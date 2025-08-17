Trump aumenta la presión sobre Zelensky antes de su regreso a la Casa Blanca

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El presidente Donald Trump está aumentando la presión sobre Ucrania para que acepte los términos para poner fin a la guerra con Rusia, haciéndose eco de algunos de los puntos de conversación de Moscú dos días después de reunirse con el presidente Vladimir Putin.

Trump será anfitrión de una cumbre este lunes con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y un grupo de líderes europeos en el momento más importante hasta el momento en un esfuerzo acelerado por poner fin al brutal conflicto que siguió a la invasión rusa de 2022.

La reunión de la Casa Blanca es también uno de los días más críticos para la seguridad europea y la alianza occidental desde el fin de la Guerra Fría, y pondrá a prueba la sinceridad de Trump y su capacidad para conducir a Ucrania y Rusia hacia una rampa de salida que probablemente no satisfaga a ninguna de las partes.

Esto se produce tras la cumbre de Trump con Putin el viernes en Alaska, ampliamente vista con consternación fuera de la administración y del mundo MAGA, donde el presidente de Estados Unidos recibió con aplausos a su invitado, acusado de crímenes de guerra. Trump ofreció a Putin varias concesiones simbólicas y procesales importantes a cambio de pocos compromisos públicos.

Pero el enviado de Trump, Steve Witkoff, insistió el domingo en CNN que Rusia había suavizado su oposición a los acuerdos de seguridad occidentales de posguerra para Ucrania y estaba lista para hacer intercambios de territorios significativos en cualquier acuerdo para poner fin a los combates.

“Acordamos garantías de seguridad sólidas que yo describiría como revolucionarias”, dijo Witkoff a Jake Tapper en “State of the Union”. Las diferentes percepciones de la cumbre de Trump influirán en las conversaciones de este lunes en la Casa Blanca.

Funcionarios europeos declararon en privado a CNN que Putin exigió a Ucrania la entrega de franjas de la crucial región estratégica y económica del Donbas, que sus tropas no han logrado conquistar en tres años y medio de combates. Esto sería prácticamente imposible de aceptar para Zelensky, tanto política como constitucionalmente, económica y estratégicamente. Sus fuerzas han sufrido graves pérdidas defendiendo tierras de cultivo y ciudades consideradas un baluarte contra futuras agresiones rusas.

Nadie fuera de las delegaciones estadounidense y rusa sabe con certeza qué sucedió en Alaska. Y la invitación del presidente a los líderes europeos y su enérgico impulso por la paz no deben prejuzgarse antes de que se celebren reuniones cruciales.

Trump insistió el domingo en las redes sociales que se estaban logrando “grandes avances”.

Pero lo que se cierne sobre las reuniones de este lunes en la Casa Blanca es su advertencia a Ucrania después de la cumbre con Putin.

“Lleguen a un acuerdo”, dijo Trump en Fox News. “Rusia es una gran potencia, y ellos no”.

El presidente ejerció más presión sobre el líder ucraniano el domingo por la noche en una publicación en Truth Social que también se hizo eco de la postura de Rusia de que el país de Zelensky nunca podrá unirse a la OTAN. “El presidente Zelensky de Ucrania puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo desea, o puede seguir luchando”, escribió Trump.

Esto generó preocupación en Kyiv y otras capitales europeas de que Trump intentará imponer la visión ideal de Putin de un acuerdo a Zelensky y que si el líder ucraniano rechaza esta opción imposible, Trump culpará a Kyiv y se alejará del conflicto por completo.

Esto apunta a una dinámica vital en la reunión de este lunes en la Casa Blanca, que podría convertirse en un espectáculo televisado extraordinario si el presidente abre grandes porciones del mismo a las cámaras, una posibilidad para la cual sus visitantes deben prepararse.

¿Está Trump dispuesto a actuar como intermediario que lleve a Ucrania, a sus aliados europeos y a Rusia a un punto en el que puedan aceptar concesiones dolorosas a pesar de su amarga antipatía? ¿O acaso la aceptación por parte de Trump de la oposición de Putin a un alto el fuego inmediato y al aplazamiento de nuevas y severas sanciones estadounidenses contra Moscú significa que Estados Unidos ahora se pondrá del lado de Rusia contra Ucrania y Europa?

