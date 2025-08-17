¿Pueden Bad Bunny y Selena Gomez hacer que los estadounidenses vuelvan a comer snacks?

Por Jordan Valinsky, CNN

¿Qué tienen en común Bad Bunny, Selena Gomez y Walton Goggins? No es un estreno en la alfombra roja, pero las grandes empresas de alimentos esperan que su fama inspire a los estadounidenses a volver a comer snacks.

Las ganancias de Mondelēz International, PepsiCo, General Mills, J. M. Smucker y The Campbell’s Company en las últimas semanas han mostrado ventas lentas en Norteamérica. Los consumidores siguen reduciendo el gasto en productos de marca, optando por comprar marcas propias más baratas o simplemente dejar de comprar snacks.

“Es un momento difícil porque la gente ve que su presupuesto se ajusta y, por mucho que disfruten de los snacks y las marcas les den placer, puede ser algo que eliminen de su lista de compras”, dijo Jenny Zegler, directora de Mintel Food and Drink, una firma de análisis de consumidores. “Los snacks son una compra más divertida”.

Por eso, las empresas están intensificando las alianzas con celebridades para atraer de nuevo a los consumidores.

Directivos de Mondelēz, que fabrica numerosos productos básicos como Ritz, Oreos y Wheat Thins, dijeron en la presentación de resultados del 29 de julio que la “ansiedad del consumidor” y un “cambio hacia productos esenciales” afectaron las ventas en Norteamérica. La empresa reportó una caída del 3,5 % en los ingresos.

Un caso destacado fue Ritz, que generó US$ 1.500 millones en ventas el año pasado. Pero incluso esa marca está experimentando una “desaceleración” en la demanda en los últimos meses, según Steven Saenen, presidente de la categoría de snacks salados en Mondelēz, por lo que buscan modernizarse.

La marca de galletas saladas de 91 años está introduciendo nuevos sabores para atraer a los consumidores de la Generación Z, como una versión picante con miel caliente, ofreciendo paquetes económicos para quienes cuidan su presupuesto y contratando a la superestrella Bad Bunny.

Saenen espera que la colaboración con Bad Bunny impulse las ventas entre la creciente población latina. El cantante protagonizó el primer anuncio de Ritz en el Super Bowl a principios de este año, y la marca recientemente amplió la colaboración patrocinando su residencia con entradas agotadas en Puerto Rico.

“Es un verdadero ícono cultural para las audiencias multiculturales e hispanas”, dijo Saenen a CNN. “Además, él mismo se declara fanático de la marca Ritz, así que creemos que es una colaboración perfecta”.

Otra marca de Mondelēz, Oreo, también se asoció con una superestrella latina polifacética, Selena Gomez, para crear una galleta inspirada en su amor por la horchata, una bebida fría y dulce hecha a menudo de una nuez llamada chufa, aunque también existen variantes preparadas con arroz o frutos secos y aromatizada con canela.

Esto sigue el modelo de una exitosa colaboración con Lady Gaga en 2020 y otra con el cantante Post Malone en 2025. Los sabores creados por celebridades atrajeron a nuevos clientes y ayudaron a aumentar el reconocimiento de la marca entre la Generación Z.

Las alianzas “se han vuelto aún más importantes a medida que los consumidores ajustan sus presupuestos y no tienen mucho ingreso disponible para gastar”, dijo anteriormente a CNN Michelle Deignan, vicepresidenta de Oreo en EE.UU. “Lo que hemos visto es que traer colaboraciones creíbles, como la de Selena, hace que valga la pena para los consumidores gastar su dinero ganado con esfuerzo”.

Un portavoz de Mondelēz dijo que la galleta de Gomez fue uno de los tres lanzamientos más grandes de Oreo, pero señaló que aún es demasiado pronto para ofrecer cifras específicas.

