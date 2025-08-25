Exclusivo: Años después de que surgieran acusaciones de abuso, Ghislaine Maxwell fue invitada de honor en evento de Clinton

Andrés Kaczynski

Años después de ser acusada públicamente en demandas civiles y ante la prensa de ayudar a Jeffrey Epstein a manipular y abusar sexualmente de menores, Ghislaine Maxwell fue una invitada de honor en la prestigiosa conferencia de la Iniciativa Global Clinton (CGI, por sus siglas en inglés) en septiembre de 2013, según fotos, videos y documentos recientemente descubiertos revisados ​​por CNN.

Las imágenes descubiertas por KFile de CNN muestran a Maxwell poniéndose de pie y recibiendo aplausos durante un almuerzo de la CGI sobre conservación de los océanos, reconocido junto a otros líderes del “Compromiso con la Acción”.

Información no divulgada previamente y revisada por CNN incluye a Maxwell entre aquellos recomendados para tener acceso gratuito a la conferencia, una lista que, según una fuente familiarizada con ella, indica que su acceso fue recomendado personalmente por Bill o Hillary Clinton.

Maxwell estuvo en la conferencia de CGI representando al ahora desaparecido Proyecto TerraMar, una organización sin fines de lucro de conservación de los océanos que fundó en 2012. Una agenda en línea de CGI indica que la organización se comprometió ese año a conseguir apoyo internacional para incluir los océanos en las prioridades globales de las Naciones Unidas.

Cuando Maxwell fue homenajeada en la conferencia de CGI de 2013, las acusaciones de que había reclutado niñas para Epstein e incluso había participado en sus abusos habían sido cubiertas por los principales medios británicos y estadounidenses, y habían impulsado al personal de Clinton a prohibirle la entrada a eventos oficiales en 2011, lo que hizo que su reconocimiento público en CGI dos años después fuera aún más sorprendente.

Ser nombrada socia del programa “Compromiso de Acción” en CGI era ampliamente considerada como una afiliación prestigiosa. Y fue una afiliación que otorgó credibilidad pública a Maxwell y a su organización, situándolas junto a importantes figuras mundiales de la filantropía y la política, en un momento en que su reputación pública se había visto dañada por vínculos con acusaciones de abuso sexual por parte de Epstein.

Un representante de la Fundación Clinton declaró a CNN: “En 2013, se aprobaron más de 600 comparaciones en CGI. Las decisiones sobre esas comparaciones se tomaron, como siempre, a nivel de personal, que incluía la oficina del presidente Clinton”.

Un portavoz del expresidente Bill Clinton añadió: “Se trata de alguien que trabaja en la conservación de los océanos y que asistió a una conferencia benéfica hace 12 años, junto con miles de personas más, y nada más. Como hemos dicho constantemente, los Clinton no saben nada de los terribles crímenes de Jeffrey Epstein”.

El Proyecto TerraMar, junto con una decena de organizaciones más, asumió Compromisos de Acción para proteger los océanos, anunciados en 2013 en una reunión del CGI. Estos formaron parte de más de 4.000 compromisos adquiridos desde 2005, añadió la persona de la Fundación Clinton.

Las acusaciones contra Maxwell surgieron por primera vez en mayo de 2009, cuando la denunciante de Epstein, Virginia Roberts Giuffre, en una demanda civil en Florida contra Epstein, dijo que Maxwell la reclutó cuando era adolescente, la preparó para abusar sexualmente, participó en ese abuso y organizó encuentros sexuales con Epstein.

Al mes siguiente, el Palm Beach Post cubrió la demanda en su portada, informando sobre la acusación de Giuffre de que Maxwell la había reclutado para Epstein. Ese septiembre, mientras Maxwell asistía a la sesión de la Iniciativa Global Clinton en Nueva York, recibió una citación judicial en relación con el caso, un incidente que fue cubierto por la columna Página Seis del New York Post. CNN ha revisado imágenes de archivo que confirman su asistencia al evento ese año.

“Decir que estaba molesta por haber sido atendida públicamente en este evento es quedarse corto”, escribió Bradley Edwards, abogado de Giuffre y otras acusadoras de Epstein, en su libro de 2020, “Relentless Pursuit”. Maxwell nunca fue interrogada en el marco de esa demanda, y Giuffre llegó a un acuerdo con Epstein en diciembre de 2009.

Las acusaciones contra Maxwell atrajeron una atención pública limitada hasta un artículo de febrero de 2011 sobre el príncipe Andrés, en el que Giuffre dio una entrevista al Daily Mail afirmando que Maxwell la había reclutado cuando era adolescente para Epstein y una vez le había dicho que Epstein quería que tuviera su hijo.

Unos días después, el Daily Mail publicó un artículo centrado exclusivamente en Maxwell, señalando: “Es inquietante que varias de las chicas alegaran que Ghislaine Maxwell las había conseguido, y una de ellas –que desde entonces ha llegado a un acuerdo extrajudicial en su caso civil con Epstein– incluso alegó que Ghislaine había participado ella misma en el abuso sexual”.

