Condenan por espionaje a miembro de la Marina de EE.UU. por compartir información militar sensible con China

Un integrante de la Marina de Estados Unidos fue declarado culpable este miércoles de espionaje después de que un jurado lo declarara culpable de vender información confidencial a un oficial de inteligencia chino.

El marinero, Jinchao Wei, quien también fue declarado culpable de conspiración para cometer espionaje y “exportación ilegal y conspiración para exportar datos técnicos relacionados con artículos de defensa”, será sentenciado el 1 de diciembre, según un comunicado del Departamento de Justicia.

El jurado absolvió a Wei del cargo de fraude de naturalización.

“Las acciones del acusado representan una flagrante traición a la confianza depositada en él como miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses”, declaró Adam Gordon, fiscal federal del Distrito Sur de California. “Al intercambiar secretos militares con la República Popular China por dinero, puso en peligro no solo la vida de sus compañeros marineros, sino también la seguridad de toda la nación y de nuestros aliados. El veredicto del jurado sirve como un recordatorio crucial de que el Departamento de Justicia procesará enérgicamente a los traidores”.

Wei fue arrestado el 2 de agosto de 2023 cuando se incorporaba a trabajar a la Base Naval de San Diego, donde se desempeñaba como ayudante de maquinista en el buque de asalto anfibio USS Essex. Los ayudantes de maquinista son ingenieros y se encargan de operar, mantener y reparar el equipo del barco.

Durante su primera comparecencia ante el tribunal un día después, los defensores federales presentaron una declaración de inocencia en su nombre. Sin embargo, según la declaración de este miércoles, Wei confesó haber vendido manuales técnicos y mecánicos en su entrevista posterior a su arresto, durante la cual le dijo al FBI: “Estoy en problemas”.

Wei fue reclutado por el oficial de inteligencia chino a través de redes sociales en febrero de 2022, según el Departamento de Justicia. Entre marzo de 2022 y su arresto, Wei envió fotos y videos del USS Essex al oficial de inteligencia chino, junto con la ubicación de varios barcos en la base naval de San Diego.

Wei también envió miles de páginas de información técnica y operativa almacenadas en sistemas informáticos de acceso restringido de la Marina, según el Departamento de Justicia. Recibió más de US$ 12.000 a lo largo de 18 meses a cambio de la información que compartió.

Casi al mismo tiempo que arrestaron a Wei, otro infante de la Marina de Estados Unidos en California también fue arrestado por vender información militar confidencial.

Wenheng Zhao, quien se declaró culpable de conspirar con un oficial de inteligencia chino y recibir un soborno, fue sentenciado a principios del año pasado a más de dos años de prisión.

