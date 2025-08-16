California era cómoda, dice estadounidense, pero “todos son mucho más felices” desde que su familia se mudó a España

Por Tamara Hardingham-Gill, CNN

Mientras recorre tranquilamente uno de los tramos más pintorescos del Camino de Santiago, en España, disfrutando de la belleza agreste de la costa norte junto a su esposo y sus tres hijos, la doctora Colleen Crowley siente una ola de gratitud por el lugar al que la ha llevado la vida.

Para muchos, recorrer un tramo de la ruta de peregrinación más famosa de Europa sería una experiencia única en la vida. Para Crowley, una psicóloga estadounidense, y su familia, es parte de la vida cotidiana.

Conoce tan bien el paisaje que uno podría asumir que ha vivido aquí durante décadas. De hecho, llegaron hace solo tres años, junto con su madre, que entonces tenía 80 años, y el perro de la familia, Mo.

“Suena tan trillado, pero creo que todos son mucho más felices aquí”, dijo, describiendo la mudanza como “increíble y transformadora” para todos, especialmente para sus tres hijos, que tenían 16, 13 y 8 años en ese momento.

“Los tres dicen: ‘Ojalá lo hubiéramos hecho antes’. Lo cual es realmente asombroso”.

Crowley y su esposo llevaban mucho tiempo planeando vivir en el extranjero una vez que tuvieran hijos, pero estaban esperando el momento adecuado.

“Creo que para ambos, es algo fundamental de quiénes somos”, dijo. “Vivir en diferentes culturas y comunidades. Y sentíamos que era una antítesis quedarnos solo en un lugar”.

Crowley es originaria de Colorado. Antes de mudarse a España, la familia vivió durante una década en Montecito, California, un enclave costero en el condado de Santa Bárbara donde Oprah Winfrey y los duques de Sussex tienen casas.

“Era un lugar maravilloso para criar una familia”, dijo Crowley. “Pero, honestamente, quizás demasiado maravilloso. Está muy cuidado. Es muy limitado”.

Quería que la perspectiva de sus hijos fuera “de una manera que quedarse en un entorno tan protegido no permitiría”.

Sin embargo, dejar esa comunidad tan unida fue difícil, especialmente porque tanto ella como su esposo, un abogado ambientalista, tenían trabajos exigentes. “Puede ser complicado”, dijo. “Ambos teníamos grandes carreras y tres hijos en diferentes etapas de desarrollo”.

La transición hacia el trabajo remoto durante la pandemia de covid-19 facilitó el cambio.

Su hija mayor se graduó del bachillerato casi al mismo tiempo, lo que inclinó la balanza.

“Así que, entre nuestras carreras y el desarrollo de nuestros hijos, dijimos: ‘Creo que es hora de irnos’”, añadió.

¿Por qué España? Crowley siempre había sentido curiosidad por el país, en parte por las obras de Ernest Hemingway, y luego una prueba reveló que tenía ascendencia española.

La familia también consideró Chile, país que ella y su esposo visitaron juntos por primera vez en 1997, pero España parecía la opción más natural, aunque nunca había estado allí.

“Queríamos vivir en un lugar donde pudiéramos disfrutar de nuestra pasión por la naturaleza: surf, esquí y senderismo”, dijo. Los niños participaron en el proceso de decisión.

Vendieron su casa de cuatro habitaciones, redujeron sus pertenencias y convencieron a su madre para que se uniera a ellos. Crowley obtuvo una visa no lucrativa para su madre, que permite a ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea vivir en España sin trabajar si pueden demostrar que tienen suficientes recursos. A ella y a su esposo les concedieron visas de nómada digital, que permiten el trabajo remoto por hasta cinco años.

En julio de 2022, la familia voló de Los Ángeles a Barcelona con 10 maletas, y luego tomó un ferry a Mallorca, la mayor de las Islas Baleares de España.

Mallorca, popular entre visitantes de todo el mundo por sus calas protegidas y montañas de piedra caliza, ofreció una adaptación fácil. Pero después de seis meses, la familia sintió que no era la opción adecuada.

“Es muy internacional, lo que hizo la transición un poco más fácil”, dijo Crowley.

“Pero realmente queríamos familia, naturaleza y una experiencia española”.

Así que probaron San Sebastián, la capital gastronómica del País Vasco, conocida por su impresionante costa, olas de surf de clase mundial y senderos de montaña circundantes.

“Supimos que habíamos encontrado nuestro lugar después de dos días”, dijo Crowley. “El tamaño, la geografía y la naturaleza encajaban perfectamente con lo que priorizamos y valoramos”.

Alquilaron una casa y comenzaron a establecer rutinas: apuntar a los niños a deportes, buscar médicos, unirse a círculos de amigos, descubrir tiendas de comestibles.

“Es un proceso”, dijo ella.

La integración no ha estado exenta de desafíos. La cultura vasca, señaló, es “conocida por ser bastante insular”. Aunque los locales han sido amables, muchos socializan principalmente dentro de cuadrillas, grupos de amistad muy unidos que se forman en la juventud. “Nunca estaremos en una cuadrilla”, dijo. “Pero encuentras algunas relaciones especiales y eso te sostiene”.

