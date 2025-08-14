Esta es la mejor ciudad del mundo para los veinteañeros, según Time Out

Por Maureen O’Hare, CNN

Ciudad del Cabo es la mejor ciudad del mundo, dice Time Out, a menos que tengas menos de 30 años.

El gigante editorial, famoso por sus listas de lo mejor que incluye desde calles geniales hasta destinos gastronómicos, ha publicado su primera lista de “mejores ciudades” adaptada a los jóvenes, y es notablemente diferente de la clasificación multigeneracional compartida a principios de este año.

En enero, su encuesta anual a más de 18.500 habitantes de ciudades de todo el mundo coronó a la metrópolis sudafricana como la mejor ciudad para 2025, seguida de Bangkok, Nueva York y Melbourne. Sin embargo, al filtrar los mismos datos con las respuestas de los menores de 30 años —es decir, la generación Z, de 13 a 28 años, más los milenials más jóvenes—, el panorama es diferente.

La capital tailandesa se posiciona como la ciudad número uno para 2025 entre los jóvenes residentes, quienes la calificaron como un lugar ideal para hacer amigos, ya que es muy feliz y asequible.

Los jóvenes urbanitas de la ciudad son más propensos que los menores de 30 años de cualquier otro lugar a considerar su ciudad como un entorno ideal para hacer amigos.

Esto se suma a los muchos otros atractivos de Bangkok, por supuesto. La capital de Tailandia “cumple todos los requisitos para ser una gran ciudad: famosa por su ambiente acogedor, su riqueza cultural y su abundancia de lugares emblemáticos como Wat Arun y el Gran Palacio”, declaró Time Out en enero.

Melbourne ocupó el segundo lugar en la lista de menores de 30 años, dos puestos por encima de la clasificación multigeneracional. Casi cuatro de cada cinco jóvenes melburnianos describieron su ciudad como diversa e inclusiva, y un impresionante 96 % elogió su escena artística y cultural. Más de nueve de cada diez también afirmaron que la calidad de vida de Melbourne es “buena” o “increíble”.

La ciudad australiana también alberga la calle más cool de Time Out para 2024, Melbourne High Street, que la editora Leah Glynn elogió en ese momento por sus “restaurantes épicos, bares ocultos, salas de música en vivo y tiendas boutique”.

Ciudad del Cabo se ubicó en el tercer puesto de la lista para menores de 30 años, destacando por su belleza (la ciudad costera está dominada por la impresionante montaña de la Mesa) y sus opciones de ocio nocturno a precios asequibles. Tres de cada cuatro jóvenes afirman que salir de copas allí es asequible.

La ciudad de Nueva York, en el puesto número 4, fue la ciudad que más probablemente fue descrita como “emocionante” por sus residentes más jóvenes, según Time Out. También fue elogiada por su facilidad para caminar y, como era de esperar para la ciudad que nunca duerme, por su vida nocturna.

Copenhague ocupaba el puesto número 10 en el ranking multigeneracional, pero asciende al número 5 al filtrar por menores de 30 años. La capital danesa “prioriza la buena comida, la buena gente y el cuidado mutuo”, según declaró Time Out en enero, pero parece que también ocupa un lugar destacado en cuanto a encontrar a alguien especial a quien cuidar. Más de la mitad de los jóvenes afirmaron que era un lugar fácil para encontrar el amor.

Barcelona fue otra de las ciudades favoritas entre los jóvenes, ubicándose en el puesto número 17 de la lista general, pero alcanzando el puesto número 6 entre la generación Z y los milenials más jóvenes. Esta vibrante metrópolis costera es famosa por su vida nocturna, pero también comparte con Melbourne la mejor puntuación en diversidad e inclusión. Un impresionante 77 % de los jóvenes residentes valoró positivamente sus credenciales de diversidad.

Edimburgo ocupa el séptimo puesto en la lista de ciudades para menores de 30 años gracias a su accesibilidad peatonal, sus espacios verdes y su cercanía a la naturaleza. Casi el 95 % de los jóvenes valoró positivamente sus oportunidades para desarrollar actividades en espacios verdes, lo que la convierte en la ciudad mejor valorada en esta categoría.

La Ciudad de México, en el puesto número 8, es la segunda más asequible para vivir para la generación Z, después de Bangkok. El 69 % la califica de esta manera, sin duda uno de los criterios más importantes para los jóvenes urbanitas que inician sus carreras profesionales. También es la cuarta ciudad más feliz para 2025 entre todas las generaciones, con un 96 % de los encuestados afirmando ser feliz en su ciudad.

Los jóvenes londinenses no valoran mucho la asequibilidad de su ciudad; solo el 45 % opina que es económica. Sin embargo, la capital del Reino Unido ocupa el noveno puesto en la lista de los menores de 30 años gracias a su excelente oferta cultural, con muchas cosas que ver y hacer, divertidas y gratuitas. Su diversa oferta gastronómica también es un éxito entre el 95 % de los jóvenes.

El último puesto del top 10 lo ocupa Shanghái, que Time Out describió a principios de este año como “una ciudad de película donde todos son los protagonistas”. Los jóvenes que viven en esta metrópolis china son los más propensos a describir su ciudad como moderna. También obtuvo buenos resultados en transporte público (el 96 % la calificó muy bien) y en felicidad general (el 84 % afirmó ser feliz viviendo allí).

1. Bangkok, Tailandia

2. Melbourne, Australia

3. Ciudad del Cabo, Sudáfrica

4. Nueva York

5. Copenhague, Dinamarca

6. Barcelona, España

7. Edimburgo, Escocia

8. Ciudad de México

9. Londres

10. Shanghái, China

11. Sydney, Australia

12. Beijing

13. París

14. Tokio

15. Berlín

16. Sevilla, España

17. Chicago

18. Chiang Mai, Tailandia

19. Praga, República Checa

20. Lisboa, Portugal

