Detienen al hermano de “Iván Mordisco”, uno de los jefes de las disidencias de las FARC

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Luis Hernando Vera Fernández, hermano de “Iván Mordisco”, uno de los principales jefes de las disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue detenido este viernes, informaron el presidente Gustavo Petro y la Policía Nacional del país sudamericano.

El arresto se realizó en el departamento de Cundinamarca, cerca de Bogotá, dijo Petro.

La Policía detalló que el detenido es considerado el principal operador de su hermano, cuyo verdadero nombre es Néstor Gregorio Vera Fernández y es uno de los hombres más buscados de Colombia.

De acuerdo con la Policía, Luis Hernando Vera Fernández, también conocido como “Mono Luis”, tenía una orden de captura por cargos de homicidio y también se le acusa de narcotráfico, secuestro, extorsión y manejo de finanzas ilícitas para las disidencias de las FARC.

CNN busca saber si el detenido ya cuenta con representación legal y cómo se declara.

El arresto se produjo un día después de que dos hechos de violencia que dejaron decenas de muertos y heridos impactaran Colombia.

Uno de ellos ocurrió en el municipio de Amalfi, departamento de Antioquia, donde un frente de las disidencias de las FARC atacó un helicóptero de la Policía y provocó la muerte de 13 uniformados, reportaron las autoridades.

El otro hecho sucedió en Cali, departamento de Valle del Cauca, donde un ataque cerca de una base aérea dejó seis muertos y 50 heridos.

Ambos atentados fueron condenados tanto por el Gobierno de Petro como por otros en la región, como Ecuador y Perú.

