Una semana después de que Trump se reunió con Putin, el esfuerzo de paz en Ucrania no avanza

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Los mensajes políticos no suelen ser tan contundentes como los misiles rusos que impactaron en una empresa manufacturera estadounidense la noche de este miércoles en el oeste de Ucrania, a cientos de kilómetros de las trincheras del frente de una guerra sin final a la vista.

El ataque, parte de los bombardeos con drones y misiles rusos más intensos contra Ucrania en más de un mes, subrayó la diplomacia infranqueable de Moscú, que está deteniendo en seco el esfuerzo de paz del presidente Donald Trump.

Pasó una semana desde que Trump aplaudió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una alfombra roja en Alaska. Trump ha organizado espectáculos y sesiones de fotos dignas de un estadista con líderes europeos, y la Casa Blanca ha proclamado avances impresionantes. Pero la realidad subyacente de la guerra apenas ha cambiado.

Rusia sigue bombardeando y atacando con drones a civiles ucranianos. Ha erigido nuevos obstáculos a la prisa de Trump por una paz rápida, contradiciendo las afirmaciones de Estados Unidos de que hizo concesiones.

Lo que ha sido cierto en los tres años y medio transcurridos desde la invasión rusa es cierto ahora. Putin no quiere poner fin a la guerra. Una cumbre entre los líderes de Ucrania y Rusia —con la posible presencia de Trump— que el Gobierno predijo que podría celebrarse a finales de esta semana sigue siendo una quimera.

Las maniobras de bloqueo de Rusia están lideradas por el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, un maestro en las artes obstructivas de la Unión Soviética, que aprendió siendo un joven diplomático antes de la caída del Muro de Berlín.

Lavrov intentó este jueves reabrir divisiones entre Estados Unidos y Europa que Putin explotó en Alaska, condenando a los aliados estadounidenses. “Veo muchas señales de que esta actividad tiene como objetivo precisamente socavar el progreso que comenzó a surgir, claramente, como una cumbre en Alaska”, dijo Lavrov.

La estrategia rusa es clara: retrasar la diplomacia tanto como sea posible para permitir que la sangrienta y lenta estrategia militar de Putin le permita obtener ganancias en el frente.

La realidad de Ucrania tampoco ha cambiado. El presidente Volodymyr Zelensky sigue intentando apaciguar a Trump mostrando apertura a cualquier sugerencia suya. Al menos escapó de su viaje a la Casa Blanca el lunes sin otro desastre. Pero aún no puede aceptar la paz envenenada que ofrece Putin.

Ceder a las demandas rusas de entregar tierras estratégicas en la crítica región del Donbás prepararía a Moscú para una nueva ofensiva relámpago sobre Kyiv en el futuro. No está claro que Trump lo entienda.

Los principales líderes europeos dieron una impresionante muestra de unidad en la Casa Blanca el lunes. Intentaron desesperadamente distanciar a Trump de Putin tras su oleada de concesiones al líder ruso. Pero el plan europeo para garantizar la seguridad en una Ucrania de posguerra parece tan impreciso como siempre. Y no puede lograrse sin Trump.

Cualquier plan de este tipo se basaría en dos condiciones. Una, que el Reino Unido y Francia, líderes de la “Coalición de los Dispuestos”, estarían, llegado el caso, decididos a declarar la guerra —con la ayuda de Estados Unidos— contra Rusia para defender a Ucrania. Y la otra, que Moscú firmaría un acuerdo de paz que vinculara a las tropas occidentales con Ucrania en un acuerdo de defensa mutua. Ambos escenarios son fantasiosos.

Aun así, Trump merece crédito por impulsar el esfuerzo de paz. Es el único líder capaz de dialogar con ambas partes y con la capacidad de convocar a un presidente de Rusia a Estados Unidos y a líderes aliados en Washington en un abrir y cerrar de ojos.

Y aunque Trump suele inclinarse hacia Putin en lugar de hacia sus aliados occidentales, no ha obligado a Ucrania a rendirse como temían muchos de sus críticos.

Su presión sobre los aliados de la OTAN para que gasten más en defensa contribuirá a asegurar el futuro de Europa. Un logro genuino que podría salvar miles de vidas en Ucrania no está fuera del alcance de un presidente que ansía respeto y la validación de la historia.

Y una semana también es un tiempo absurdamente corto para evaluar un esfuerzo de paz. Las iniciativas de paz en lugares como Bosnia e Irlanda del Norte se desarrollaron durante meses y años de compleja diplomacia.

Pero esa atención al detalle es precisamente lo que le falta a Trump. Él y su enviado Steve Witkoff, un colega promotor inmobiliario, hablan con indiferencia sobre los intercambios de tierras en Ucrania, sin comprender aparentemente las dolorosas decisiones que esto implicaría, arraigadas en la identidad nacional y la sangre derramada para defender regiones clave.

Y vuelven a surgir las preguntas de siempre sobre Trump. ¿Por qué no impone la presión estadounidense que podría obligar a Rusia a relajar su línea dura? ¿Y por qué deposita su confianza en un líder de Rusia cuyas acciones merecen lo contrario?

La fe de Trump en Putin quedó al descubierto en un momento de fuerte tensión frente al micrófono en la Casa Blanca este lunes.

“Creo que quiere hacer un trato por mí, ¿entiendes? Por muy loco que parezca”, le dijo al presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Trump pareció mostrar su frustración este jueves por el estancamiento en una críptica publicación en redes sociales que insinuaba su apoyo a los ataques ucranianos en suelo ruso. “Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar a un país invasor”, escribió. “Es como un gran equipo deportivo que tiene una defensa fantástica, pero no se le permite atacar”.

Pero una lección de la semana pasada es que no es prudente enfatizar ningún comentario del presidente. Ha cambiado constantemente de enfoque. En un momento dado, el lunes, por ejemplo, pareció insinuar su disposición a que las tropas estadounidenses sirvieran en cualquier fuerza de reasentamiento posbélica en Ucrania. Rápidamente se retractó tras la indignación en los medios MAGA.

Sin embargo, una semana después de reunirse con Putin, la reputación de Trump y la imagen de hombre fuerte que cultiva incesantemente están a punto de quedar en ridículo. Lo engañaron, una vez más. Esto socava la razón fundamental de su presidencia: que es el mejor negociador del mundo.

Una cosa es acosar a las naciones pequeñas con aranceles e intimidar a los europeos que dependen de Estados Unidos para su defensa. Pero la reunión de Trump con Putin y su fracaso en vencer al líder de China, Xi Jinping, en una guerra comercial sugieren que los verdaderos hombres duros se burlan de su mito del “Arte de la Negociación”.

Antes de retirar de la mesa la posibilidad de endurecer las sanciones contra Rusia —la misma amenaza que probablemente atrajo a Putin a Alaska—, Trump se quejó de que Putin se mostraba dispuesto a hablar de paz, pero luego envió una andanada asesina de misiles a Ucrania.

Está sucediendo de nuevo. Rusia mató a nueve civiles la noche del miércoles cuando 574 drones y 40 misiles cayeron sobre Ucrania, incluyendo la ciudad de Lviv, cerca de la frontera con Polonia. Además, 19 personas resultaron heridas en un ataque contra la empresa manufacturera estadounidense Flex Ltd., en la región occidental de Zakarpatia.

Viniendo de una nación tan familiarizada con el simbolismo como la Rusia de Putin, es improbable que esto haya sido una coincidencia.

“Los rusos sabían exactamente dónde estaban atacando”, declaró Zelensky en su discurso por video este jueves por la noche. “Creemos que fue un ataque deliberado contra propiedades estadounidenses aquí en Ucrania, contra inversiones estadounidenses”.

La manipulación de la Casa Blanca esta semana parece diseñada para encubrir la falta de progreso.

