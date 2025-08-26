Inter Miami vs. Orlando City por la Leagues Cup: previa, alineaciones posibles, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

La Leagues Cup 2025 define este miércoles a sus dos finalistas, y el primer encuentro es un plato fuerte: Inter Miami y Orlando City animarán un nuevo clásico de la Florida, pero esta vez en un mano a mano que, en la previa, parece imperdible.

Inter Miami llega a este duelo sin conocer la derrota en la actual edición de esta competición, de la cual participaron los equipos de la MLS y la Liga MX. En la fase de grupos consiguió dos triunfos ante Atlas (2-1) y Pumas (3-1), y un empate con posterior victoria en los penales ante Necaxa (2-2). En cuartos de final dejó en el camino a un grande de México como Tigres, con dos goles de penal del uruguayo Luis Suárez.

Orlando City enfrentó a los mismos tres equipos mexicanos en la fase de grupos: goleada al Necaxa (5-1), triunfo ante Atlas (3-1) y empate con derrota ante Pumas. En cuartos de final se midió ante el último campeón de la Liga MX, el Toluca, en un duelo que aburrió en los 90 minutos (0-0), pero que se definió en una electrizante definición por penales, con ambos conjuntos convirtiendo sus primeros cinco tiros y errando el sexto. Recién en el séptimo penal lograron avanzar los de Florida.

Será un partido con alto pronóstico de gol: de un lado Luis Suárez (¿y también Messi?), autor de los dos goles en la instancia previa, y del otro Luis Muriel y Martín Ojeda (lleva tres goles y otras tres asistencias en el torneo).

Otras claves del clásico pasarán por la capacidad de Rodrigo De Paul para manejar los tiempos y los hilos del Inter Miami en el mediocampo, y la seguridad y confianza que transmite el peruano Pedro Gallese en el arco de Orlando City.

Por estas horas, el mayor interrogante pasa por saber si Lionel Messi y Jordi Alba podrán ser de la partida. El astro argentino no jugó ante Tigres tras registrar una lesión muscular leve en la pierna derecha, mientras que el defensor español sufrió un golpe en la rodilla que lo obligó a dejar la cancha en el duelo de cuartos de final. Los dos estuvieron ausentes en el empate del fin de semana ante DC United por la MLS, pero volvieron a entrenarse este lunes y martes.

Las Garzas ya saben algo con seguridad: su entrenador no podrá estar en el banco de suplentes. Javier Mascherano deberá ver desde otro sitio las acciones del encuentro, tras haber sido sancionado por su expulsión ante Tigres.

El llamado Clásico del Sol es joven, pero ya se hace sentir con fuerza en Estados Unidos.

Inter Miami y Orlando City jugaron en 17 oportunidades, con ventaja para los Leones: siete triunfos contra cinco de las Garzas, con otros cinco empates.

Será una buena oportunidad de revancha para ambos: Inter Miami querrá vengarse de las dos dolorosas caídas de esta temporada en la MLS (0-3 y 1-4), mientras que para Orlando City es un buen momento para desquitarse por aquella eliminación en la Leagues Cup de 2023 ante su clásico rival.

Los equipos de la MLS se medirán por una de las semifinales de la Leagues Cup 2025 en el Chase Stadium de Florida, la casa de las Garzas.

El horario varía según el país:

Miami: 8:30 p.m.

Buenos Aires: 9:30 p.m.

Ciudad de México: 6:30 p.m.

Bogotá: 7:30 p.m.

Madrid: 2:30 a.m. (ya jueves)

Este partido estará disponible a través de Apple TV – MLS Season Pass, Apple TV+ a nivel global.

Inter Miami podría ir con este once titular: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Sergio Busquets, Yannick Bright; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia y Luis Suárez.

Por su parte, la formación inicial de Orlando City podría ser: Pedro Gallese; Alex Freeman, Rodrigo Schlegel, Robin Jansson, David Brekalo; César Araujo, Kyle Smith; Marco Pasalic, Martín Ojeda, Iván Angulo; Luis Muriel.

