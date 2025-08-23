Demócratas del Comité de Supervisión dicen que la mayoría de archivos sobre Epstein entregados por el DOJ ya eran públicos

Por Veronica Stracqualursi, CNN

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes critican la falta de nuevos documentos en los expedientes de Jeffrey Epstein que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) proporcionó al panel el viernes.

“Solo el 3 % de los documentos entregados al Comité de Supervisión son nuevos. El resto ya es de dominio público. Menos del 1 % de los expedientes han sido divulgados. El DOJ está bloqueando la información”, dijo el representante Ro Khanna, de California, en un comunicado este sábado, mientras pedía la publicación total de los documentos.

La representante Summer Lee, de Pensilvania, también afirmó en un comunicado que los archivos del DOJ son “en su mayoría miles de páginas de contenido reciclado que ya está disponible para el público”.

A principios de mes, el comité citó al DOJ para obtener cualquier documento relacionado con Epstein, así como comunicaciones entre exfuncionarios del Gobierno de Biden y el Departamento de Justicia sobre Epstein, ya que muchos simpatizantes del presidente Donald Trump buscan más información y transparencia sobre el caso. El comité también ha citado a testigos de alto perfil, incluidos los Clinton.

De acuerdo con Lee, la “única información nueva” son menos de 1.000 páginas del registro de ubicaciones de vuelo del avión de Epstein, proporcionadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), que datan de 2000 a 2014, y formularios relacionados con el reingreso a Estados Unidos.

Lee señaló que los otros documentos entregados por el DOJ que ya habían sido publicados incluyen: video del centro correccional la noche de la muerte de Epstein, un informe del inspector general del DOJ sobre la muerte de Epstein, comunicaciones entre la Oficina de Prisiones y el DOJ sobre la muerte de Epstein, un memorando de la secretaria de Justicia, Pam Bondi, sobre la publicación de los documentos de Epstein y documentos judiciales del juicio de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, y del caso penal de Epstein en Florida.

Consultado sobre las afirmaciones de Khanna y Lee, un portavoz del comité dijo a CNN que el comité “continúa revisando las 34.000 páginas de documentos y no tiene más actualizaciones por el momento”.

“Es importante señalar que este es el primer lote de documentos del DOJ, y que habrá más”, indicó el portavoz en un comunicado.

El comité había dicho que planea hacer públicos los documentos de Epstein después de una revisión exhaustiva para garantizar que se protejan las identidades de las víctimas y otros asuntos sensibles.

No está claro cuándo se publicarán los documentos.

El DOJ entregó los documentos al comité el mismo día que publicó la transcripción de la entrevista que el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, realizó a Maxwell.

El representante demócrata Robert Garcia, el demócrata de mayor rango en el panel de supervisión, acusó en un comunicado al DOJ de publicar la transcripción de Maxwell “para desviar la atención de su continuo encubrimiento de la Casa Blanca”.

CNN ha contactado al Departamento de Justicia para obtener comentarios.

