Incautan más de una tonelada de cocaína y desmantelan laboratorio en el suroeste de Colombia

Por CNN en Español

Las autoridades colombianas incautaron más de una tonelada de cocaína cristalizada y desmantelaron un laboratorio de producción de droga en zona rural de El Tambo, departamento del Cauca, en el suroeste del país, informó el Ejército Nacional de Colombia este domingo.

En un comunicado publicado en su cuenta oficial en X, el Ejército dijo que la operación, realizada en conjunto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, permitió desarticular uno de los laboratorios de clorhidrato de cocaína más grandes descubiertos en Colombia en el último año.

En el sitio, que según las autoridades tenía capacidad para producir hasta cuatro toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína, también fueron halladas tres toneladas de cocaína líquida en proceso y más de 5.000 galones de insumos químicos. El valor estimado del complejo ilegal y tales componentes supera los US$ 1.600 millones, según cifras oficiales.

El laboratorio pertenecería al grupo armado residual Carlos Patiño, bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, según el Ejército, que aseguró que operaba con vínculos con carteles internacionales.

“El golpe afecta directamente la cadena de producción y exportación de droga hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, debilitando de manera contundente las fuentes de financiación de este grupo armado organizado”, señala el comunicado.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.