Policía atiende reporte de tiroteo en la Universidad de Villanova y estudiantes reciben orden de resguardarse

Por Cindy VonQuednow, CNN

La policía responde a un reporte de un atacante armado en la Universidad de Villanova, en Pensilvania, según informó el Departamento de Policía de Radnor Township en su página de Facebook.

Se pide a todos los estudiantes y residentes cercanos que permanezcan en resguardo.

La universidad también publicó en su sitio web que las personas en el campus deben mantenerse alejadas de la Facultad de Derecho Scarpa Hall, trasladarse a un lugar seguro y cerrar o bloquear las puertas.

Estos reportes se producen horas después de que la Universidad de Tennessee en Chattanooga emitiera una alerta de atacante armado y el campus fuera puesto en confinamiento. Posteriormente, la policía informó que no se encontró evidencia de una amenaza. Una fuente policial dijo a CNN que las autoridades investigan el incidente en Tennessee como un posible caso de “swatting”, es decir, una falsa alarma a la policía.

Villanova es una universidad católica privada en los suburbios de Filadelfia y es la alma mater del papa León XIV.

La orientación y el registro para nuevos estudiantes comenzaron este jueves y están programados hasta el sábado, mientras que las clases inician el lunes, de acuerdo con el calendario académico de la universidad.

Noticia en desarrollo…

Con información de Josh Campbell, de CNN.