Israel avanza con un controvertido plan de asentamientos, con el objetivo de “enterrar la idea de un Estado palestino”

Por Tal Shalev y Ibrahim Dahman, CNN

Israel sigue adelante con planes controvertidos para construir miles de nuevas viviendas en la Ribera Occidental, lo que dividiría el territorio en dos. El ministro de Finanzas de ultraderecha, Bezalel Smotrich, dijo que el plan “enterrará de forma permanente la idea de un Estado palestino”.

El proyecto de asentamiento E1, congelado durante décadas por la fuerte oposición internacional, conectaría Jerusalén con el asentamiento de Maale Adumim, lo que haría prácticamente imposible que Jerusalén oriental sea la capital de un futuro Estado palestino. También partiría en dos la Ribera Occidental, impidiendo la creación de un Estado palestino contiguo.

Smotrich anunció este jueves, en una conferencia de prensa en el lugar de la construcción proyectada, la aprobación pendiente de 3.401 nuevas unidades habitacionales.

“Ellos hablarán de un sueño palestino, y nosotros seguiremos construyendo una realidad judía”, dijo Smotrich. “Esta realidad es la que enterrará de forma permanente la idea de un Estado palestino, porque no hay nada que reconocer ni a nadie a quien reconocer”.

Se espera que el plan reciba la aprobación final la próxima semana. Smotrich ha presionado repetidamente al primer ministro Benjamin Netanyahu para anexar la Ribera Occidental y aplicar la soberanía israelí sobre todo el territorio.

En un comunicado, la presidencia del Consejo Nacional Palestino calificó los nuevos planes de asentamiento como un “plan sistemático para robar tierras, judaizarlas e imponer hechos bíblicos y talmúdicos al conflicto”.

El presidente del Consejo Nacional Palestino, Rawhi Fattouh, dijo que el “plan colonial se enmarca en la política de anexión gradual” de la Ribera Occidental, que va acompañada de violencia de colonos contra palestinos.

Los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental se consideran ilegales según el derecho internacional. Pero durante el primer Gobierno de Trump, el Departamento de Estado revirtió una política de larga data de EE.UU. y determinó que los asentamientos “no son incompatibles” con el derecho internacional. El Gobierno de Biden mantuvo esta nueva política.

Smotrich anunció el avance del plan en la conferencia de prensa del jueves, presentándolo como la respuesta de Israel a la reciente oleada de países que anunciaron su intención de reconocer un Estado palestino.

La organización israelí de vigilancia de asentamientos Peace Now criticó el avance del plan E1, calificándolo de “mortal para el futuro de Israel y para cualquier posibilidad de lograr una solución pacífica de dos Estados”.

En un comunicado, la organización dijo: “Estamos al borde de un abismo, y el Gobierno nos impulsa hacia adelante a toda velocidad. Hay una solución al conflicto entre Israel y Palestina y a la terrible guerra en Gaza: el establecimiento de un Estado palestino junto a Israel, y finalmente llegará. Los movimientos de anexión del Gobierno nos alejan cada vez más de esta solución y garantizan muchos más años de derramamiento de sangre”.

