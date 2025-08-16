Desde Santa Rosa, Dina Boluarte dice que Perú no cederá “ni un centímetro de territorio” ni permitirá “faltas de respeto”

Jimena De La Quintana

Desde Santa Rosa, una pequeña isla en la frontera entre Perú y Colombia cuya soberanía ha dado pie a un reciente conflicto entre ambos gobiernos, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, consideró “inaceptables” los mensajes y acciones recientes que, según dijo, afectan la hermandad que une a Perú y Colombia.

“Seamos claros: la soberanía del Perú no está en discusión, el distrito de Santa Rosa de Loreto es y seguirá siendo peruano”, dijo Boluarte refiriéndose a la tensión entre ambos países surgida el 5 de agosto, cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a Perú de ocupar territorio colombiano.

Durante su primera visita a la isla amazónica, Boluarte hizo referencia a los tratados internacionales firmados “que tienen carácter perpetuo e inamovible” y que delimitaron las fronteras entre ambos países. “No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio, ni permitiremos faltas de respeto, nuestra soberanía no está en discusión”, dijo la presidenta peruana. Agregó que “la isla Chinería y su distrito Santa Rosa de Loreto son tan peruanos como la papa y Machu Picchu”.

En la década de 1920, el tratado firmado entre Perú y Colombia para delimitar sus fronteras asignó a Perú la isla de Chinería, de la que en la década de 1970, por un fenómeno natural, se desprendió una porción de terreno desde entonces conocida como la isla de Santa Rosa. Perú argumenta que le corresponde, mientras Colombia dice que esa nueva isla no ha sido asignada.

La visita se da luego de que el 8 de agosto Boluarte se refiriera por primera vez a lo dicho por Petro, tres días antes, en su cuenta de X. Entonces la mandataria dijo que la isla Chinería “pertenece plenamente al territorio peruano” y que no tiene “ningún tema pendiente” que tratar con Colombia.

Este jueves el Poder Judicial dispuso siete días de detención para dos ciudadanos colombianos que son investigados por el “delito contra la integridad nacional”. Según informó TvPerú se trata de dos topógrafos intervenidos mientras realizaban mediciones en el sur de la isla Chinería, zona conocida como isla Santa Rosa.

El mismo jueves, horas después, el Congreso peruano declaró persona non grata al precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero Calle, como parte de una “moción de rechazo y condena a las acciones del precandidato”, quien “izó la bandera de su país en el distrito peruano de Santa Rosa”.

Quintero ha reaccionado a esta medida del Poder Legislativo peruano diciendo que “como presidente, si Dios quiere, no cederé ni venderé ni un solo centímetro de nuestro territorio”.

La semana pasada, el gobierno peruano señaló que un avión militar de Colombia ingresó sin permiso al espacio aéreo de Perú en el distrito de Santa Rosa. Ello ocurrió, según dijo el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, durante una conferencia de prensa, en la que detalló qué ocurrió mientras él y otros ministros realizaban actividades en el lugar.

El canciller Elmer Schialer y el ministro de Defensa, Walter Astudillo, han sido citados para el jueves 21 al pleno del Congreso para explicar la “situación y medidas” adoptadas por el gobierno en el distrito de Santa Rosa.

Horas después de las declaraciones de Boluarte este viernes, la Cancillería de Colombia publicó un comunicado en el que reiteró la posición de Petro sobre la isla de Santa Rosa.

La Cancillería insiste en que Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre ese territorio y llama a reactivar una comisión mixta que revise los límites fronterizos entre ambos países.

