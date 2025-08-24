Mujeres chinas explotadas en salas de voyeurismo de Telegram instan a las autoridades a actuar

Por CNN

“¿Sabías que tus videos se han filtrado?”

El mensaje de un desconocido fue la forma en que la Sra. D., una mujer de unos 20 años, se enteró de que su exnovio había filtrado sus fotos privadas y videos íntimos en un chat privado de un canal de Telegram en chino con más de 100.000 suscriptores.

Incontables mujeres chinas, incluidas menores de edad y familiares de los perpetradores, han visto sus fotos y videos publicados en el canal. Muchas han sido insultadas en el chat, a menudo de manera explícita, según capturas de pantalla proporcionadas por la Sra. D., a quien CNN decidió no identificar por razones de privacidad.

El canal –llamado “Mask Park Treehole Forum”– es solo el más reciente de su tipo descubierto en la última década en Asia Oriental y el mundo. Muchos canales similares, más pequeños y en chino, siguen proliferando en Telegram, una plataforma a la que solo se puede acceder en China mediante redes privadas virtuales (VPN).

“No puedo creer lo asqueroso que es todo esto. Es como si las estuvieran violando verbalmente… Y hasta fantasean con sus familiares”, dijo la Sra. D., quien expuso el canal explotador al hablar en redes sociales a finales del mes pasado, desatando una protesta pública sobre la seguridad de las mujeres tanto en línea como fuera de ella.

Desde entonces, mujeres chinas han estado colaborando en línea para investigar el canal –que ya fue desmantelado– y compartir consejos sobre cómo denunciar su contenido a las autoridades. Exigiendo acción, algunas han usado lemas como “sin investigación, sin hijos”, una amenaza de renunciar a tener hijos mientras el Gobierno lucha por frenar la caída de la tasa de natalidad. Mujeres entrevistadas por CNN dijeron sentirse impactadas, enojadas y angustiadas por las revelaciones.

Pero semanas de campañas en línea de alto perfil han tenido un impacto limitado. El aparato de censura de China parece haber intervenido, eliminando las denuncias de la Sra. D. y publicaciones de otras activistas –algunas han sido silenciadas temporalmente, según muestran capturas de pantalla– y redirigiendo las búsquedas de “Mask Park” para alejarlas del escándalo de explotación sexual.

Algunas investigadoras en línea dicen haber recibido amenazas anónimas de doxxing y represalias si continúan indagando en el caso Mask Park, y CNN revisó uno de esos correos electrónicos.

Mientras que algunos usuarios en línea sugirieron con cautela organizar protestas, señalando manifestaciones similares en Corea del Sur el año pasado contra la pornografía deepfake, es una medida arriesgada en China, donde las acciones coordinadas para expresar quejas o disidencia están fuertemente restringidas y suelen provocar graves represalias. Para agosto, una de las publicaciones más populares que contenía una referencia codificada a una posible protesta, con 900 “me gusta”, fue eliminada de las redes sociales chinas.

Otros han hecho comparaciones con un caso separado en Corea del Sur que involucró un canal de Telegram conocido como “Nth Room”, una red de chantaje sexual en línea que tuvo como objetivo a decenas de menores y mujeres jóvenes. Los responsables finalmente fueron encarcelados y Corea del Sur aprobó reformas legales que endurecieron los castigos por delitos sexuales.

Pero algunas activistas dicen ser pesimistas de que lo mismo ocurra en China, señalando las profundas diferencias sociales y políticas entre ambos países. El Partido Comunista, obsesionado con la estabilidad, ve el activismo independiente como una amenaza y ha reprimido duramente las campañas a favor de los derechos de las mujeres.

Hasta ahora, las autoridades chinas han guardado silencio sobre la indignación por Mask Park, a pesar de la cobertura de medios estatales. CNN ha contactado a la Administración del Ciberespacio de China y al Ministerio de Seguridad Pública para obtener comentarios, así como a la Federación de Mujeres de Toda China, una organización estatal que representa los intereses de las mujeres.

El desconocido que alertó a la Sra. D. dijo que había obtenido unas 20 fotos y videos íntimos de ella, así como su información en redes sociales, de otro miembro, quien la Sra. D. descubrió después que era su exnovio.

En un grupo dentro del canal, su ex había invitado a otros a “intercambiar” videos grabados en secreto de sus exnovias también, contó el desconocido a la Sra. D.

Aunque el informante dijo que el ex de la Sra. D. no pidió dinero, muchos en otros grupos similares de Telegram encontrados por CNN están intercambiando datos de contacto e imágenes de mujeres, que van desde fotos cotidianas en redes sociales hasta videos íntimos y privados.

