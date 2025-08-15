¿Cuándo regresa Lionel Messi a la acción con el Inter Miami?

Por Pablo Antonio García Escorihuela, CNN en Español

La sonrisa de Lionel Messi tras la práctica matutina de este viernes por la mañana en el complejo Florida Health del Inter Miami en Fort Lauderdale, contrastaba con la imagen de su rostro fruncido y amarrado de hace dos semanas, cuando le tocó salir de la cancha ante los Rayos de Necaxa, tras solo pasar 10 minutos en acción.

Una nueva lesión muscular marginó por poco menos de 15 días al rosarino de la acción, pero este viernes, se le pudo observar nuevamente practicando a tiempo completo con sus compañeros, lo que abre la pregunta: ¿cuándo volveremos a ver a Lionel Messi en jugando con el Inter Miami?

Al respecto, su técnico, Javier Mascherano, aseguró que Messi “está bien” y puede tener acción este fin de semana ante el Galaxy de Los Ángeles:

“Leo ya se ha entrenado con el equipo desde el miércoles, y si no pasa nada raro, estará convocado para el partido de mañana (sábado)”, dijo el DT.

“No me gusta dar muchas pistas, pero vamos a ir analizando que es lo que nos conviene. Tenemos el partido del miércoles -ante Tigres por la Leagues Cup-. Pero venimos de una derrota dura, y no me gustó para nada la imagen que dimos, y nos toca reponernos”, agregó “El Jefecito”, pensando en la posibilidad de ver a Messi en cancha como titular.

Recordemos que el rosarino ha jugado 18 de los 23 partidos con el Inter Miami, entre lesiones y ausencias por ir a la selección argentina, y pese a eso, es el líder goleador del equipo con 18 tantos y además ha repartido 9 asistencias.

El calendario que le queda al Messi con el Inter Miami para el resto del mes de agosto trae los siguientes compromisos:

