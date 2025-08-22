Bolsonaro, más complicado: burló las órdenes del Tribunal y envió más de 300 videos por WhatsApp, según la Policía Federal

Por CNN en Español

Mientras se acerca el límite de tiempo que Jair Bolsonaro tiene para convencer al juez Alexandre de Moraes de que no existe un “riesgo de fuga”, la situación del expresidente de Brasil se complica.

La Policía Federal concluyó que el exmandatario envió mas de 300 videos por WhatsApp durante el período en que ya tenía prohibido usar redes sociales, informa la agencia pública de noticias Agencia Brasil.

Este dato es parte del informe que la fuerza presentó con la acusación a Bolsonaro y uno de sus hijos, Eduardo, por presunta “coacción procesal” y “tentativa de abolir el Estado democrático de derecho mediante la restricción al ejercicio de los poderes constitucionales”, parte de una investigación de la Policía sobre las acciones de Eduardo Bolsonaro en el extranjero para buscar represalias tanto contra el Gobierno de Lula da Silva como contra jueces del Supremo Tribunal Federal.

El informe de la Policía Federal detalla que el 3 de agosto Bolsonaro “envió a sus seguidores videos sobre la difusión de los eventos y sobre la aplicación de la Ley Magnitsky contra el ministro Alexandre de Moraes”, detalla la agencia brasileña.

Bolsonaro ya tenía prohibido para entonces el uso de redes sociales propias o de terceros.

Los abogados de Bolsonaro dijeron en una declaración que “los elementos señalados en la decisión serán debidamente esclarecidos dentro del plazo fijado por el juez ponente, observándose, desde ya, que jamás hubo incumplimiento de cualquier medida cautelar previamente impuesta”.

El plazo vence este viernes por la noche. Si la defensa del expresidente Bolsonaro no justifica convincentemente que no hay riesgo de fuga, Moraes podría decidir enviarlo a una prisión común, en lugar del arresto domiciliario que actualmente está cumpliendo.

Este nuevo procesamiento se suma al frente judicial que el ex presidente ya enfrenta por su presunta participación en una trama para gestar un golpe de Estado a fines de 2022 y evitar que Luiz Inacio Lula da Silva asumiera como presidente. Bolsonaro ha negado los cargos en su contra.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.