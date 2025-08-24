No hay evidencia de atacante en el campus de la Universidad de Carolina del Sur a pesar de alerta, dice portavoz
Por Amanda Musa, CNN
No hay evidencia de un atacante armado en la biblioteca del campus de la Universidad de Carolina del Sur, dijo el domingo un portavoz de la escuela, después de una alerta en toda la escuela sobre un atacante que había sido reportado en el campus de Columbia.
“Recibimos un reporte no confirmado de un atacante armado en la biblioteca Thomas Cooper,” dijo a WIS-TV, afiliada de CNN, un portavoz de la universidad, Jeff Stensland.
“En este momento, no tenemos heridos y no tenemos confirmación de que realmente hubiera un atacante en la biblioteca”.
Noticia en desarrollo…