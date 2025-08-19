La FDA advierte contra el consumo de ciertos camarones vendidos en Walmart investigados por contaminación radioactiva

Por Jeffrey Kopp, CNN

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) instó este martes al público a no consumir ciertas bolsas de camarones crudos congelados vendidos en Walmart, citando preocupaciones sobre condiciones insalubres y contaminación radioactiva encontrada en envíos del mismo proveedor.

La FDA informó que se detectó un isótopo radioactivo, cesio-137, en una muestra de camarones empanizados retenidos en puertos de EE.UU., en Los Ángeles, Houston, Savannah y Miami, provenientes de un proveedor indonesio llamado BMS Foods.

Esos envíos contaminados nunca llegaron al mercado estadounidense. Sin embargo, debido a que los camarones crudos congelados de Walmart provenían del mismo proveedor, y la agencia indicó que “parecen haber sido preparados, empacados o almacenados en condiciones insalubres que podrían haber causado contaminación con Cs-137”, las autoridades aconsejaron a los consumidores evitar consumirlos.

Los niveles de cesio detectados (aproximadamente 68 becquereles por kilogramo) estaban muy por debajo del nivel de intervención de la FDA de 1.200 Bq/kg. Aun así, los reguladores emitieron la advertencia por precaución, citando los posibles riesgos de cáncer por exposición a dosis bajas a largo plazo y problemas en las instalaciones del proveedor.

La advertencia aplica a bolsas de 2 libras (907 gramos) de camarón blanco vannamei Great Value, todas con fecha de caducidad del 15 de marzo de 2027. Se distribuyeron en tiendas Walmart en al menos 13 estados: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Missouri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia Occidental.

La agencia recomienda a los consumidores que compraron los camarones que los desechen o los devuelvan, y señaló que la investigación continúa en conjunto con las autoridades reguladoras de productos del mar de Indonesia.

Walmart confirmó a CNN que “inmediatamente retiró el producto de las tiendas afectadas”. CNN también contactó al proveedor para obtener comentarios.

