido crítico con la organización que ahora debe supervisar.

Aunque se retractó de su comentario, Antoni dijo a Fox Business en una entrevista antes de su designación que cree que puede ser momento de suspender el informe mensual “hasta que esté corregido”.

Es difícil exagerar cuán nerviosos pone ese tipo de comentarios a los líderes empresariales y economistas. Si bien pocos dirían que el proceso de la BLS es perfecto, es indiscutiblemente la mejor manera que existe de monitorear la vasta economía estadounidense de US$ 30 billones.

“Suprimir estos datos es como sacarnos los ojos”, dijo Aaron Sojourner, economista laboral e investigador principal en el Instituto WE Upjohn para la Investigación del Empleo. “Daña nuestra capacidad de entender lo que sucede a nuestro alrededor y nos obliga a tomar peores decisiones”.

Esto no es en absoluto una preocupación académica o teórica. Solo pregúntenle a Argentina, cuyo Gobierno en 2007 despidió a la estadística encargada de su informe de inflación después de que ella (correctamente) pronosticara un gran aumento en los precios al consumidor. Después de eso, los funcionarios elegidos pasaron años tratando de engañar al público, diciendo que la inflación era menor de lo que realmente era. Los inversores perdieron la confianza y retiraron su dinero de los bonos argentinos. Las tasas de endeudamiento se dispararon.

Aunque no hay evidencia de que algo similar esté ocurriendo actualmente en Estados Unidos, el daño puede que ya esté hecho.

Cuando se publique el informe de empleo de agosto, dentro de tres semanas, se analizará en el contexto de la reacción de Trump. Un informe optimista generará preguntas en la izquierda sobre si la agencia está complaciendo al presidente, de la misma manera que lo han hecho bufetes de abogados, universidades y corporaciones multinacionales. Un informe pesimista será visto en la derecha como una prueba de una conspiración para socavar la agenda económica de Trump.

La reorientación de Trump en los negocios estadounidenses también guarda similitudes con el modelo chino de “capitalismo de Estado”: una mezcla entre socialismo y el capitalismo clásico de libre mercado, en la que el Estado participa en las empresas privadas, pero no las posee directamente.

“Hace una generación, la sabiduría convencional sostenía que a medida que China se liberalizara, su economía llegaría a parecerse a la de Estados Unidos. En cambio, el capitalismo en Estados Unidos está empezando a parecerse al de China”, escribió el lunes Greg Ip, columnista de The Wall Street Journal. Por supuesto, Estados Unidos no ha llegado tan lejos como China ni siquiera como lo que Ip llama “practicantes más suaves del capitalismo de Estado” como Rusia y Brasil.

“Sigue siendo un cambio radical con respecto al espíritu de libre mercado que Estados Unidos alguna vez encarnó”.

En China, los ministerios que producen los datos económicos están alineados con el partido en el poder (lo cual tiene sentido en un sistema de partido único). Y no es inusual que las estadísticas oficiales de Beijing difieran de los indicadores monitoreados por académicos y empresas de investigación. Es decir, si es que las estadísticas nacionales siquiera se publican. En los últimos años, la Oficina Nacional de Estadísticas de China ha dejado de publicar algunas cifras relacionadas con el desempleo, con poca explicación, según un análisis aparte de The Wall Street Journal.

Por supuesto, Estados Unidos está lejos de ese nivel. Pero Trump, quien ha hablado abiertamente de su admiración por el líder chino, Xi Jinping, no solo está descargando su enojo con las cifras en las redes sociales como lo ha hecho en el pasado.

No es ningún secreto que a Trump le importan mucho las apariencias, y realmente no quiere que lo hagan responsable por cifras “malas”. ¿Recuerdan su obsesión con las multitudes en su toma de posesión de 2016? O en marzo de 2020, cuando el covid-19 comenzaba a llegar a Estados Unidos, cuando argumentó que los pasajeros de un crucero debían permanecer en el mar porque “prefería que los números se mantuvieran donde estaban”. ¿Recuerdan la vez que fue declarado responsable de inflar fraudulentamente el valor de sus propiedades inmobiliarias?

En esta ocasión, la obsesión de Trump por las apariencias solo se ha profundizado, mientras que la deferencia a los expertos que mostró en el episodio del crucero ha desaparecido. El resultado, casi ocho meses después de su segundo mandato, es una economía que parece estar dando un giro hacia una nueva era de control estatal.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.