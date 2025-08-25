Siguiendo el ejemplo de Trump, Netanyahu cambia su estrategia sobre el alto el fuego incluso después de que Hamas lo aceptara

Por Tal Shalev, CNN

Casi una semana después de que Hamas aceptara la última propuesta de cese del fuego en Gaza de los mediadores qataríes y egipcios, Israel aún no ha respondido, incluso cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu afirma que está iniciando “inmediatamente” negociaciones para liberar a todos los rehenes y poner fin a la guerra.

El silencio refleja un cambio fundamental en el enfoque de Israel que ha desconcertado a los mediadores y a las familias de los rehenes restantes, que han acusado a Netanyahu de abandonar y sacrificar a sus seres queridos.

Tras 18 meses de acordar únicamente acuerdos de alto el fuego parciales y graduales, Netanyahu exige ahora un acuerdo integral que garantice la liberación de todos los rehenes y el fin total de la guerra, según las condiciones impuestas por Israel. Este cambio de política se produce mientras el primer ministro acelera simultáneamente los planes para un asalto militar masivo contra la ciudad de Gaza, aplicando una doble estrategia: negociar y librar una guerra para “derrotar a Hamas”.

Netanyahu declaró el jueves que había dado instrucciones a su equipo para que iniciara de inmediato las negociaciones para el retorno de todos los rehenes y el fin de la guerra en Gaza. Sin embargo, lo hizo sin mencionar en ningún momento la propuesta actualmente sobre la mesa, que exige un alto el fuego temporal a cambio de la liberación de la mitad de los rehenes. Esta última propuesta es similar al alto el fuego de 60 días que Netanyahu acordó el mes pasado, solo que con términos más favorables para Israel después de que Hamas mostrara flexibilidad respecto al número de prisioneros que serían liberados y la extensión del perímetro de seguridad.

Al mismo tiempo, Netanyahu se aseguró de seguir impulsando los planes para el asalto masivo y la toma de control de la ciudad de Gaza por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Israel atribuye las concesiones de Hamas a la amenaza de su inminente ofensiva en la ciudad de Gaza, y las autoridades israelíes afirman creer que la renovada amenaza de una fuerte presión militar hará que Hamas sea más flexible para aceptar las condiciones de Israel para poner fin a la guerra.

Israel ha dicho durante mucho tiempo que la presión militar obligará a Hamas a sentarse a la mesa de negociaciones, pero el grupo terrorista, aunque debilitado, ha desafiado la derrota a pesar de casi dos años de lucha.

Netanyahu no ha explicado las causas de este drástico cambio de un marco de negociación parcial a uno integral, y su mensaje contradictorio ha dejado a muchos en Israel y en el extranjero confundidos: durante un año y medio, el gobierno se negó a debatir el fin de la guerra y solo accedió a negociar acuerdos de alto el fuego por etapas y parciales. Ahora opta únicamente por un acuerdo integral y se ha mostrado reacio a responder a la última propuesta de los mediadores, aceptada por Hamas.

Basem Naim, miembro de alto rango de la oficina política de Hamas, declaró: “El movimiento ha presentado todo lo necesario para alcanzar un acuerdo de alto el fuego y sigue dispuesto a hacerlo con plena responsabilidad nacional y una mente abierta”. Naim afirmó que Netanyahu cuenta con la aprobación de la administración Trump para continuar con lo que denominó un «juego sucio».

Según fuentes israelíes de alto rango, la respuesta en la nueva estrategia de negociación de Netanyahu no reside en Jerusalén, sino en Washington. En las últimas semanas, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha expresado públicamente su apoyo explícito al renovado ataque de Israel en Gaza, adoptando la retórica israelí destinada a destruir a Hamas, en lugar de impulsar un alto el fuego temporal.

“¡Solo veremos el regreso de los rehenes restantes cuando Hamas sea confrontado y destruido! Cuanto antes suceda esto, mayores serán las posibilidades de éxito”, escribió el presidente Trump en su plataforma de redes sociales Truth la semana pasada.

Según una fuente israelí de alto rango, después de que Hamas pusiera obstáculos durante la última ronda de negociaciones en Qatar en julio, Trump “perdió la paciencia y la confianza con el proceso parcial y no cree que Hamás realmente quiera un acuerdo”.

Esto hace eco de las declaraciones que hizo su enviado Steve Witkoff después del fracaso de la última ronda de conversaciones, criticando a Hamas por no estar coordinado y no actuar de buena fe y diciendo que Estados Unidos exploraría opciones alternativas para asegurar la liberación de los rehenes y estabilizar Gaza.

“Fue una lástima. Hamas no quería llegar a un acuerdo. Creo que quieren morir”, declaró Trump a los periodistas a las afueras de la Casa Blanca en ese momento. Poco después de estos comentarios, la oficina de Netanyahu adoptó una postura de “todo o nada”, exigiendo un acuerdo integral.