En otra entrevista dos días después en el Daily Mail, Giuffre profundizó en las acusaciones contra Maxwell. “Me dijo que me desnudara. Tuvo relaciones sexuales conmigo”, dijo, refiriéndose a Epstein.

Maxwell negó públicamente las acusaciones. Amenazó con emprender acciones legales contra los periódicos, pero nunca las emprendió.

Pero la entrevista y el artículo también propiciaron una mayor cobertura en los medios británicos de las demandas legales de Giuffre y sus acusaciones sobre Epstein y Maxwell, incluyendo la participación de Maxwell en los abusos de Giuffre. La cobertura también incluyó un destacado artículo de Vanity Fair sobre el príncipe Andrés, que reportó la afirmación de Giuffre de que Maxwell la había reclutado como “esclava sexual” de Epstein cuando tenía 15 años. El príncipe Andrés llegó a un acuerdo con Giuffre en 2022 y ha negado cualquier irregularidad. Giuffre se suicidó en abril.

Ese renovado escrutinio impulsó al principal asesor de Clinton, Doug Band, a ordenar a un asistente en un correo electrónico interno de octubre de 2011 que “eliminara a Ghislaine de todas las listas” de eventos relacionados con Clinton, según información vista por CNN y reportajes anteriores en Vanity Fair y The Spectator.

La persona de la Fundación Clinton familiarizada con CGI le dijo a CNN: “Si Doug Band le ordenó a alguien que excluyera a Maxwell, no lo comunicó ampliamente y no dijo por qué”.

Bill Clinton y Epstein mantuvieron una relación amistosa a principios de la década de 2000. El expresidente apareció en los registros de viajes en jet privado de Epstein al menos 16 veces entre 2002 y 2003, en viajes que, según él, estaban relacionados con el trabajo de la Fundación Clinton. Clinton escribiría posteriormente que su relación con Epstein había terminado en 2003, antes de enterarse de los delitos del financiero.

La Policía nunca ha acusado a Clinton de ningún delito relacionado con Epstein.

Pero Maxwell, la colaboradora más cercana de Epstein, estuvo y permaneció en la órbita de los Clinton durante años: siguió apareciendo en eventos CGI, copatrocinó eventos de recaudación de fondos para Hillary Clinton en 2007 y para la Biblioteca Presidencial Clinton en 2003, y mantuvo vínculos sociales con la familia.

“Querida Ghislaine, gracias por organizar un evento tan estupendo para Hillary. Me lo pasé genial en Capitale y agradezco todo lo que hiciste para que la recaudación de fondos fuera un éxito rotundo. No habría sido posible sin tu esfuerzo”, decía una carta de 2007 revisada por CNN, redactada para que Bill Clinton la enviara a Maxwell, agradeciéndole por ser coanfitriona de un importante evento de recaudación de fondos para la campaña presidencial de Hillary Clinton, parte de una serie de notas de agradecimiento preparadas para los anfitriones de eventos. “Agradezco tu amistad”.

Del borrador no queda claro si finalmente fue enviado.

Más tarde, Maxwell se fue de vacaciones con la hija de los Clinton, Chelsea Clinton, en 2009 y asistió a su boda en 2010.

Un portavoz de la familia Clinton declaró a Vanity Fair en 2019 que Chelsea era amiga de Maxwell gracias a un amigo en común. “Cuando esa relación terminó, la de Chelsea con ella también terminó”, declaró el portavoz. “No fue hasta 2015 que Chelsea se enteró de las terribles acusaciones contra Ghislaine Maxwell y espera que se haga justicia a todas las víctimas”.

Los nuevos detalles llegan en medio de una renovada atención sobre Epstein y Maxwell. La negativa del Gobierno de Trump a publicar archivos y documentos relacionados con Epstein, como prometió, ha generado una polémica política en el presidente Donald Trump. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes también ha citado a Bill y Hillary Clinton como parte de su investigación en curso sobre la red de Epstein, con declaraciones programadas para octubre.

Maxwell se ha visto en el centro de un nuevo escrutinio. Tras entrevistas de varias horas con el vicesecretario de Justicia Todd Blanche durante dos días el mes pasado, fue trasladada de una prisión en Florida a un centro penitenciario federal de mínima seguridad en Bryan, Texas. Esta medida es sumamente inusual para una delincuente sexual convicta y ha generado fuertes críticas, y el Congreso ha exigido explicaciones a los funcionarios del Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia publicó el viernes las transcripciones y el audio de esas entrevistas.

En su entrevista, Maxwell insistió en que Bill Clinton nunca estuvo en la isla de Epstein y describió sus viajes en el avión de Epstein como estrictamente relacionados con proyectos humanitarios. También se presentó como partidaria discreta de Clinton tras su presidencia, afirmando haber contribuido a la concepción de la Iniciativa Global Clinton.

Ella dijo a los investigadores que había visitado la casa de los Clinton en Chappaqua, Nueva York, “unas cuantas veces” como invitada y describió al expresidente como un amigo.