“Trump ha hecho algo útil en su afán por poner fin a la guerra: las negociaciones han demostrado al mundo que Putin –no los ucranianos ni los europeos– es el que no está dispuesto a dejar de luchar sin condiciones como entregar más tierra de la que ya ha conquistado ilegalmente”, dijo Josh Rudolph, director gerente y miembro sénior de iniciativas de democracia estratégica en el German Marshall Fund.

“La pregunta ahora es de qué lado está Estados Unidos”.

A pesar de las críticas a la cumbre de Alaska y la empatía de Trump hacia Putin, el presidente de Estados Unidos sigue siendo el catalizador potencial de cualquier acuerdo de paz. Si bien hay pocas señales de que el líder ruso desee la paz, la presión estadounidense, aplicada adecuadamente, podría ser lo único que lo detenga.

Y aunque Europa desempeñará un papel importante en la seguridad de Ucrania después de cualquier acuerdo, carece de influencia sobre Putin y no puede cumplir una misión de paz prometida sin el apoyo de Trump.

En este contexto, la especulación en Washington sobre si Trump intenta apresurar la conclusión de la guerra en Ucrania para obtener un Premio Nobel de la Paz es inútil. Si pudiera poner fin al conflicto de forma justa, ¿a quién le importan sus motivos?

Si Europa se asegura, Trump podría incluso satisfacer su ansia por el premio que ganó su primer predecesor presidencial, Barack Obama. Sin embargo, el apoyo de Estados Unidos a Israel, a medida que se acerca a la ocupación total de Gaza en medio de una situación de hambruna, aún podría descalificarlo para ser considerado por el Comité Nobel.

La llegada de Zelensky despertará recuerdos de su desastrosa última visita al Despacho Oval en febrero.

Las impactantes imágenes en vivo de Trump y el vicepresidente J. D. Vance reprendiendo al líder ucraniano significan que su escolta esta vez, compuesta por los líderes de Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Finlandia, la OTAN y la Comisión Europea, es vista como un escuadrón de protección.

Pero Europa tiene mucho más en juego que la reputación de Zelensky. La posibilidad de que Rusia triunfe en Ucrania y obtenga una reivindicación por su invasión ilegal es la mayor amenaza geopolítica para Europa desde la caída de la Unión Soviética.

Esto también es crucial para la seguridad europea. Por lo tanto, minimizar el papel de Europa, ya sea el Reino Unido, Polonia, Finlandia, Francia o Alemania, no es la solución”, declaró el domingo Fiona Hill, experta en Rusia durante el primer mandato de Trump, en el programa “Face the Nation” de CBS.

“Europa debe tener la misma voz y voto en todo esto”, dijo Hill. “Se trata del futuro de Europa y del futuro de la seguridad europea, no solo del de Ucrania”.

Pero será difícil crear impulso para una auténtica pacificación, incluso mientras el Gobierno presiona para una cumbre tripartita entre Trump, Putin y Zelensky, posiblemente a finales de esta semana.

“El reto es intentar lograr la coherencia entre lo que parecen ser cosas muy dispares: lo que Trump quiere, lo que quieren los europeos, lo que quiere Putin”, declaró Nicholas Dungan, miembro destacado de la Red de Liderazgo Europeo. “Los europeos quieren una Ucrania soberana. Trump quiere un acuerdo de paz. No son lo mismo”, añadió Dungan, quien también es CEO de CogitoPraxis, una firma de asesoría estratégica.

Lo que Putin quiere puede ser imposible de aceptar para Ucrania y sus aliados europeos.

El líder ruso dictó las condiciones junto con Trump en Alaska, exigiendo que se prestara atención a las causas profundas de la guerra. Esta es su descripción breve de diversos factores, como la destitución de Zelensky, los enormes recortes a las fuerzas armadas ucranianas que comprometerían la capacidad de Kyiv para repeler cualquier invasión futura, y el redespliegue de las fuerzas de la OTAN desde la antigua órbita soviética de Moscú en Europa del Este.

