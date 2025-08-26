El luchador golpeado por el hijo del excampeón de la UFC Rampage Jackson está “consciente y puede hablar”

Por Ben Morse, CNN

El luchador que estaba inmóvil y fue golpeado por el hijo del excampeón de la UFC Rampage Jackson está consciente, pero le espera una “recuperación difícil”, según una publicación de Facebook de su hermano.

Imágenes de un evento ocurrido el sábado por la noche en Sun Valley, California, publicadas en redes sociales, muestran al hijo de Jackson, Raja Jackson, luchador profesional de MMA, deslizándose al ring durante otro combate y derribando a la lona a Syko Stu, cuyo verdadero nombre es Stuart Smith.

El video, que lleva una marca de agua que sugiere que fue transmitido en vivo por la plataforma Kick, muestra a Jackson a horcajadas sobre Smith antes de golpearlo repetidamente en la cara y en un lateral de la cabeza, incluso cuando Smith yacía inmóvil. Otros luchadores debieron sujetar a Jackson.

CNN no ha podido verificar el video de forma independiente, pero Kick confirmó a CNN que la cuenta de Raja Jackson ha sido vetada de la plataforma.

El hermano de Smith, Andrew, dijo el lunes por la mañana que su hermano estaba “consciente y recuerda algunos sucesos del día del ataque”.

Andrew Smith luego proporcionó una actualización, escribiendo que su hermano estaba descansando tras haber sufrido “lesiones graves en la cabeza”.

“Actualmente está consciente y puede hablar, pero tendrá una recuperación difícil por delante”, escribió Andrew.

“Con toda la atención de los medios y las redes sociales, ha sido difícil responder a todos. Stuart Smith agradece todo el amor y el apoyo. Ama la lucha libre, a su familia de luchadores y a todos sus fanáticos y seguidores. Pelear ha sido una parte importante de su vida y vive para dar un buen espectáculo. También es un hombre normal con una vida y una familia fuera del ring”.

La esposa de Smith, Contessa Patterson, organizó una página de recaudación de fondos para ayudar a cubrir sus gastos médicos y la pérdida de ingresos después de la “agresión fuera de guion”.

“Stuart Smith es un veterano del Ejército de EE.UU. que usó la lucha libre como una válvula de escape para lidiar con su trastorno de estrés postraumático (TEPT). Este incidente no solo le ha causado un daño físico importante, sino que también afectará su carrera dentro y fuera del ring”, escribió ella.

Hasta este martes por la tarde, la página había recaudado más de US$ 95.000.

Tras el evento del sábado, Rampage Jackson recurrió a Twitter para condenar las acciones de su hijo.

“¡No apruebo en absoluto las acciones de mi hijo!”, escribió en una publicación en X el domingo por la mañana. “Él (Raja Jackson) sufrió una conmoción cerebral durante un entrenamiento hace solo unos días y no tenía derecho a hacer nada que lo acercara al contacto físico”.

“Como padre, estoy profundamente preocupado por su salud y el bienestar del Sr. Smith. Dicho esto, estoy muy molesto por lo que haya sucedido, pero mi principal preocupación ahora es que el Sr. Smith se recupere pronto. Pido disculpas en su nombre (el de Raja Jackson) y en nombre de KICK por la situación”, dijo el excampeón de la UFC.

Un comunicado del organizador KnokX sugirió que el incidente comenzó como parte del guion del espectáculo, conocido como “trabajo” en la lucha libre, pero que no pretendía llegar tan lejos.

“Lo que se suponía que sería un evento de lucha libre planeado y acordado, se convirtió en un acto de violencia egoísta e irresponsable contra el Sr. Smith”, escribió el organizador.

“Este acto atroz es reprensible y nunca debió haber ocurrido. En los 17 años de funcionamiento de KnokX Pro Wrestling Academy, nunca se ha visto algo tan atroz como esto, y pedimos disculpas a nuestros clientes y fans”.