Maxwell afirmó que fue ella quien presentó a Clinton a Epstein y le sugirió que este último pusiera a disposición su avión privado para el viaje de Clinton. “Se conocieron por mí, y el avión fue por mí”.

Para 2012, Band, la mano derecha de Clinton, dejó el círculo del expresidente tras cofundar la consultora Teneo. Y en 2013, Maxwell regresó a CGI.

Durante la sesión de almuerzo de 2013 centrada en los océanos, Maxwell estuvo entre un grupo cuyo compromiso de trabajar con CGI fue honrado durante los comentarios de José María Figueres, expresidente de Costa Rica y copresidente de la Comisión Océano Global.

Figueres invitó a los que se comprometieron a ponerse de pie, diciendo: “¿Podemos pedirles a todos aquellos a quienes honramos hoy que se pongan de pie para que podamos reconocerlos?”

Maxwell, en representación del Proyecto TerraMar, se levantó y aplaudió junto con otros líderes de iniciativas oceánicas, según videos de archivo y fotografías del segmento.

“Fue raro, prestigioso y un honor ser reconocida como lo fue Ghislaine en la reunión anual de CGI”, dijo a CNN una fuente familiarizada con el funcionamiento interno de CGI.

Una copia archivada del compromiso de TerraMar con la acción, publicada en el sitio web de la Fundación Clinton, señala: “La Sra. Ghislaine Maxwell, fundadora y directora de TM, lidera la parte pública”. Ser nombrada socia del compromiso con la acción en CGI fue ampliamente considerada como una afiliación prestigiosa que otorgó credibilidad a Maxwell y a su organización, colocándolas junto a importantes actores globales de la filantropía y la política.

TerraMar llegaría a ser visto ampliamente como un intento de Maxwell de rehabilitar su imagen después de que sus vínculos con Epstein fueran objeto de escrutinio.

Maxwell promovió el proyecto en escenarios de alto perfil en 2013 y 2014: dio charlas TED, habló en las Naciones Unidas y en el Consejo de Relaciones Exteriores, escribió entradas de blog para el Huffington Post y apareció en medios como Bloomberg y CNN International.

Los críticos señalaron que la organización produjo poco trabajo de conservación tangible y su documentación disponible públicamente muestra que no otorgó grandes subvenciones caritativas.

Incluso en marzo de 2015, según Internet Archive Wayback Machine, la Fundación Clinton estaba proporcionando actualizaciones sobre el compromiso de TerraMar.

El Proyecto TerraMar cerró en 2019, poco después del arresto de Epstein por cargos federales de tráfico sexual.

Después de que Maxwell fuera declarada culpable de cargos de tráfico sexual en 2021, sus abogados citaron su trabajo sin fines de lucro en favor de los océanos y alegaron que ella “ayudó a lanzar la Iniciativa Global Clinton” en apoyo de una sentencia menos severa.

Posteriormente fue condenada a 20 años de prisión.

Los vínculos de Maxwell con los Clinton se extendieron mucho más allá de los eventos generados por computadora. Ya en 1993, fotos muestran a Epstein y Maxwell visitando al entonces presidente Clinton en la Casa Blanca.

En 2001, el New York Post informó que Maxwell asistió a una cena con Bill Clinton en un elegante restaurante de Manhattan. En febrero de 2002, Maxwell y Clinton, según se informa, estuvieron sentados juntos en una gala benéfica. En septiembre de 2002, Maxwell acompañó al expresidente y a Epstein en un viaje al extranjero relacionado con la labor benéfica de Clinton y fue fotografiado con Clinton fuera del avión privado de Epstein.

En julio de 2003, figuró en el comité organizador de un evento de recaudación de fondos de la Biblioteca Clinton en Nueva York, según una copia de archivo revisada por la CNN y la cobertura del New York Post en aquel momento. El Mail on Sunday informó entonces que su “probable pareja” para el evento era Epstein.

En 2007, Maxwell fue copresentadora de un importante evento de recaudación de fondos para la campaña presidencial de Hillary Clinton, celebrado en el espacio para eventos Capitale de la ciudad de Nueva York, según información revisada por CNN. Otros anfitriones del evento fueron Harvey Weinstein, según el New York Times. La cantante Christina Aguilera actuó.

Maxwell donó el máximo de US$ 2.300 permitido por la ley en ese momento a la campaña de Clinton ese año.

También asistió a una pequeña cena personal con Bill Clinton en febrero de 2014 en Los Ángeles, según informó Daily Beast en 2020.

Hablando con el Departamento de Justicia este verano, Maxwell no pudo proporcionar un recuerdo claro de la última vez que se reunió con Clinton, ofreciendo sólo un amplio e incierto rango de años y circunstancias.

“Fue a finales de 2018, en el 2000 y, no sé, en 2016, 2017, 2018, algo así como en 2019, en Los Ángeles”, dijo. “Creo que él estaba organizando algo o en un evento, y yo estaba en Los Ángeles y cené con él”.

Con información de Em Steck, de CNN.