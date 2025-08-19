El comité de la Cámara de Representantes publicará archivos de Epstein tras borrar datos para proteger a las víctimas

Por Ted Barrett y Sarah Ferris, CNN

El comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes tiene la intención de hacer públicos algunos archivos que citó relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, aunque primero serán editados para proteger la identidad de las víctimas y otros asuntos sensibles, dijo este martes un portavoz del comité.

Se espera que el comité comience a recibir materiales del Departamento de Justicia el viernes, aunque la divulgación al público ocurrirá después. El portavoz dijo que el comité trabajaría con el Departamento de Justicia en el proceso.

“El comité tiene la intención de hacer públicos los registros tras una revisión exhaustiva para garantizar que toda la identificación de las víctimas y material de abuso sexual infantil sea editados. También consultará con el Departamento de Justicia para asegurar que ningún documento divulgado afecte negativamente los casos penales o investigaciones en curso”, dijo el portavoz.

Muchos legisladores del Partido Republicano han pedido mayor transparencia sobre el caso y la publicación de los registros, lo que ha generado debate en la Cámara de Representantes.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, tomó medidas para retrasar hasta septiembre la votación del pleno para publicar los archivos de Epstein del Departamento de Justicia. El republicano de Louisiana ha dicho que apoya la transparencia, pero quiere dar margen al Gobierno para manejar el asunto.

Se espera que los republicanos de la Cámara se vean obligados a votar sobre la publicación de información relacionada con Epstein cuando regresen a Washington el próximo mes.

Más temprano este martes, la presidenta del influyente Comité de Reglas de la Cámara —cuyo panel ha estado envuelto en controversias por Epstein— no quiso adelantar si la dirigencia republicana intentará evitar esa votación.

La presidenta del Comité de Reglas, Virginia Foxx, dijo a periodistas que cree que el asunto Epstein podría “resolverse” antes de que la Cámara tenga que votar, señalando la investigación en curso del Comité de Supervisión.

“El presidente Comer ha mencionado que está recibiendo el material solicitado al Departamento de Justicia. Me gustaría que esto se resolviera, si es posible, antes de que regresemos, y que se divulgue la mayor cantidad de información posible”, dijo Foxx.

