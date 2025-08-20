Juez rechaza solicitud del Gobierno de Trump para divulgar documentos del jurado investigador sobre Jeffrey Epstein

Por Kara Scannell, CNN

Un juez federal declaró que no revelaría las transcripciones del jurado investigador ni las pruebas de la investigación sobre Jeffrey Epstein, rechazando así la solicitud del Departamento de Justicia de hacerlas públicas.

El juez Richard Berman afirmó que el Departamento de Justicia no cumplió el precedente establecido de mantener el secreto de los documentos del jurado investigador y señaló que la información contenida en dichos documentos es escasa en comparación con todo el expediente de la investigación que ya se encuentra en poder del Departamento de Justicia.

“La información contenida en las transcripciones del jurado investigador sobre Epstein palidece en comparación con la información y los materiales de la investigación de Epstein que obran en poder del Departamento de Justicia”, escribió el juez.

El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre la decisión de Berman. Este es el tercer juez federal que se niega a divulgar transcripciones y pruebas relacionadas con Epstein de un jurado investigador.

El fallo se produce mientras el Gobierno de Trump ha enfrentado una creciente presión para divulgar más información sobre los archivos de Epstein, especialmente después de que altos funcionarios prometieran hacerlo.

“El Gobierno es una parte lógica para hacer una divulgación integral al público de los archivos de Epstein. En comparación, la moción actual del gran jurado parece ser una ‘distracción’ del alcance y la amplitud de los archivos de Epstein en posesión del Gobierno”, escribió Berman el miércoles.

El juez añadió que otra razón convincente para mantener los registros sellados son “las posibles amenazas a la seguridad y privacidad de las víctimas.”

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, entregó carpetas a influencers de redes sociales de derecha en la Casa Blanca en febrero, pero muchos de estos influencers compartieron que las carpetas no revelaban ninguna información nueva sobre los archivos de Epstein.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) comenzó a retractarse de sus promesas de divulgar más información en el caso de Epstein en mayo y minimizó la situación. Bondi alertó a Trump en mayo de que su nombre aparecía en los archivos.

El 7 de julio, el DOJ publicó un memorando sin firmar diciendo que no divulgarían más documentos relacionados con los archivos de Epstein. La falta de transparencia en el memorando solo enfureció a los demócratas, al público e incluso a miembros de la base política de Trump.

El Departamento de Justicia ha explorado varias vías para que se divulgue más información, incluso solicitando a dos jueces federales en Nueva York que desclasifiquen materiales del gran jurado en el caso de Epstein y en el caso de Ghislaine Maxwell. Maxwell es la pareja de larga data de Epstein, quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por llevar a cabo un esquema de años junto con Epstein para reclutar y abusar sexualmente de menores de edad.

El juez federal de Nueva York Paul Engelmayer negó la solicitud del Departamento de Justicia de obtener materiales del gran jurado en el caso de Maxwell el 11 de agosto en una dura opinión, diciendo que la premisa del argumento del DOJ era falsa y que la solicitud no era un asunto de interés público.

El Departamento de Justicia también solicitó la desclasificación de materiales del gran jurado de un tribunal federal en Florida, y un juez negó rápidamente la solicitud.

Además, el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, realizó una entrevista de dos días con Maxwell el 24 y 25 de julio en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Tallahassee, Florida. El Departamento de Justicia está trabajando en la transcripción de una grabación de audio de 10 horas de la entrevista.