En la última reunión del gabinete de seguridad israelí, durante la cual el Gobierno de Netanyahu aprobó la decisión de ampliar y profundizar la operación en la ciudad de Gaza, se establecieron cinco condiciones para poner fin a la guerra: el desarme de Hamas, la liberación de todos los rehenes, la desmilitarización de Gaza manteniendo el control de seguridad israelí y el establecimiento de una administración civil alternativa que no sea ni Hamas ni el Gobierno Autónomo Palestino.

Pero Hamas ha puesto un límite a cualquier idea de desarme. Los analistas israelíes afirman que el doble mensaje de Netanyahu —buscar la guerra y la paz— es una táctica política para ganar tiempo. Prolonga la guerra y su propio gobierno.

“Netanyahu es plenamente consciente de que Hamas nunca aceptará sus condiciones para poner fin a la guerra, y ese es precisamente su punto”, declaró a CNN Chaim Levinson, comentarista diplomático de alto rango del periódico israelí Haaretz. La exigencia de Netanyahu de controlar extensas zonas de Gaza “probablemente descarrilará cualquier posible acuerdo”.

Netanyahu ha exigido el control total de la seguridad israelí sobre Gaza en cualquier escenario posbélico, en el que Israel se reservaría el derecho a lanzar ataques en Gaza. “En tales condiciones, nadie invertirá en Gaza, ya que el territorio permanecería atrapado en un estado de conflicto continuo”, declaró Levinson.

Aunque encuestas repetidas han demostrado que la gran mayoría del público israelí apoyaría cualquier acuerdo que trajera de regreso a los rehenes, los socios de coalición de extrema derecha de Netanyahu, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, se oponen firmemente a cualquier cese del fuego o fin de la guerra, y han advertido más de una vez de que podría conducir al colapso de su Gobierno.

Debido a esa amenaza manifiesta, todos los acuerdos de rehenes hasta la fecha se diseñaron de forma gradual, según una fuente israelí con conocimiento de las negociaciones. Este enfoque parcial permitió a Netanyahu prometer a sus socios de coalición que Israel reanudará la guerra eventualmente.

Los aliados de extrema derecha de Netanyahu han presionado al líder israelí para que amplíe la guerra y aumente los bombardeos del devastado enclave hasta que Hamas se rinda.

El exportavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que el Gobierno de Biden creía que Netanyahu estaba obstaculizando un acuerdo de alto el fuego. “Hubo momentos en los que deseábamos mucho hacerlo público y dejar claro que creíamos que el primer ministro estaba siendo completamente intransigente y dificultando la consecución de un acuerdo”, declaró al Canal 13 de Israel. Sin embargo, el Gobierno mantuvo los desacuerdos en privado, explicó Miller, porque el exlíder de Hamas, Yahya Sinwar, se retiró de las negociaciones al observar una división entre Estados Unidos e Israel.

Las últimas maniobras del primer ministro y su aparente doble mensaje han intensificado las tensiones entre su Gobierno y las familias de los rehenes que permanecen en Gaza. Las familias, que han aumentado la presión pública desde que el gabinete aprobó la ofensiva en la ciudad de Gaza, acusaron al Gobierno de sacrificar a los rehenes al retrasar o desestimar el acuerdo parcial sobre la mesa.

Después de lanzar algunas de las mayores protestas contra la guerra que Israel haya visto desde el comienzo del conflicto hace casi dos años, las familias de los rehenes están programando otra protesta para este martes por la noche, tratando de mantener la presión sobre un Gobierno que sienten que es sordo a sus gritos de dolor.

Einav Zangauker, madre de Matan, quien se encuentra secuestrado en Gaza, culpó a Netanyahu de torpedear las negociaciones. “Estás imponiendo condiciones inalcanzables para poner fin a la guerra, preparando a las fuerzas de Israel para conquistar Gaza, conducirás a los soldados a trampas mortales”, declaró en una manifestación el viernes por la noche frente a la residencia del primer ministro. “¡Condenarás a muerte a Matan y harás que los rehenes fallecidos desaparezcan para siempre!”

En un intento de desestimar las críticas públicas, la oficina de Netanyahu informó a los periodistas israelíes durante el fin de semana que enviará un equipo de negociación tan pronto como se establezca una ubicación para las conversaciones.

Pero sin un sitio seleccionado para el próximo intento de negociaciones de alto el fuego –y con el equipo estadounidense vinculado a Ucrania y Rusia– Netanyahu puede seguir con su doble estrategia: hacer declaraciones sobre el fin de la guerra y al mismo tiempo tomar acciones militares que la intensifiquen.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.