Cuando ella confrontó a su exnovio, él dijo que solo había compartido el material explícito con tres personas, aunque ella sospecha que el número es mayor. CNN ha revisado las conversaciones de texto entre la Sra. D. y su ex.

“Cuando sucedió, tuve una mezcla de sentimientos”, dijo la Sra. D. a CNN. “Fue tan ridículo… y estaba realmente enojada y triste”.

“El Nth Room de China está fuera de control; cualquier mujer podría ser víctima”, escribió en la red social china Weibo el 18 de julio, junto con capturas de pantalla del canal. “Estos hombres usan una (plataforma) extranjera que les permite permanecer en el anonimato y borrar mensajes, escondiéndose detrás de sus pantallas para fantasear con las mujeres a su alrededor… Todo esto es ilegal”.

La pornografía es ilegal en China y el contenido sexualmente explícito se elimina rutinariamente de su internet, que está fuertemente censurado.

La publicación de la Sra. D. obtuvo más de 40.000 “Me gusta” y 20.000 compartidos. Al día siguiente, descubrió que el canal había cerrado.

Pero Mask Park es solo uno de muchos grupos similares en Telegram, una empresa con sede en Dubai conocida por su alto nivel de cifrado y la supervisión limitada de lo que publican los usuarios.

CNN descubrió al menos una decena de otros grupos chinos activos en Telegram donde los usuarios compartían videos y fotos explícitas de mujeres, incluidas sus parejas, así como pornografía deepfake e imágenes de las cuentas de redes sociales de amigas y colegas. Algunos usuarios se jactaban de presuntamente agredir o chantajear a mujeres y animaban a otros a insultar a las mujeres que aparecían en las fotos con lenguaje degradante. Los grupos más grandes revisados por CNN tenían más de 20.000 miembros.

Cuando CNN informó a Telegram sobre los grupos, estos fueron eliminados de inmediato. Telegram dijo que “bloquea cualquier caso de pornografía no consensuada cuando se detecta” y que “los usuarios que infringen las normas de Telegram son expulsados”.

Al ser consultados sobre cómo evitan que los grupos bloqueados reaparezcan en nuevas salas, Telegram respondió: “Cada cuenta en Telegram está vinculada a un número de teléfono, por lo que es significativamente más difícil y costoso reincidir”.

Mujeres chinas de todos los ámbitos –estudiantes, abogadas y algunas artistas– ahora instan a las autoridades a actuar, advirtiendo que Mask Park es indicativo de un peligro mucho mayor y más extendido.

“Nunca antes había visto un delito colectivo a tan gran escala”, dijo Franny, una abogada de 33 años en la metrópolis sureña de Shenzhen, que usa un seudónimo por razones de seguridad.

Desde que surgió el caso Mask Park, ha dedicado unas seis horas al día a investigar la red, de manera voluntaria. “Creo que ya existen motivos suficientes para iniciar una investigación penal conforme a la ley”.

Producir, vender o difundir material pornográfico con fines de lucro es castigado con cadena perpetua. Si no es con fines de lucro, la pena máxima es de dos años. Si son procesados, los involucrados en las salas de Telegram también podrían enfrentar cargos de insulto y difamación, según abogadas entrevistadas por CNN.

Pero Zhang, una abogada penalista en Beijing que pidió ser identificada solo por su apellido por motivos de seguridad, advirtió de que “cerrar solo un Mask Park no significa que los responsables se detendrán ahí”.

“Una vez que (ellos) encuentran a sus supuestos ‘aliados’, este grupo crecerá rápidamente… y las conductas delictivas dentro de él tienden a multiplicarse”, dijo. “Estas personas podrían superar con creces nuestra imaginación, tanto en número como en sus métodos… Creo que esa es la mayor fuente de pánico para todos nosotros”.

Los intentos de responsabilizar a los usuarios se ven complicados por su uso de una plataforma que está bloqueada en China. Sin pruebas sólidas, es muy poco probable que la Policía china abra un caso penal, dijeron abogados, y cualquier investigación adicional sobre las salas de voyeurismo en Telegram requeriría cooperación transfronteriza.

El pasado septiembre, Telegram anunció que proporcionaría a las autoridades las direcciones IP y los números de teléfono de los usuarios que violen sus normas, en respuesta a “solicitudes legales válidas”. Esta decisión se produjo tras el arresto de su fundador, Pavel Durov, en Francia por el supuesto papel de la aplicación en facilitar actividades delictivas, algo que él ha negado.