La desconexión ayuda a explicar por qué Marco Rubio, el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de Trump, es más pesimista que el presidente estadounidense o Witkoff.

“Avanzamos en el sentido de que identificamos posibles áreas de acuerdo, pero aún quedan importantes áreas de desacuerdo”, dijo Rubio en ABC. “Aún nos queda mucho camino por recorrer. Es decir, no estamos al borde de un acuerdo de paz”.

Entre los líderes europeos que viajarán a la Casa Blanca se incluyen el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y la presidenta del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen.

Trump mantiene una buena relación personal con varios de ellos, especialmente con Meloni; Stubb, su compañero de golf; y Starmer. Rutte es considerado una especie de confidente de Trump.

Pero el estado de ánimo del presidente será crucial, especialmente después de la cobertura mediática crítica de su lujosa bienvenida a Putin.

La influencia de Europa también está en duda. Trump había adoptado la postura europea de que un alto el fuego era un primer paso vital para la paz y afirmó que se sentiría decepcionado si no conseguía uno en Alaska. Sin embargo, tras reunirse con Putin, respaldó la postura rusa de que impulsar un acuerdo de paz completo es lo mejor. Esto representó una victoria para Rusia, ya que negociar un acuerdo completo podría llevar meses y dar más tiempo a sus fuerzas para apoderarse de más territorio mientras continúan los ataques contra la población civil.

Europa es mucho más escéptica que la Casa Blanca sobre la sinceridad de los compromisos que Putin ofreció a Trump el viernes.

Macron escribió el sábado en X que será “esencial extraer todas las lecciones de los últimos 30 años, en particular de la tendencia bien establecida de Rusia a no honrar sus propios compromisos”.

Pero Witkoff dijo que la aceptación por parte de Trump de la secuencia del alto el fuego de Putin era una buena señal.

“Hicimos tanto progreso en esta reunión con respecto a todos los demás ingredientes necesarios para un acuerdo de paz que nosotros, el presidente Trump, giramos hacia esa dirección”, dijo Witkoff a Tapper de CNN.

El presidente de Rusia intentó dividir a los aliados durante su visita a Alaska. “Esperamos que Kyiv y las capitales europeas perciban las conversaciones de forma constructiva y que no las obstaculicen; que no intenten usar negociaciones secretas para provocar y torpedear el progreso incipiente”, declaró Putin.

Witkoff refutó las críticas a Trump insistiendo en que Putin había aceptado una garantía de seguridad entre Ucrania, las potencias europeas y Estados Unidos, similar a la cláusula del Artículo 5 de la OTAN, que establece que un ataque contra uno es un ataque contra todos. Sin embargo, esta garantía no estaría vinculada de ninguna manera a la OTAN.

También declaró a CNN que Putin había ofrecido concesiones en varias regiones, pero se negó a revelar cuáles eran. El Kremlin no ha confirmado nada.

Pero a cambio de una bienvenida en Anchorage que le quitó su estatus de paria internacional, Putin ofreció regalos políticos a Trump. Estos incluyeron repetir las falsas afirmaciones del presidente de que el voto por correo es antidemocrático y respaldar la afirmación de Trump de que los rusos no habrían invadido Ucrania si él hubiera estado en el cargo.

El optimismo estadounidense sobre una garantía similar a la del Artículo 5 también resulta un tanto extraño, ya que Putin exigiría medidas extraordinarias a cambio. Y ya existe la preocupación de que Trump no respetaría la cláusula de defensa mutua de la OTAN si Rusia atacara a uno de los miembros de la alianza cerca de sus fronteras, quizás en los países bálticos. La idea de que se arriesgara a una guerra con Rusia para salvar a Ucrania parece absurda.

Esto también podría poner a Trump en desacuerdo con su base política, que comparte sus dudas sobre la protección de Estados Unidos a los aliados europeos y su deseo de evitar más guerras en el extranjero.

Los medios conservadores han estado interfiriendo en favor de Trump durante todo el fin de semana, y varios sitios clave afines a MAGA ya retratan a Zelensky como un obstáculo para la paz y un impedimento para otra “victoria” de Trump.

Pero la imagen de Trump como pacificador es poderosa entre sus partidarios más leales.

