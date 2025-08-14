EE.UU. y Europa siguen haciendo negocios por miles de millones de dólares con Rusia a pesar de años de guerra

Por Lauren Kent, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con imponer un arancel adicional del 25 % a la India, así como aranceles más altos a otros países que compran petróleo ruso, en un intento por presionar a Moscú para que ponga fin a la guerra en Ucrania. Pero Estados Unidos y Europa siguen realizando intercambios comerciales por miles de millones de dólares con Rusia, aunque es solo una fracción del comercio que existía antes de la guerra.

India ha sostenido que está siendo injustamente señalada con el aumento de aranceles, calificándolo de “injustificado” dado que otras naciones también hacen negocios con Moscú.

El comercio entre Rusia y Estados Unidos ha caído alrededor de un 90 % desde que el Kremlin lanzó su invasión a gran escala de Ucrania, pero el año pasado EE.UU. todavía importó bienes de Rusia por valor de US$ 3.000 millones, según los datos más recientes de la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Censo de EE.UU.

Mientras tanto, la Unión Europea —que ha sido socia de EE.UU. en las sanciones contra Rusia— importó en 2024 bienes de Rusia por un valor de US$ 41.900 millones (36.000 millones de euros), de acuerdo con datos de la oficina de estadísticas del bloque.

“Es significativo, pero creo que lo más relevante es la rapidez con que la UE se ajustó para reducir su dependencia de Rusia”, dijo Kimberly Donovan, directora de la Iniciativa de Estrategia Económica del Atlantic Council, un centro de estudios con sede en Washington. “Están logrando grandes avances para reducir aún más lo que obtienen de (Rusia)”.

Las importaciones de la UE desde Rusia cayeron un 86 % entre el primer trimestre de 2022 y el de 2025, de acuerdo con datos de Eurostat.

“Creo que hay muchas oportunidades para que Estados Unidos e incluso la UE incrementen su comercio con países como Canadá y obtengan de ellos los productos que necesitamos”, añadió Donovan. “Ahí es donde las guerras comerciales y las negociaciones arancelarias están desestabilizando el mercado y reduciendo nuestra capacidad de abordar estratégicamente el problema de Rusia”.

Estas son las áreas donde los vínculos económicos con Rusia siguen siendo más fuertes, para EE.UU. y Europa, respectivamente.

• Fertilizantes: EE.UU. importó fertilizantes de Rusia por valor de US$ 927 millones en la primera mitad de este año, según datos de la Oficina del Censo de EE.UU. El año pasado, las importaciones de fertilizantes desde Rusia superaron los US$ 1.000 millones. EE.UU. depende especialmente de Rusia para la importación de tres tipos de fertilizantes químicos: urea, nitrato de amonio-urea (UAN, por sus siglas en inglés) y cloruro de potasio y muriato de potasio, también llamado potasa.

“A menos que EE.UU. sancione las importaciones de fertilizantes rusos, como hace con la potasa de Belarús, es probable que este nivel de comercio continúe”, dijo Allan Pickett, jefe de análisis de fertilizantes en S&P Global Commodity Insights. “Rusia sigue siendo uno de los proveedores de fertilizantes más importantes del mundo y su influencia no ha disminuido desde 2022”.

“La urea y la potasa podrían obtenerse fácilmente de otros lugares, aunque con la potasa eso aumentaría aún más la dependencia de EE.UU. de Canadá, que actualmente tiene una dinámica comercial interesante”, añadió Pickett.

El Gobierno de Trump aumentó recientemente los aranceles a Canadá a un mínimo del 35 %, a menos que los bienes cumplan con los términos del T-MEC, lo que ha intensificado las tensiones comerciales con su vecino del norte.

• Paladio: aunque las importaciones de paladio desde Rusia se han reducido considerablemente desde 2021, los datos muestran que EE.UU. todavía importó de ese país paladio por un valor de US$ 878 millones en 2024 y por US$ 594 millones en 2025, hasta junio. Este metal plateado se utiliza en diversos productos electrónicos e industriales y es un componente clave en los convertidores catalíticos de los automóviles.

• Uranio y plutonio: EE.UU. ha importado uranio y plutonio de Rusia por un valor de US$ 755 millones en lo que va de este año, según datos de la Oficina del Censo hasta junio. En 2024, importó de Rusia esos materiales por un valor de US$ 624 millones.

• Petróleo: Rusia era el mayor proveedor de petróleo para la Unión Europea antes de que Moscú lanzara su invasión a gran escala de Ucrania. Desde entonces, la UE ha impuesto una prohibición a las importaciones marítimas de petróleo ruso, así como de productos petroleros refinados, como el diésel. Como resultado, las importaciones de petróleo a Europa cayeron a US$ 1.720 millones (1.480 millones de euros) en el primer trimestre de 2025, frente a los US$ 16.400 millones (14.060 millones de euros) del mismo trimestre de 2021, de acuerdo con los datos más recientes de Eurostat.

