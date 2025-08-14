Aunque la última versión de ChatGPT promete un nivel de inteligencia de “doctorado”, ni siquiera puede etiquetar un mapa

Por Allison Morrow, CNN

Sam Altman, el experto en inteligencia artificial, está en modo de control de daños.

Se suponía que la última versión del aclamado bot ChatGPT de OpenAI tenía una inteligencia de nivel “doctorado”. Prometía ser el siguiente gran salto para una empresa en la que los inversores han destinado miles de millones de dólares.

En cambio, ChatGPT obtuvo una personalidad más plana y concisa que no puede responder de manera confiable a preguntas básicas. La burla pública resultante ha obligado a la empresa a ofrecer disculpas, mientras mantiene sus pretenciosas afirmaciones sobre las capacidades del bot.

En resumen: es un fracaso.

El error con el modelo, llamado GPT-5, es notable por un par de razones:

Puso en evidencia las numerosas deficiencias existentes de la IA generativa, que los críticos no tardaron en aprovechar (más sobre eso en un momento, porque fueron bastante graciosos). Generó serias dudas sobre la capacidad de OpenAI para crear y comercializar productos de consumo que los seres humanos estén dispuestos a pagar. Eso debería ser especialmente preocupante para los inversionistas, dado que OpenAI, que nunca ha tenido ganancias, supuestamente tiene un valor de US$ 500.000 millones.

Retrocedamos un poco al jueves pasado, cuando OpenAI finalmente lanzó GPT-5 al mundo, aproximadamente un año después de lo previsto, según el Wall Street Journal. Ahora, una cosa en la que esta industria es realmente buena es en generar expectativa, y en ese sentido, su CEO, Sam Altman, cumplió.

Durante una transmisión en vivo antes del lanzamiento el jueves pasado, Altman dijo que hablar con GPT-5 sería como hablar con “un experto con doctorado en cualquier cosa, en cualquier área que necesites”.

Con su habitual estilo arrogante, Altman dijo que GPT-5 le recuerda “cuando el iPhone pasó de esos antiguos modelos de píxeles gigantes a la pantalla retina”. El nuevo modelo, dijo, es algo “significativamente mejor tanto en aspectos obvios como sutiles, y siento que es algo a lo que no quisiera volver atrás nunca”, dijo Altman en una conferencia de prensa.

Luego, la gente empezó a usarlo de verdad.

Los usuarios se divirtieron mucho probando GPT-5 y burlándose de sus respuestas totalmente incorrectas.

El periodista Tim Burke dijo en Bluesky que le pidió a GPT-5 que “muestre un diagrama de los primeros 12 presidentes de Estados Unidos con una imagen de su rostro y su nombre debajo de la imagen”.

El bot devolvió en su lugar una imagen de nueve personas, con ortografía bastante creativa de los primeros líderes estadounidenses, como “Gearge Washingion” y “William Henry Harrtson”.

Una solicitud similar para los últimos 12 presidentes devolvió una imagen que incluía dos versiones diferentes de George W. Bush. Pero no George H. W. Bush y su hijo George W. Bish; sino un tal “George H. Bush” y después su hijo… dos veces. Excepto que la segunda vez, George Jr. lucía muy diferente al presidente número 43º.

Etiquetar mapas básicos de Estados Unidos también resultó complicado para GPT-5 (pero de nuevo, bastante gracioso, como mostró la publicación del escritor de tecnología, Ed Zitron en Bluesky).

GPT-5 lo hizo un poco mejor cuando le pedí el miércoles un mapa de Estados Unidos.

Algunas personas, de hecho, pueden identificar correctamente el gran estado de Vermont sin un doctorado, pero no GPT-5. Y esta es la primera vez que oigo hablar de estados llamados “Yirginia”.

Las respuestas que salían de GPT-5 eran graciosas cuando solo éramos nosotros, los nerds, tratando de encontrar sus puntos ciegos. Pero algunos seguidores habituales de ChatGPT no se reían. Especialmente porque los usuarios han estado particularmente alarmados por la personalidad de la nueva versión, o más bien, por la falta de ella.

Al lanzar el nuevo modelo, OpenAI básicamente retiró sus modelos anteriores, incluido el extremadamente popular GPT-4o que ha estado en el mercado por más de un año.

