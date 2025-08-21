El ICE difunde imágenes de la detención del boxeador Julio César Chávez Jr.

CNN en Español

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) publicó fotografías del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. siendo escoltado por agentes de inmigración.

“Agentes de ICE en Phoenix y Nogales deportaron al destacado boxeador mexicano y criminal extranjero ilegal Julio César Chávez Jr. el 18 de agosto a través del Puerto de Entrada de Nogales, Arizona. Chávez fue encontrado viviendo en Los Ángeles y arrestado el 3 de julio”, dijo el ICE en un comunicado.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) afirmaron anteriormente que Chávez Jr. hizo declaraciones fraudulentas en su reciente solicitud de inmigración y tiene una orden de arresto activa en México por presunta participación en el crimen organizado y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos.

El boxeador fue deportado a una prisión en Hermosillo, Sonora, donde tendrá que enfrentar a la justicia por supuestos vínculos con el narcotráfico en México, según informó a CNN la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

Anteriormente, el DHS dijo también que Chávez Jr. había entrado legalmente a Estados Unidos en agosto de 2023, con una visa de turista que expiró en febrero de 2024.

Chávez Jr. tenía, de acuerdo con el DHS, “una orden de arresto activa por tráfico de armas, municiones y explosivos”. Fue detenido el 7 de enero de 2024 por el Departamento de Policía de Los Ángeles, según la agencia, y el tribunal lo declaró culpable de “posesión ilegal de cualquier arma de asalto y de fabricación o importación de un rifle de cañón corto”.

“Chávez es una conocida amenaza grave para la seguridad pública que tenía una orden de arresto activa en México por su participación en el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos, y nunca debió haber sido permitido entrar a Estados Unidos,” dijo en el comunicado de ICE el Director de la Oficina de Campo de ERO Los Ángeles, Ernesto M. Santacruz Jr.

Tras conocerse el arresto en EE.UU., la FGR señaló en un comunicado que Julio César Chávez Jr. cuenta con una orden de aprehensión desde marzo de 2023.

CNN contactó a la FGR para solicitar más detalles sobre su proceso legal.

Julio César Chávez Jr. es hijo de la leyenda del box Julio César Chávez. Tras su arresto en Estados Unidos, el icónico boxeador mexicano defendió a su hijo y dijo que confiaba en la justicia, pero no ha hecho declaraciones desde su deportación.

Chávez Jr. llegó a ser campeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo, título que defendió en tres ocasiones.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Rocío Muñoz-Ledo, Uriel Blanco, Kyle Feldscher, Verónica Calderón y Ana Melgar contribuyeron a esta publicación