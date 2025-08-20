Tribunal de apelaciones avala que el Gobierno de Trump ponga fin temporal al TPS para personas de Honduras, Nicaragua y Nepal

Por Devan Cole, CNN

Un tribunal federal de apelaciones permitió que el Gobierno de Trump ponga fin temporal al Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de inmigrantes indocumentados de Honduras, Nicaragua y Nepal.

En una breve orden, un panel unánime de tres jueces del 9º Circuito de Apelaciones de EE.UU. acordó suspender el fallo de un tribunal inferior que había impedido al Gobierno eliminar las protecciones que permitían a los beneficiarios del TPS vivir y trabajar legalmente en EE.UU.

La orden no detalló la opinión del panel sobre la legalidad de la medida del Gobierno.

El Gobierno había solicitado al tribunal de apelaciones, con sede en San Francisco, que levantara la orden de la jueza federal Trina Thompson, argumentando que la designada por el expresidente Joe Biden se excedió al dictaminar en julio que el Gobierno no podía eliminar el programa mientras continuaba el litigio.

El panel que emitió la orden este miércoles está compuesto por jueces designados por los presidentes Donald Trump, Bill Clinton y George W. Bush.

El tribunal indicó que volverá a analizar el tema una vez que se resuelva un caso similar sobre la decisión del Gobierno de poner fin al TPS para venezolanos en el 9º Circuito.

La decisión del Gobierno de poner fin al TPS forma parte de su esfuerzo más amplio por endurecer las reglas de inmigración y limitar el número de inmigrantes indocumentados que residen en EE.UU. El programa en cuestión había otorgado protección a más de 60.000 beneficiarios de TPS de Honduras, Nepal y Nicaragua.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.