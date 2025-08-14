Florida permite la caza del oso negro por primera vez en una década

Por Gordon Ebanks, CNN

Por primera vez en una década, los floridanos podrán cazar legalmente osos negros en el estado.

La medida fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre del estado este mes, pero no sin la oposición de algunos grupos conservacionistas y de derechos de los animales.

Esto siguió a la aprobación, por una abrumadora mayoría, de una enmienda estatal el pasado noviembre que consagró el derecho a la pesca y la caza en la constitución de Florida.

Hasta el miércoles, Florida era uno de solo seis estados que no permitían la caza de osos, según la comisión.

En una reunión de la comisión en mayo, más de 160 personas se inscribieron para comentar públicamente sobre la propuesta de caza de osos. La mayoría de los oradores se opusieron, según un borrador del acta de la reunión.

Al explicar su decisión de autorizar la caza de osos, la comisión calificó la caza como “una herramienta importante y eficaz” para “gestionar las poblaciones de vida silvestre” y dijo que si la población de osos en Florida continúa creciendo al ritmo actual, “en algún momento en el futuro no tendremos suficiente hábitat”.

En 1974, los osos negros en Florida fueron catalogados como una “especie amenazada a nivel estatal”, y el estado prohibió la caza de osos en 1994. Solo se ha permitido una temporada de caza, en 2015, desde entonces, según la comisión.

Durante la caza de osos de 2015, se capturaron 304 osos en solo dos días, según datos de la comisión. Seis de las muertes fueron ilegales.

Al año siguiente, un equipo de investigación realizó un informe para la comisión describiendo las actitudes públicas de los floridanos hacia los osos negros y la caza. En 2016, el 48 % de los residentes de Florida apoyaba la caza de osos negros en el estado, y el 43 % se oponía a la práctica.

La votación del miércoles establece cuatro zonas de caza de osos en el estado y permite una amplia gama de métodos de caza, incluido el uso de arcos y perros, según la comisión. Los defensores de la medida destacaron un aumento en las interacciones entre humanos y osos a medida que crecen las poblaciones humanas y de osos negros en Florida.

Según la comisión, los osos negros han expandido su rango a más de la mitad del estado, triplicando el tamaño de su hábitat desde 1992. Se estima que hay unos 4.000 osos negros en Florida, un aumento significativo respecto a hace solo tres décadas, cuando solo había cientos en el estado.

Algunos grupos de derechos de los animales argumentaron que la decisión sienta un precedente peligroso, incluido Bear Defenders, una campaña para oponerse a la expansión de la caza de osos en Florida.

La votación de la comisión para permitir la caza de osos negros autorizó el uso de los métodos más “controvertidos y crueles posibles”, incluyendo “cebos, acoso con perros y arquería, mientras se eliminan los puestos de control que antes garantizaban la supervisión”, dijo Nicole Cordano, quien dirige la campaña Bear Defenders, en un comunicado a CNN.

“Esto no es conservación”.

El año pasado, Florida aprobó una ley que permite a los residentes usar fuerza letal contra los osos si creen que representan una amenaza inminente para las personas o la propiedad.

El cambio entrará en vigor el 1 de septiembre y la temporada de caza designada tendrá lugar en diciembre, después de que se emitan los permisos por sorteo, según informó la comisión en un reporte.

