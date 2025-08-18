El huracán Erin provocará oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales en la costa este de EE.UU. y Bermudas

Por Briana Waxman, CNN

Tras intensificarse a un ritmo histórico este fin de semana, el huracán Erin es ahora una extensa tormenta de categoría 4 que avanza por el Atlántico. La enorme extensión de la tormenta se está convirtiendo en la principal preocupación, ya que amenaza con provocar corrientes de resaca potencialmente mortales y olas gigantes hacia la costa este de Estados Unidos y Bermudas.

Se pronostica que la tormenta se mantenga bien alejada de la costa, pero su extenso campo de vientos ya está enviando grandes marejadas a cientos de millaskilómetros de distancia, trayendo corrientes de resaca peligrosas a las costas de Estados Unidos mientras la tormenta se prepara para moverse hacia el norte.

Las bandas exteriores de lluvia de Erin han azotado Puerto Rico, provocando inundaciones repentinas y cortes de energía, y comenzaron a afectar el sureste de las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos a primera hora de este lunes, según el Centro Nacional de Huracanes. Se espera que las grandes marejadas del huracán lleguen a gran parte de la costa este de EE.UU. y Bermudas a partir de este martes, con condiciones que empeorarán a mediados de semana.

Se pronostica que Erin gire hacia el norte-noreste entre la costa este de Estados Unidos y Bermudas en los próximos días, permaneciendo en alta mar pero fortaleciéndose nuevamente y aumentando aún más de tamaño. Eso significa que su influencia se sentirá no por un impacto directo en tierra, sino a través del agua: fuerte oleaje, corrientes peligrosas e inundaciones costeras durante las mareas altas.

El domingo, el condado de Dare en Carolina del Norte –donde se encuentran los Outer Banks– declaró un estado de emergencia local, que incluye una orden de evacuación obligatoria para la isla Hatteras.

“Se espera que las inundaciones costeras y el desbordamiento del océano comiencen tan pronto como el martes 19 de agosto de 2025 y continúen hasta el jueves 21 de agosto de 2025. Es probable que partes de la autopista N.C. 12 en la isla Hatteras sean intransitables durante varios días”, según un comunicado de prensa.

Bermudas también se encuentra en la zona de influencia de Erin, y los pronosticadores esperan que la isla experimente mares muy agitados y posiblemente vientos con fuerza de tormenta tropical a finales de esta semana.

En otras zonas a lo largo de la costa este de Estados Unidos, desde Carolina del Sur hasta la península de Delmarva y la costa de Nueva Jersey, el riesgo de corrientes de resaca aumentará considerablemente de martes a jueves, incluso bajo cielos soleados.

En lo que va del año, 44 personas han muerto por corrientes de resaca y otros peligros en la zona de rompientes en Estados Unidos, según el Servicio Meteorológico Nacional. En la última década, las corrientes de resaca se han convertido en una de las principales causas de muerte relacionadas con el clima en el país, solo superadas por el calor y las inundaciones. El servicio meteorológico señala que las corrientes de resaca suelen causar más muertes cada año que los rayos, huracanes y tornados juntos.

Con las multitudes veraniegas aún acudiendo a la costa, las autoridades instan a los bañistas a no meterse al agua cuando haya alertas de corrientes de resaca.

“Esta no es la semana para nadar en el océano”, dijo la Oficina de Manejo de Emergencias del condado de Dare en su orden de evacuación. “El riesgo por el oleaje y las inundaciones será potencialmente mortal”.

Las bandas exteriores de Erin continúan produciendo lluvias intensas en Puerto Rico, con precipitaciones adicionales de hasta 50 mm previstas en la isla hasta la noche de este lunes, según el Centro Nacional de Huracanes.

Una alerta de inundaciones sigue vigente para la isla hasta la tarde de este lunes, según el Servicio Meteorológico Nacional, ya que la poderosa tormenta dejó a 100.000 personas sin electricidad, informó la gobernadora Jennifer González-Colón el domingo.

Se pronostican lluvias adicionales de hasta 150 milímetros sobre las Islas Turcas y Caicos y el este de las Bahamas hasta este martes. Son posibles inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y de lodo, agregó. Hay advertencias de tormenta tropical vigentes en las Islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas.

La tormenta ha experimentado un período de intensificación asombrosamente rápida, un fenómeno que se ha vuelto mucho más común en los últimos años con el calentamiento global. Fue un raro huracán de categoría 5 durante un tiempo el sábado antes de convertirse en categoría 4, avanzando por el océano Atlántico al norte del Caribe.

