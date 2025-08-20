Noel Gallagher dice que su hermano Liam la está “rompiendo” en la gira de reunión de Oasis

Por Lianne Kolirin, CNN

Noel Gallagher ha elogiado raramente a su hermano Liam, diciendo que la está “rompiendo” en la gira de reunión de Oasis.

Los hermanos han tenido una relación notoriamente conflictiva desde que su banda se separó dramáticamente en 2009. Pero ahora, en una entrevista con la emisora británica TalkSport el martes, el compositor y guitarrista principal de Oasis expresó su admiración por su hermano menor.

“Liam la está rompiendo”, dijo Gallagher sobre las actuaciones de su hermano como cantante principal durante la gira de reunión hasta ahora. “Estoy orgulloso de él”.

Los hermanos han intercambiado públicamente insultos en los 16 años desde la separación de Oasis, y su disputa ha sido noticia en todo el mundo de forma regular.

En una entrevista con The Guardian en 2019, Noel acusó a su hermano de hacer “música poco sofisticada” y dijo: “No soporto su voz”.

Esos comentarios llegaron dos años después de que Liam dijera sobre él en el mismo periódico: “Cuando lo pienso, estar en una banda con él me aburre hasta la muerte”.

Por eso fue una gran noticia cuando la banda anunció el año pasado que se reunirían. Comenzaron una gira de 19 fechas por el Reino Unido e Irlanda en Cardiff, Gales, el 4 de julio.

Tienen previsto tocar su primer concierto en Norteamérica en Toronto este domingo, antes de visitar otras ciudades de Norte y Sudamérica, Asia y Australia, con un cierre en São Paulo el 23 de noviembre.

Los hermanos Gallagher fueron fotografiados tomados de la mano al final de su noche de apertura en la capital galesa el mes pasado. ¿Qué tan emotivo fue ese momento?, preguntó el entrevistador de TalkSport a Gallagher.

“No somos ese tipo de personas realmente”, dijo el cantautor, quien formó su propia banda, High Flying Birds, tras la separación de Oasis.

Sin embargo, luego les dijo a los presentadores que estaba contento de volver al escenario con su banda original, que comenzó en Manchester en 1991.

Llegaron a convertirse en uno de los grupos más grandes de los años 90, alcanzando el número uno en el Reino Unido con ocho de sus álbumes.

“Es genial volver con Bonehead y Liam y, ya sabes, simplemente hacerlo de nuevo. Supongo que cuando todo termine nos sentaremos a reflexionar, pero es genial estar de vuelta en la banda con Liam; olvidé lo gracioso que era”, dijo el guitarrista.

Y ese no fue el único cumplido que le hizo a su hermano menor.

“He estado al frente de una banda durante 16 años, sé lo difícil que es”, dijo. “No podría hacer lo de los estadios como lo hace él. No está en mi naturaleza, pero tengo que decir, hombre, miro a mi alrededor y pienso: bien por ti, amigo. Ha estado increíble”.

