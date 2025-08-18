Tras victoria de Putin en Alaska, Zelensky viaja a Washington para conversaciones clave. ¿Hasta dónde presionará a Trump?

Análisis por Matthew Chance, CNN

En lo que se anunció como una cumbre presidencial “histórica”, organizada a toda prisa en Alaska el viernes por la tarde, las imágenes eran tan claras y opacas como las vastas montañas Chugach brillando sobre Anchorage bajo el sol de verano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, literalmente aplaudió a Vladimir Putin mientras caminaba por una alfombra roja dispuesta en su honor por tropas estadounidenses que hacían genuflexiones.

Después de saludar calurosamente al presidente de Rusia, cuya invasión a gran escala de Ucrania ha dejado hasta ahora más de un millón de muertos y heridos, un bombardero furtivo B-2 estadounidense, flanqueado por aviones de combate, rugió sobre su cabeza.

Pero Putin no parecía intimidado por el espectáculo. Al fin y al cabo, se trataba de su tan esperada fiesta para salir del aislamiento internacional; un regalo político otorgado al hombre fuerte del Kremlin, acusado de crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional, por un presidente estadounidense que lo llamaba su amigo, “Vladimir”.

Más tarde, en la sala de prensa sin ventanas de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson cerca de Anchorage, donde los grupos de prensa de la Casa Blanca y el Kremlin se habían reunido esperando equivocadamente una conferencia de prensa conjunta, nos encontramos posicionados junto a un enérgico periodista de traje ajustado de una de las cadenas de noticias radicalmente conservadoras que parecen competir por el favor de Trump.

“Trump está decidido a salir de la guerra de Biden”, me confió el periodista entre tomas en vivo, refiriéndose a la invasión rusa a gran escala de Ucrania que comenzó en 2022 cuando Joe Biden era presidente de Estados Unidos.

“Pero los ucranianos y los europeos están en su camino”, añadió el periodista, aparentemente frustrado, como Trump, por la renuencia a aceptar cualquier acuerdo a cualquier precio.

El comentario apunta a una victoria de Putin aún mayor, aunque menos obvia, que el simple regreso a la mesa principal de la diplomacia internacional: en la búsqueda de un rápido acuerdo de paz en Ucrania, el presidente estadounidense parece haberse puesto del lado de Rusia en cuestiones clave del conflicto.

Un alto el fuego, por ejemplo. Ucrania y sus aliados europeos llevan mucho tiempo argumentando que detener la violencia debe ser un primer paso esencial en las conversaciones de paz. Trump, quien previamente lo había aceptado, aparentemente cambió de opinión, publicando en su plataforma Truth Social sobre la posibilidad de un acuerdo de paz completo, una preferencia histórica del Kremlin, que no ve ningún beneficio en detener las operaciones ofensivas en un momento en que cree que las fuerzas rusas tienen la ventaja.

Mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirige a Washington, flanqueado por líderes europeos, para mantener conversaciones directas y urgentes con Trump, este cambio de actitud de la Casa Blanca estará al frente de las preocupaciones y las negociaciones, junto con las demandas de Putin, y quizás también de Trump, para que Kyiv se retire de franjas de territorio estratégico en la región del Donbás de Ucrania que ha sido anexada por Rusia pero aún no conquistada.

Esa podría ser, en última instancia, una línea roja que ni Ucrania ni Europa están dispuestas a cruzar, y es probable que sus líderes se opongan con firmeza en Washington a estas demandas territoriales. Pero al negarse a un acuerdo rápido que Trump apoya, quizás pensando en un Premio Nobel de la Paz a su alcance, Ucrania y Europa corren el riesgo de presentarse ante la Casa Blanca, y no ante el Kremlin, como los verdaderos obstáculos para la paz.

El simple hecho de que se esté discutiendo una importante concesión territorial constituye, desde la perspectiva del Kremlin, otra victoria importante. Mientras Ucrania y sus aliados occidentales discuten sobre cuánto más del Donbás debería ceder Kyiv, el territorio que Rusia ya ha capturado por la fuerza bruta apenas se menciona.

En los próximos días y semanas, mientras el éxito o el fracaso de las conversaciones de paz inevitablemente dominan la agenda informativa, vale la pena considerar no sólo lo que Putin puede lograr, sino lo que Trump quiere.

La anticlimática cumbre de Alaska fue, tal vez, una pista.

Al observarlo de primera mano, fue sorprendente la deferencia con la que se mostró un Trump habitualmente autoritario, incluso permitiendo que Putin, un invitado extranjero en suelo estadounidense, hablara primero en las declaraciones conjuntas a la prensa. El presidente estadounidense escuchó en silencio desde su podio durante varios minutos mientras el líder del Kremlin disertaba sobre la historia rusa y estadounidense de Alaska antes de ofrecer sus propias impresiones sobre las reuniones del día.

Fue casi como si Putin, quien sugirió con confianza que Trump visitara Moscú (en un inusual comentario en inglés del presidente ruso) estuviera aceptando a Trump nuevamente en su grupo, no al revés; reintroduciéndolo al mundo desde Alaska como un hombre fuerte, con un poder inmenso, a muchos miles de kilómetros de distancia de las pequeñas preocupaciones de Ucrania y Europa.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.