Detienen en EE.UU. a Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex, y enfrentará cargos de corrupción en México, dice Sheinbaum

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Carlos Treviño Medina, exdirector de la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2017 y 2018 —durante el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto—, fue detenido en Estados Unidos y será deportado a México para enfrentar cargos de corrupción, dijo este jueves la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Se detuvo (en EE.UU.) a un exdirector de Pemex que era parte de las alertas que existían. Lo van a deportar y ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción”, comentó Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

Poco después, la mandataria confirmó que se trata de Treviño Medina y que está acusado de sobornos por el caso Odebrecht, “entre otras cosas”.

“Hay que preguntarle a la Fiscalía exactamente cuáles son los cargos. Lo que sí es que está relacionado con una denuncia de Emilio Lozoya”, exfuncionario señalado en el caso de corrupción de Odebrecht, indicó Sheinbaum.

La Fiscalía General de la República (FGR) indicó más tarde en un comunicado que el exdirector de Pemex fue detenido el 12 de agosto en Dallas, Texas, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), agencia que lo tiene bajo su custodia mientras se lleva a cabo el proceso de deportación.

Treviño Medina “cuenta con orden de aprehensión vigente y ejecutable, por delitos de asociación delictuosa y recursos de procedencia ilícita”, señaló la FGR en el comunicado.

Por su cuenta, el Gobierno de EE.UU. dijo que ICE detuvo en Estados Unidos a Treviño Medina por exceder en casi tres años la estadía de su visa.

En una respuesta por correo electrónico, Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, señaló el viernes a CNN que el exdirector de Pemex entró a EE.UU. el 6 de septiembre de 2021 con una visa de turista B-2 y tenía permitido quedarse en el país hasta el 6 de marzo de 2022.

“El 12 de agosto, ICE arrestó a Carlos Alberto Treviño Medina, extranjero ilegal de México, por exceder su visa por casi 3 años. Ingresó a Estados Unidos con una visa de turista B-2 el 6 de septiembre de 2021, lo que le permitía quedarse en el país hasta el 6 de marzo de 2022. Permanecerá bajo custodia del ICE a la espera de su proceso de deportación”, comentó McLaughlin.

Lozoya, quien fuera director de Pemex de 2012 a 2016 —los primeros cuatro años del gobierno de Peña Nieto—, fue acusado de haber solicitado dinero a la constructora brasileña Odebrecht para la campaña que llevó a Peña Nieto a la presidencia de México entre 2012 y 2018, a cambio de favorecer a la empresa con contratos. En 2017, el entonces vocero de Peña Nieto, Eduardo Sánchez, negó en medios de comunicación que la campaña presidencial hubiera recibido recursos de Odebrecht.

También ha sido acusado de supuestamente ordenar en 2013 que Pemex comprara con sobreprecio la planta de fertilizantes Agronitrogenados mientras estuvo al frente de la petrolera estatal.

Lozoya, quien se declaró inocente ante el juez, fue detenido en México en 2021 tras ser extraditado desde España en julio de 2020; actualmente se encuentra en prisión domiciliaria. En febrero de este año, el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, dijo que el caso contra Lozoya continúa vigente y acusó de “trampas procesales”, específicamente de los jueces, por retrasar el procedimiento.

El empresario Alonso Ancira está relacionado con la compra de Agronitrgenados. Esta semana, Gertz Manero dijo que Ancira está viviendo en Estados Unidos y que dejó de pagar el acuerdo legal que se alcanzó con Pemex, por lo que se buscará reiniciar el proceso en su contra.

Sheinbaum agregó este jueves que México había solicitado la extradición de Treviño Medina hace cinco años.

“Va a ser deportado en los próximos días y tiene que llevar su juicio en México”, dijo Sheinbaum. CNN intenta averiguar si Treviño Medina cuenta con defensa legal.

Antes de su nombramiento como director de Pemex en noviembre de 2017, Treviño Medina fue director corporativo de Administración y Servicios de Pemex, así como director corporativo de Finanzas y dos ocasiones director corporativo de Administración de la petrolera estatal.

CNN consultó a Pemex para obtener más información sobre el caso de Treviño Medina y está en espera de respuesta. Además, también consultó al Gobierno estadounidense para conocer más detalles del arresto.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Marlon Sorto, de CNN, y de la agencia Reuters.