Esto provocó que incluso quienes amaban la versión anterior del chatbot de repente no pudieran usarlo. Más de 4.000 personas firmaron una petición en Change.org para obligar a OpenAI a resucitarlo.

“Ya estoy harto de ChatGPT 5”, escribió un usuario en Reddit, explicando cómo intentó usar el nuevo modelo para ejecutar “un sistema simple” de tareas que un modelo anterior de ChatGPT solía manejar. El usuario dijo que GPT-5 “se volvió loco”, eliminando tareas y moviendo fechas límite. Y aunque los defensores de OpenAI podrían atribuir eso a un incidente aislado o incluso inventado, en menos de 24 horas del lanzamiento de GPT-5, Altman ya estaba haciendo control de daños, aparentemente sorprendido por la mala recepción. En X, anunció una larga lista de actualizaciones, incluyendo el regreso de GPT-4o para los suscriptores de pago.

“Esperábamos algunos inconvenientes al lanzar tantas cosas al mismo tiempo”, dijo Altman en una publicación. “¡Pero fue un poco más accidentado de lo que esperábamos!”

La incapacidad del CEO para anticipar la indignación sugiere que no tiene un control firme sobre cómo los aproximadamente 700 millones de usuarios activos semanales interactúan con su producto.

Quizás Altman pasó por alto toda la cobertura —de CNN, The New York Times, The Wall Street Journal— sobre personas que desarrollaron un profundo vínculo con ChatGPT u otros chatbots rivales, manteniendo conversaciones interminables con ellos como si fueran personas reales. Una simple búsqueda en Reddit podría haber ofrecido ideas sobre cómo otros están integrando la herramienta en sus flujos de trabajo y vidas. Una investigación básica de mercado debería haber mostrado a OpenAI que una actualización masiva que descontinuara las herramientas de las que la gente depende sería más que solo un pequeño inconveniente.

Al ser consultado sobre la reacción negativa a GPT-5, un representante de OpenAI remitió a CNN a las declaraciones públicas de Altman en redes sociales anunciando el regreso de los modelos antiguos, así como a una publicación de blog sobre cómo la empresa está optimizando GPT-5.

El caótico lanzamiento muestra cómo la industria de la IA en su conjunto está luchando por demostrar que son productores de bienes de consumo en lugar de “laboratorios”, como les gusta llamarse, porque suena más científico y distrae a la gente del hecho de que están respaldados por personas que intentan ganar cantidades inimaginables de dinero.

Las empresas de IA suelen basar su arrogancia en el desempeño de un modelo en diversas pruebas de referencia internas que muestran lo bien que un bot puede hacer cálculos complejos. Por lo que sabemos, GPT-5 superó esas evaluaciones.

El problema es que OpenAI promocionó el producto hasta tal punto que la decepción era (o debería haber sido) inevitable. “Honestamente, no pensé que OpenAI quemaría el nombre de la marca en algo tan mediocre”, escribió el destacado investigador y crítico de IA Gary Marcus. “En un mundo racional, su valoración caería”, añadió, señalando que OpenAI aún no ha obtenido ganancias, está reduciendo precios para mantener su número de usuarios y está perdiendo talento a medida que aumenta la competencia.

Para críticos como Marcus, el fracaso de GPT-5 fue una especie de reivindicación.

Como señaló en una publicación de blog, otros modelos como Grok de Elon Musk no están teniendo mucho mejor desempeño, y la reacción negativa incluso de los defensores de la IA, se percibe como un punto de inflexión.

Cuando se habla de IA, se habla de una de dos cosas: la IA que tenemos ahora (chatbots con una utilidad limitada y definida) y la IA que empresas como Altman afirman poder construir: máquinas que pueden ser más inteligentes que los humanos y decirnos cómo curar el cáncer, solucionar el calentamiento global, conducir nuestros automóviles y cultivar nuestros alimentos, todo ello mientras nos entretienen y deleitan en el proceso.

Pero la brecha entre la promesa y la realidad de la IA parece ampliarse con cada nuevo modelo.

Lisa Eadicicco de CNN contribuyó con este reporte.