El Departamento de Justicia de Trump investiga si las estadísticas de crímenes de Washington fueron manipuladas

Por Hannah Rabinowitz y Holmes Lybrand, CNN

El Departamento de Justicia de Trump está investigando si el Departamento de Policía Metropolitana de Washington manipuló datos sobre delitos, según dos fuentes.

La investigación, que está siendo dirigida por la oficina del fiscal federal en Washington, representa una escalada en la lucha de la ciudad contra una toma de control federal de las fuerzas del orden por parte del Gobierno de Trump.

El presidente Donald Trump pareció confirmar la investigación en una publicación en redes sociales, escribiendo que “Washington dio cifras falsas de delitos para crear una falsa ilusión de seguridad. ¡Esto es algo muy malo y peligroso de hacer, y están bajo una investigación seria por hacerlo!”

El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre la investigación. CNN se ha puesto en contacto con la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, y con el Departamento de Policía Metropolitana (MPD, por sus siglas en inglés) para obtener comentarios.

La investigación surge tras informes de que un comandante del MPD fue puesto en licencia administrativa en medio de acusaciones de que el departamento estaba falsificando datos de crímenes en un distrito, clasificando delitos como infracciones de menor nivel de lo que realmente podrían ser.

Trump y otros funcionarios de la administración han criticado durante meses a la capital, alegando que su liderazgo demócrata ha permitido que el crimen violento se descontrole durante años. Cuando la policía federal descendió hace poco más de una semana, el presidente dijo que era necesario para combatir lo que él describió como tasas de criminalidad en aumento.

Los funcionarios de la ciudad han rechazado la acusación, y las estadísticas públicas del MPD indican que el crimen violento ha disminuido casi un 30 % en comparación con esta época del año pasado. Y en enero, el Departamento de Justicia dijo que en 2024, el crimen violento bajó un 35 % respecto al año anterior, marcando el nivel más bajo en más de tres décadas.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.