Trump redobla la retórica sobre la guerra entre Rusia y Ucrania

El presidente Donald Trump pareció ofrecer este jueves una justificación para que Ucrania pasara a la ofensiva contra Rusia, una retórica notable dado el estancamiento de las conversaciones de paz.

“Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar a un país invasor. Es como un gran equipo deportivo que tiene una defensa fantástica, pero no se le permite atacar. ¡No hay posibilidad de ganar! Es lo mismo con Ucrania y Rusia”, dijo Trump en una publicación de Truth Social.

Y continuó: “El corrupto y extremadamente incompetente Joe Biden no permitió que Ucrania CONTRAATACARA, solo (le permitió) DEFENDERSE. ¿Cómo salió eso? En cualquier caso, esta es una guerra que NUNCA habría ocurrido si yo hubiera sido presidente: ¡NI UNA POSIBILIDAD! ¡Nos esperan tiempos interesantes!”.

Durante el Gobierno de Biden, la política establecida era que Ucrania no podía lanzar misiles de largo alcance de fabricación estadounidense contra Rusia. Esto cambió en noviembre de 2024, tras la presión de los aliados de Estados Unidos.

Los comentarios de Trump se producen en un momento en que el Kremlin ha contradicho abiertamente a la Casa Blanca sobre los planes para una reunión bilateral entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, sugiriendo que las conversaciones a nivel de líderes están lejos de ser inminentes y que Putin aún no ha dado su consentimiento para dicha reunión.

Además, Rusia lanzó una serie de amplios ataques aéreos sobre Ucrania durante la noche, incluyendo un ataque contra una empresa manufacturera estadounidense que hirió al menos a 15 personas.