“Es muy importante recordar que antes de la aplastante victoria del presidente Trump en noviembre pasado, no se vislumbraba un fin a este derramamiento de sangre”, declaró el miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Ahora, por fin, puede haber luz al final del túnel y una oportunidad para una paz duradera. Y eso se debe a que el presidente Trump es el presidente de la paz”.

Leavitt criticó a los expertos que cuestionaron el enfoque de Trump y acusó a los periodistas de sabotear el proceso para perjudicarlo.

La falta de una evaluación objetiva de los obstáculos al proceso de paz de Trump es una de las razones por las que corre el riesgo de desmoronarse. También está la disposición del presidente a ceder ante las posturas de Putin sin exigir flexibilidad a cambio, así como la reiterada incapacidad de la administración para interpretar con precisión las posturas rusas.

Un área donde se ha avanzado es la disposición del presidente a actuar como respaldo a una garantía de seguridad europea para Ucrania después de la guerra, lo que podría implicar la participación de pilotos estadounidenses en misiones de apoyo aéreo. El secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica sobre este tema el jueves con asesores europeos de seguridad nacional.

Rubio, quien también se desempeña como asesor de seguridad nacional de Trump, dijo a sus homólogos que Estados Unidos estaba dispuesto a desempeñar un papel limitado, pero que Europa debería tomar el liderazgo, según un diplomático europeo en la llamada.

Trump acudió a la cumbre hace una semana con la esperanza de forjar el alto el fuego que, según Ucrania y Europa, debe ser el precursor de una diplomacia seria. Pero tras unas horas con Putin, el presidente de EE.UU. cambió de opinión, argumentando que era mejor impulsar un acuerdo de paz completo y definitivo. Resulta que esa también es la opinión de Rusia.

Durante el fin de semana, Witkoff insistió en el programa “State of the Union” de CNN que Putin había firmado garantías de seguridad “sólidas” para Ucrania como parte de cualquier acuerdo final.

Cualquiera con conocimiento de la historia reciente sabía que eso sonaba sospechoso. Y así quedó demostrado, cuando Lavrov confirmó que Moscú se mantiene firme en su postura de larga data de ser uno de los garantes: una sugerencia risible tras la invasión, pero que busca consolidar el objetivo de Putin de convertir a Ucrania en un estado vasallo.

Trump habló este lunes con confianza sobre una reunión entre Zelensky y Putin para finales de esta semana. Y dijo que probablemente participaría. Pero ahora ha adoptado la postura rusa de que un encuentro bilateral entre Zelensky y Putin es lo mejor.

Esto sería arriesgado para Ucrania: es probable que el líder de Rusia aproveche la ausencia de Trump para presentar a Zelensky como intratable y culpable del estancamiento de la paz.

Y eso si Putin apareciera. Ha dejado claro que considera a Zelensky un líder ilegítimo y que no ve a Ucrania como un estado independiente.

En cualquier caso, Lavrov está ganando tiempo. Este jueves, propuso una laboriosa secuencia de “conversaciones” entre “ministros expertos” y “recomendaciones apropiadas” para considerar una cumbre.

No todo lo que ocurre en un proceso diplomático se hace público. Por lo tanto, a pesar del ambiente poco prometedor, el trabajo diligente entre bastidores y la presión podrían empezar a reducir algunas diferencias.

Pero una semana después de Alaska, Putin demuestra que quiere seguir luchando. Zelensky no puede rendirse, y Europa es incapaz de lograr la paz por sí sola. Depende de Trump. ¿Se fortalecerá y se involucrará en los detalles para forjar un proceso de paz genuino?

El diagnóstico actual más preciso del tortuoso camino que tenemos por delante es el que ofreció el domingo pasado el secretario de Estado, Marco Rubio, un asesor de Trump que no edulcoró la situación.

“Todavía estamos muy lejos”, declaró Rubio a ABC. “Es decir, no estamos al borde de un acuerdo de paz; no estamos al borde de uno”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información adicional de Clare Sebastian, de CNN.