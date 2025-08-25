Trump niega ser dictador, pero las encuestas revelan que sus simpatizantes no descartan la idea

Análisis de Aaron Blake, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump negó este lunes que aspire a ser un dictador.

Sin embargo, al mismo tiempo, decidió hacer un comentario relacionado: que mucha gente en realidad parece querer un dictador.

“Y dicen… ‘Él es un dictador. Es un dictador’”, dijo el presidente sobre sus críticos. “Mucha gente está diciendo, ‘Quizás nos gustaría un dictador’. No me gusta un dictador. No soy un dictador”.

¿Por qué Trump agregó este apéndice? Quizás está siendo provocador. O tal vez el tipo que ha sugerido repetidamente que debería tener poder absoluto y ha hecho grandes esfuerzos por expandir su poder está plantando la semilla de que podría ser algo bueno, incluso popular.

¿Quién puede decirlo?

Lo que sí podemos decir es que Trump tiene más o menos razón. Muchas personas están considerando cada vez más la idea de un dictador. Y son sus seguidores.

No necesariamente dicen: “Sí, quiero un dictador”. Pero las encuestas muestran que los republicanos se han inclinado en esa dirección, en un grado bastante notable.

Y eso le ha permitido a Trump seguir presionando para obtener una amplia concesión de nuevas facultades presidenciales, con poca resistencia de una base que antes se enorgullecía de un Gobierno limitado y el federalismo.

Quizás la encuesta más sorprendente sobre esto se realizó el año pasado. Una encuesta de la Universidad de Massachusetts Amherst preguntó sobre el comentario de Trump de que quería ser dictador, pero solo por un día. Trump aseguró que era una broma, pero el 74 % de los republicanos respaldó la idea.

Está bien, eso era solo por un día. Es una forma bastante limitada de dictadura. Y quizás algunas personas sintieron que participaban en la “broma” al respaldarla ante un encuestador.

Pero hay mucho más de donde vino eso. Cuando se hacen preguntas de manera más matizada, se descubre que el Partido Republicano de la era Trump es, como mínimo, cada vez más curioso sobre el autoritarismo.

Las encuestas generalmente muestran que más de la mitad de los republicanos dicen que quieren menos controles sobre el poder de Trump, y hasta un tercio respalda alguna versión de poder sin límites.

Comencemos con esa primera parte.

Una encuesta del Pew Research Center a principios de este año mostró que el 59 % de los republicanos e independientes inclinados hacia los republicanos estuvieron de acuerdo en que muchos de los problemas del país podrían resolverse mejor “si Donald Trump no tuviera que preocuparse tanto por el Congreso y los tribunales”.

Ese es un número mayor que el de dos encuestas que hicieron una pregunta similar el año pasado, pero todas mostraron que la mayoría de los republicanos respaldaba este sentimiento. El número en la encuesta de Pew aumentó hasta el 78 % entre los republicanos que se identificaron “fuertemente” con el Partido Republicano.

Decir que Trump debería enfrentar menos obstáculos, por supuesto, no es lo mismo que decir que debería ser un dictador.

Pero cuando se profundiza un poco más, se encuentra un número significativo de republicanos que respaldan ese tipo de poder: hasta 3 o 4 de cada 10.

Algunos de los hallazgos más sorprendentes al respecto:

El 44 % de los republicanos dijo que los tribunales ni siquiera deberían poder revisar las políticas de Trump, según una encuesta de CBS News-YouGov a principios de este año.

El 28 % de los republicanos dijo que un presidente debería poder ignorar al Congreso o la Corte Suprema cuando esas instituciones “frenan a nuestro país”, según una encuesta de Axios/PRRI realizada en la misma época.

El 36 % de los republicanos dijo que no les molestaría en absoluto si Trump “suspendiera algunas leyes y disposiciones constitucionales para perseguir a enemigos políticos”, según una encuesta de la Universidad de Monmouth en diciembre. (Solo el 23 % dijo que esto les molestaría “mucho”; el resto estaba en el medio).

El 28 % de los republicanos dijo que el país necesitaba un presidente que estuviera “dispuesto a romper algunas reglas y leyes para arreglar las cosas”, según una encuesta de Fox News a fines de 2023.

El 24 % de los republicanos dijo antes de las elecciones de 2024 que, si Trump perdía, debería “hacer lo que sea necesario” para tomar el poder, según otra encuesta de PRRI.

Así que, para resumir, alrededor de una cuarta parte de los republicanos, o más, han respaldado la idea de que Trump tome el poder, rompa leyes y viole la Constitución cuando sea necesario, y no tenga ningún control por parte del Congreso ni de los tribunales.

Y para ser claros, esto no es simplemente una cuestión de que mucha gente no entienda el concepto de pesos y contrapesos. Cuando los encuestadores han hecho este tipo de preguntas de manera general sobre presidentes y no sobre Trump, los demócratas han sido significativamente menos propensos que los republicanos a aceptar estas ideas.

Entonces, ¿dónde nos dejan estos nuevos comentarios de Trump?

Ayudan a explicar por qué los republicanos no rechazan los intentos de Trump de acaparar poder. De esa manera, el presidente está señalando un fenómeno muy real.

Pero tampoco es ridículo pensar que Trump podría estar señalando el apoyo a dictadores por una razón muy específica: legitimar sus propios intentos de acaparar poder. Después de todo, Trump suele usar la construcción de “mucha gente dice” para promover ideas que le gustan.

Si mucha gente más o menos quiere un dictador, ¿tal vez no es tan extremo que él pida más poder sin control?

También vale la pena señalar el contexto en el que Trump está planteando esto. Hay un argumento creciente en sectores más extremos de la derecha de que el país avanza inexorablemente hacia una forma de Gobierno más autoritaria. (Como Tucker Carlson la semana pasada).

En la medida en que la gente acepte esa idea, no es un gran salto lógico pensar que tu bando debería ejercer el autoritarismo antes de que lo haga el otro.

Veremos si Trump sigue fertilizando esta semilla que ha plantado. Todo lo anterior muestra cuánto vale la pena prestar atención a esto.

