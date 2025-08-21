Tribunal de apelaciones de Nueva York anula multa por fraude civil de casi US$ 500 millones impuesta a Trump

Por Kara Scannell y Lauren DelValle, CNN

Un tribunal de apelaciones de Nueva York desestimó una sentencia con una multa de casi US$ 500 millones contra el presidente Donald Trump en el caso civil por fraude presentado por la fiscal general del estado.

La decisión de este jueves, que no fue unánime, mantiene sin embargo a Trump como responsable de fraude. Los jueces se alinearon para mantener su responsabilidad y desestimar la pena, de modo que el caso pudiera seguir adelante para una nueva revisión en apelación.

En la opinión mayoritaria, los jueces escribieron: “Si bien la medida cautelar ordenada por el tribunal está bien redactada para frenar la cultura empresarial de los demandados, la orden de devolución de ganancias ilícitas del tribunal, que ordena a los demandados pagar casi US$ 500 millones al estado de Nueva York, es una multa excesiva que viola la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”.

Noticia en desarrollo.

