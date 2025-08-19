Investigan el hallazgo de seis cabezas humanas entre los estados de Puebla y Tlaxcala, en el centro de México

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Autoridades de México abrieron este martes una investigación luego del hallazgo de las cabezas de seis personas en un punto entre los estados de Puebla y Tlaxcala, en el centro del país, informó la Fiscalía de Tlaxcala en su cuenta de X.

La Fiscalía dijo que las cabezas corresponden a hombres, sin dar más detalles del caso.

CNN ha pedido más información sobre estos hechos y espera respuesta.

Puebla y Tlaxcala son dos estados del centro del país ubicados a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de México.

Ninguno de los dos están entre los estados con mayores niveles de violencia en México, de acuerdo con cifras oficiales. Puebla registra el 3,4 % de los 14.769 homicidios dolosos contabilizados de enero a julio a nivel nacional y Tlaxcala, el 0,5 %.

Sin embargo, las autoridades reconocen que, debido a su ubicación geográfica, enfrentan problemas como el tránsito de grupos delictivos dedicados al narcotráfico, el tráfico de personas y el robo de combustible.

Noticia en desarrollo.