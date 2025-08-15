México y Guatemala quieren llevar el Tren Maya a Centroamérica e inician negociaciones con Belice

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Los gobiernos de México y Guatemala acordaron este viernes impulsar el inicio de negociaciones en conjunto con Belice para llevar el Tren Maya —uno de los proyectos de infraestructura insignia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador— a esos países de Centroamérica.

“Valoramos muchísimo las iniciativas de México que buscan la interconexión ferroviaria entre ambos países. Estamos listos para ella. Conectar el Tren Maya con Guatemala y eventualmente con Belice es una visión que compartimos y para lo cual acordamos promover el inicio de negociaciones trinacionales, así como los respectivos estudios de factibilidad”, dijo Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, en una conferencia de prensa tras la reunión bilateral con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el departamento guatemalteco de Petén.

Arévalo señaló que los tres países vecinos están concibiendo la posible ampliación del Tren Maya como una “solución de desarrollo” para la región. De llevarse a cabo, el proyecto no pasará por ninguna “reserva existente”, aseguró el mandatario.

“El Tren Maya no va a atravesar ningún área de reserva existente y va a no únicamente transitar por áreas que ya son consideradas áreas de tránsito y de transporte normal, sino que además van a ser parte importante de una respuesta para la sostenibilidad de ese modelo de ‘Gran Selva Maya’ que estamos viendo”, agregó Arévalo.

El presidente de Guatemala dijo que la etapa inicial de negociaciones será para establecer “principios de compromiso con la preservación del medio ambiente y de sostenibilidad ambiental en el desarrollo del Tren Maya”, lo que se traducirá en estudios de impacto ambiental.

Por su parte, Sheinbaum señaló que, hasta el momento, el Tren Maya es un “éxito” en México, con más de 1,5 millones de pasajeros desde su inauguración en diciembre de 2023.

“Es un proyecto estratégico que visualiza al sur de nuestro país cuando históricamente solo se visualizó que el desarrollo podía estar en el norte (…) Es una visión del desarrollo distinta, en donde las comunidades están integradas”, afirmó la presidenta de México en la conferencia.

Desde que iniciaron los viajes de pasajeros el 16 de diciembre de 2023 hasta el 11 de agosto de este año, el Tren Maya ha transportado a 1.504.319 personas; es decir, casi 80.000 personas por mes, según datos oficiales.

El Tren Maya consta de 1.554 kilómetros de recorrido, que fueron divididos en siete tramos para su construcción. Los últimos tramos, el 6 y el 7, fueron inaugurados para el viaje de pasajeros en diciembre de 2024, un año después del viaje inaugural.

La idea de llevar este proyecto a Centroamérica no es nueva. En abril pasado, Sheinbaum dijo que se contemplaba con Arévalo llevar a Guatemala tanto el Tren Maya como el Tren Interoceánico.

En ese momento, la presidenta de México indicó que el Tren Maya entraría primero por Belice, ya que, si entrara primero por Guatemala, tendría que atravesar Petén, “una selva baja que está protegida”.

“La opción es que entre por Belice y luego baje a Guatemala, que ya se ha hablado también con el primer ministro de Belice”, indicó Sheinbaum.

El Tren Interoceánico, que actualmente recorre Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, también fue tema de la reunión bilateral de este viernes y, al igual que el Tren Maya, se buscará impulsar las negociaciones para llevarlo a Centroamérica.

También en abril, Sheinbaum comentó que el Tren Interoceánico entraría a Guatemala por Ciudad Hidalgo, en Chiapas.

“En esa parte pues ya Guatemala tiene que hacer sus obras y están trabajando en ello, para poder ver bajo qué mecanismos desarrollan ese tren; es un tren principalmente de carga, aunque también lleva pasajeros”, aseguró la presidenta de México.