No está claro si las autoridades chinas ya están investigando las salas de voyeurismo en línea. Zhang, la abogada de Beijing, sugirió que los funcionarios podrían retener un informe hasta que su investigación esté completa. Pero Franny, la abogada de Shenzhen, argumentó que una declaración “sería una respuesta mínima ante la indignación pública por esta situación después de tantos días… Se trata de su actitud”.

Según una joven que ha pasado por el proceso, la Policía china puede tardar en investigar la difusión de imágenes explícitas en plataformas a las que se puede acceder legalmente en China.

La Sra. C., una madre de 24 años a quien CNN no nombra por razones de privacidad, denunció en un video viral en línea que su exesposo había filtrado fotos desnuda de su embarazo a otras personas en WeChat, una popular aplicación de mensajería en China.

CNN ha revisado la conversación de texto entre la Sra. C. y uno de los destinatarios de sus imágenes filtradas. Ella dijo que denunció el caso a la Policía local dos veces desde mayo, pero en ambas ocasiones fue ignorada por falta de pruebas.

La Policía finalmente abrió un caso tras su tercer reporte a finales de julio, dijo, después de que mencionó a los agentes la popularidad de su video, que había acumulado casi 340.000 “Me gusta” en la aplicación de redes sociales Xiaohongshu, también conocida como RedNote.

Las actitudes en China siguen siendo conservadoras, a menudo en detrimento de las mujeres, como en casos de divorcio, violencia doméstica o grabaciones por debajo de la falda (upskirting), que no suelen ser una prioridad para la Policía, según han denunciado activistas de derechos desde hace tiempo.

Zhou Ninghe, un exauditor de 29 años que se ha convertido en activista masculino contra las grabaciones secretas, dijo a CNN que ha estado rastreando y recopilando videos obtenidos ilegalmente desde 2022. Dijo haber llamado a la Policía una decena de veces y presentado al menos 30 denuncias ante la Oficina Nacional de Lucha contra la Pornografía y Publicaciones Ilegales de China, según capturas de pantalla de los comprobantes de sus envíos revisadas por CNN. Ninguna de ellas fue procesada, dijo.

CNN ha contactado a la oficina para obtener comentarios.

“Es tan grave que, incluso como hombre –alguien que normalmente puede soportar mucho– he llegado a un punto en el que mi conciencia no me permite ignorarlo”, dijo Zhou, quien mostró a CNN capturas de pantalla de videos que había encontrado en línea, incluyendo cámaras ocultas en hoteles y baños públicos, y lo que parece ser imágenes de CCTV de salas de ultrasonido y probadores de vestidos de novia.

Las autoridades chinas han tomado medidas enérgicas en el pasado contra casos domésticos de grabaciones secretas, como en marzo de 2022, cuando el Ministerio de Seguridad Pública arrestó a más de 860 sospechosos y confiscó 30.000 cámaras web operadas ilegalmente en una red clandestina. En ese momento, el ministerio dijo haber “castigado estrictamente” a los responsables “de acuerdo con la ley”, desde los fabricantes de equipos de grabación encubierta hasta los operadores de cámaras ocultas y hackers que accedían a las cámaras web.

Pero Zhou dijo que los castigos legales existentes son tan leves que equivalen a “una aprobación implícita” de este tipo de conducta.

Según Franny, las grabaciones secretas normalmente no conducen a cargos penales en China, a menos que incluyan violaciones graves de la privacidad, difamación u otras consecuencias severas.

Una víctima de upskirting, Lydia, sorprendió a un hombre intentando grabar en secreto bajo su vestido en una calle de la provincia suroccidental de Yunnan hace dos años. Pero después de denunciar el incidente a la Policía local, la joven de 28 años dijo que los agentes solo le dieron al agresor una advertencia verbal y le dijeron a ella que fuera más cuidadosa en el futuro.

“La culpa no es mía; proviene de la educación de toda la sociedad hacia los hombres, o más bien, de las grandes carencias en la educación sexual”, dijo Lydia, a quien CNN identifica con un seudónimo por privacidad.

Como alguien que ya ha presenciado “el lado feo de algunos hombres en este país”, Lydia dijo que no le sorprendió el caso de Mask Park. “El mejor resultado” que espera es que “las mujeres en China sean conscientes de esto y alcen la voz”, dijo.

Aun así, las víctimas de estos canales siguen esperando reconocimiento, aunque la mayoría permanezca en las sombras. Con solo la Sra. D. haciéndose pública hasta ahora como víctima de Mask Park, es difícil saber cuántas mujeres han caído en esta situación sin saberlo.

“Cualquier (mujer china) podría ser una víctima potencial”, dijo la Sra. D. “Realmente no quiero que este problema simplemente se desvanezca”.