Erin pasó de ser un huracán de categoría 1 con vientos de 120 km/h a las 11 a.m. del viernes a una categoría 5 con vientos cercanos a 257 km/h poco más de 24 horas después. Erin pasó a la historia como uno de los huracanes del Atlántico de mayor fortalecimiento registrados, y posiblemente con la tasa de intensificación más rápida para cualquier ciclón tropical antes del 1 de septiembre.

La intensificación rápida ocurre cuando un huracán gana al menos 56 km/h de velocidad del viento en al menos 24 horas. La intensificación rápida extrema tiende históricamente a suceder en septiembre y octubre.

Cada vez más huracanes se intensifican rápidamente en el Atlántico a medida que los océanos y la atmósfera se calientan como consecuencia de la contaminación por combustibles fósiles y el calentamiento global que esta provoca. Esto probablemente convierte a Erin en otro ejemplo de los extremos crecientes de un mundo en calentamiento.

Además, el huracán Erin es ahora uno de solo 43 huracanes de categoría 5 registrados en el Atlántico, lo que lo hace poco común, aunque no tanto en el contexto de las últimas temporadas de huracanes recientes, ya que alcanzar la máxima intensidad se está volviendo más fácil. Es el huracán de categoría 5 número 11 registrado en el Atlántico desde 2016, una cifra inusualmente alta.

También es inusual ver un huracán de categoría 5 formarse tan temprano en la temporada, particularmente fuera del golfo de México. A mediados de agosto es cuando suele haber mayor actividad de huracanes, pero las tormentas más fuertes tienden a ocurrir más adelante en la temporada.

La temporada de huracanes del Atlántico de 2025 es ahora la cuarta temporada consecutiva en la que hay un huracán de categoría 5, después de dos el año pasado: los huracanes Beryl y Milton.

Las bandas exteriores del ciclón seguirán produciendo áreas de lluvias intensas hasta este domingo en el norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, informó el Centro Nacional de Huracanes. Son posibles inundaciones repentinas considerables, deslizamientos de tierra y de lodo, agregó.

Se esperan fluctuaciones en la intensidad durante el resto del fin de semana, ya que Erin lleva lluvia y ráfagas de viento fuerte a las islas del Caribe al sur de su trayectoria. Se prevé que Erin persista hasta este lunes, cuando comenzará a debilitarse lentamente.

Se pronostica que el campo de vientos de Erin, muy potente, al menos duplique o triplique su tamaño la próxima semana, lo que resultará en condiciones peligrosas en las playas de la costa este.

Se pronostica que Erin avance hacia el norte sobre el Atlántico occidental la próxima semana, alejándose de Estados Unidos y Bermudas, aunque esto podría cambiar si el ciclón tropical gira más o menos bruscamente de lo previsto. Incluso si el pronóstico se mantiene, Erin podría causar problemas en ambos lugares debido al fuerte oleaje y las corrientes de resaca peligrosas.

En previsión del huracán, el capitán de la Guardia Costera de EE.UU. para el puerto de San Juan ha ordenado que los de St. Thomas y St. John en las Islas Vírgenes de EE.UU., y seis puertos marítimos en Puerto Rico, sean cerrados a todo tráfico de embarcaciones entrantes a menos que estén específicamente autorizados.

El oleaje fuerte y las corrientes de resaca alrededor de las islas continuarán hasta principios de la próxima semana. Vientos con ráfagas y lluvias, que en ocasiones pueden ser intensas, también están afectando a las islas mientras Erin pasa cerca.

Hay mucho combustible en la región para que Erin lo aproveche, ya que las temperaturas de la superficie del mar son mucho más cálidas de lo normal. No están tan calientes como los niveles récord alcanzados en 2023 y 2024, pero aún son mucho más cálidas de lo que serían en un mundo que no se estuviera calentando.

Erin es el primer huracán mayor del Atlántico en la temporada. Otros cuatro sistemas recorrieron la cuenca atlántica antes de Erin –Andrea, Barry, Chantal y Dexter–, pero ninguno fue más fuerte que una tormenta tropical.

El primer huracán de la temporada normalmente se forma alrededor del 11 de agosto, por lo que Erin llegó un poco retrasado, especialmente en comparación con llegadas tempranas en temporadas recientes. Ya había habido tres huracanes –Beryl, Debby y Ernesto– para el 15 de agosto del año pasado.

Habrá más oportunidades para que se desarrollen sistemas tropicales este mes. Los pronósticos a más largo plazo del Centro de Predicción Climática destacan la misma parte del Atlántico donde se formó Erin como un área a observar para nuevas tormentas, al menos hasta principios de septiembre.

Agosto es cuando los trópicos suelen activarse: el periodo más activo de la temporada normalmente va de mediados de agosto a mediados de octubre. Los pronosticadores esperan una actividad tropical por encima del promedio este año.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Mary Gilbert, Allison Chinchar, Rebekah Riess y Andrew Freedman, de CNN.