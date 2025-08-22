Skip to Content
CNN - Spanish

Publican la transcripción de la entrevista de Ghislane Maxwell con Todd Blanche

By
Published 12:09 PM

Por Hannah Rabinowitz, CNN

El Departamento de Justicia ha publicado la transcripción y el audio de la entrevista que el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, realizó a Ghislane Maxwell.

Por separado, el Departamento de Justicia dice que ha enviado registros relacionados con el difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

CNN está revisando el material.

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Article Topic Follows: CNN - Spanish

Jump to comments ↓

CNN Newsource

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content