Los principales importadores europeos de combustibles fósiles rusos en julio de 2025 fueron Hungría, Francia, Eslovaquia, Bélgica y España, según un análisis del Centro para la Investigación en Energía y Aire Limpio, una organización internacional de investigación. De acuerdo con ese análisis, Hungría y Eslovaquia representaron la gran mayoría de las importaciones de crudo, mientras que los demás importan principalmente gas natural licuado.

• Gas natural: el valor de las importaciones de gas natural desde Rusia en realidad aumentó en los últimos cuatro años debido a la subida de los precios, alcanzando los US$ 5.230 millones (4.490 millones de euros) en el primer trimestre de 2025, según Eurostat. Sin embargo, la UE ha reducido ligeramente la cuota de mercado rusa en las importaciones de gas natural licuado desde 2021 —del 22 % al 19 % en 2025— y, al mismo tiempo, ha incrementado notablemente la cuota de mercado de EE.UU.

• Hierro y acero: la cuota de Rusia en las importaciones de hierro y acero de la UE ha caído drásticamente. En el primer trimestre de 2025, las importaciones de hierro y acero ascendieron a US$ 850 millones (730 millones de euros), aproximadamente la mitad de lo que fueron en el mismo trimestre de 2021, de acuerdo con Eurostat.

• Fertilizantes: las sanciones y los aranceles no han afectado a la industria de fertilizantes y, como resultado, las importaciones europeas de fertilizantes rusos han variado muy poco desde 2021. En el primer trimestre de 2025, los países de la UE importaron fertilizantes rusos por valor de US$ 640 millones (550 millones de euros), según los datos.

• Níquel: la UE ha diversificado sus importaciones para depender más del níquel proveniente de Estados Unidos, Noruega, Reino Unido y Canadá. Aun así, el bloque importó níquel de Rusia por valor de US$ 300 millones (260 millones de euros) en el primer trimestre de 2025. El níquel se utiliza principalmente para fabricar acero inoxidable y otros aceros aleados, así como baterías.

Más allá de las importaciones y exportaciones de productos básicos, muchas empresas occidentales siguen afianzadas en Rusia.

Algunas destacadas compañías estadounidenses —incluidas empresas que figuran entre las 100 más importantes— continúan operando en Rusia, según listas elaboradas por la Escuela de Administración de Yale y el Instituto de la Escuela de Economía de Kyiv.

Decenas de empresas europeas, incluidas marcas de consumo, minoristas y compañías de software, también permanecen en Rusia.

La cantidad de ingresos fiscales que generan las empresas occidentales para el Kremlin es relativamente pequeña, pero analistas señalan que las compañías que permanecen han permitido que aspectos de la vida cotidiana continúen para la población rusa.

Las salidas corporativas sirven para acercar la guerra al pueblo ruso y enfrentar su “complacencia”, así como para dificultar que Putin presente una imagen de una economía que funciona bien, dijo Jeffrey Sonnenfeld, de la Escuela de Administración de Yale, cuyo amplio equipo de investigadores sigue de cerca qué empresas se han retirado.

“Es un mercado en implosión, nunca fue una superpotencia económica para empezar. Es solo mucho humo y espejos, mucho alarde por parte de Putin para intentar crear un aura de algo más grande”, dijo Sonnenfeld a CNN.

A diferencia de la reducción del comercio con Moscú observada en Estados Unidos y la UE, India importó bienes de Rusia por valor de US$ 67.000 millones en 2024, de acuerdo con los datos recopilados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Aproximadamente US$ 53.000 millones correspondieron a aceites y crudo de petróleo.

Antes de la guerra a gran escala, en 2021, India importaba bienes de Rusia por valor de US$ 8.700 millones. Las importaciones indias de petróleo y gas rusos se han disparado desde antes del inicio del conflicto. Actualmente, el petróleo ruso representa el 36 % del mercado indio, según Vortexa, una empresa de datos energéticos, lo que significa que importa más crudo de Rusia que de cualquier otro país.

China también ha incrementado la compra de crudo ruso tras la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Su precio cayó después de que los países occidentales redujeran drásticamente sus importaciones de combustible ruso. Actualmente, Rusia representa el 13,5 % de las importaciones de crudo de China, de acuerdo con Vortexa.

China importó bienes de Rusia por aproximadamente US$ 130.000 millones en 2024, incluidos US$ 62.600 millones en aceites y crudo de petróleo, según datos recopilados por la ONU.

