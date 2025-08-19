Home Depot anuncia que subirá algunos precios debido a los aranceles

Por Chris Isidore, CNN

Home Depot anunció este martes que algunos de sus precios podrían subir debido al costo de los aranceles.

Hasta ahora, la mayor cadena minorista de artículos para el hogar de Estados Unidos ha limitado sus declaraciones sobre el impacto de los aranceles en sus precios. Sin embargo, tras presentar sus resultados trimestrales, este martes, el director financiero, Richard McPhail, afirmó que Home Depot tendría que implementar algunos aumentos de precios como resultado de los gravámenes a las importaciones que impuso la administración Trump.

“Para algunos productos importados, los aranceles son significativamente más altos hoy que en el mismo período del trimestre pasado”, declaró en una entrevista con The Wall Street Journal, confirmada por la compañía a CNN. “Por lo tanto, como era de esperar, habrá una ligera fluctuación de precios en algunas categorías, pero no será generalizada”.

Hace tres meses, cuando se le preguntó sobre el impacto de los aranceles en los precios, la compañía afirmó que no especularía sobre el tema, pero que los gravámenes podrían llevarla a dejar de ofrecer algunos artículos.

Home Depot indicó que poco menos de la mitad de su inventario proviene de proveedores fuera de Estados Unidos. La compañía había indicado anteriormente que buscaba diversificar su base de suministro para que ningún país extranjero suministrara más del 10 % de sus productos.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.