La familia pasa gran parte de su tiempo al aire libre, haciendo senderismo en tramos del Camino de Santiago, surfeando en la cercana Francia y explorando los Pirineos. “En Montecito teníamos una calidad de vida realmente encantadora”, dijo. “Pero aquí es simplemente diferente. Es una ética completamente distinta y un aumento significativo en la calidad de vida”.

La mayoría de la familia ha aprendido español fácilmente, pero Crowley admite que ella todavía está aprendiendo. También están estudiando euskera, aunque lo considera “un idioma realmente difícil de aprender”.

Finalmente, se mudaron a una de las pocas casas grandes de San Sebastián, con vistas tanto al mar como a la ciudad, algo poco común en una ciudad dominada por apartamentos. Su madre vive cerca, en un apartamento con vistas al golfo de Vizcaya.

“Como trabajamos desde casa y tenemos un perro grande, vivir en un apartamento era complicado para nosotros”, dijo Crowley. “No hay muchas casas como esta en la zona, así que tuvimos suerte de encontrarla”.

Tienen automóvil, pero rara vez lo usan; prefieren viajar en bicicleta. “En Estados Unidos, tienes dos coches. Siempre estás conduciendo, y es horrible. Ha sido increíble”, dijo.

Crowley considera que lo más valioso de vivir en España ha sido la diferencia en la perspectiva del mundo de sus hijos.

“Hay una diversificación y una visión del mundo monumentales”, dijo, explicando que sus hijos mayores ahora “viajan constantemente y tienen amigos en todo el mundo”.

“Cómo piensan sobre el mundo, cómo se desenvuelven en él, las habilidades que tienen… Es decir, viajamos por todo el mundo y vivimos en el extranjero, así que tuvimos mucho de eso. Pero ver cómo se desarrolla todo eso. Verlos construir sus vidas de una manera que nunca habría sido si nos hubiéramos quedado en California… Es una satisfacción tremenda”.

Los mayores cambios culturales han sido la burocracia más lenta de España, a la que en broma llaman “españolizarse”. Crowley recordó haber entrado en varios edificios gubernamentales “para conseguir una de las millones de cosas que necesitas” y no haberlo conseguido a la primera.

“Tienes suerte si te responden en dos semanas” cuando envías un correo electrónico, añadió.

“Pero eso también forma parte del espíritu español, lo cual es genial. Hay más equilibrio y menos pánico”.

La familia también ha tenido que adaptarse al horario español, que obliga a algunos negocios a cerrar para la siesta por las tardes.

“La siesta siempre me sorprende”, dice Crowley. “Trabajo por la mañana, hago todo mi papeleo. Así que luego estoy lista para hacer recados a la 1:30 p.m. Y llego, y por supuesto, está cerrado.

“Y luego se hace bastante tarde… Pero quiero decir, nada que haya sido difícil. Si acaso, es lo contrario… Ha sido tan refrescante ver la diferencia en su cultura”. El costo de vida en España también ha sido un cambio positivo. Incluso en San Sebastián, una de las ciudades más caras del país, viven con aproximadamente la mitad de lo que gastaban en Montecito.

También le ha impresionado el sistema de salud pública de España, especialmente después de que su madre recibiera tratamiento por problemas de salud. “El nivel de atención… la capacidad de respuesta”, dijo, “ha sido increíble”.

La proximidad de su madre ha sido invaluable, dijo Crowley. “Si tuviéramos que regresar a visitarla… California está lejos de España. Y hay tantos otros lugares que queremos explorar”. Crowley aseguró que no ha regresado a Estados Unidos desde la mudanza, y tampoco lo han hecho sus hijos. “Mis hijos no tienen ningún deseo de volver”. dijo.

Desde que se mudó, ha combinado su formación en psicología con su experiencia personal para crear un cuaderno de trabajo y un curso en línea que guía a otros en el proceso de mudarse al extranjero.

“Todo el mundo tiene una especie de fantasía de mudarse al extranjero”, dijo. “Cada vez que se lo dices a alguien, no importa quién sea, te dicen: ‘Oh, siempre he imaginado mudarme a Tailandia o a cualquier otro lugar’. Y así, de alguna manera, empecé a recibir mensajes de amigos de amigos y familiares de amigos pidiéndome consejos y trucos.

“Es muy divertido ver a la gente decidir a dónde se van a mudar para empezar a vivir su sueño”.

Y mientras su propia familia sigue viviendo su sueño en España, Crowley está maravillada por sus tres hijos, quienes, según ella, han estado “liderando el cambio” en la redefinición de sus vidas.

“Mi hija de 16 años me dijo hace un año: ‘A veces siento que la vida no empezó para mí hasta que me mudé al extranjero…’”, dijo. “Ahora podrían aterrizar en cualquier parte del mundo y prosperar… Ni siquiera viajar te da eso”.

