Tormenta de polvo azota Phoenix, causa daños y retrasos en el aeropuerto y deja sin electricidad a miles de personas

Una imponente nube de polvo, conocida meteorológicamente como haboob, azotó partes del área metropolitana de Phoenix este lunes por la noche, dejando la ciudad con visibilidad casi nula, así como árboles derribados, daños por el viento y cortes de electricidad generalizados.

La nube de polvo fue seguida rápidamente por fuertes tormentas eléctricas que azotaron la ciudad, incluyendo el Aeropuerto Phoenix Sky Harbor, donde un puente conector fue destrozado por ráfagas de 112 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional de Phoenix emitió alertas de tormenta de polvo y tormenta eléctrica severa a medida que el sistema avanzaba hacia el condado de Maricopa el lunes por la noche.

El servicio meteorológico advirtió a los conductores sobre la visibilidad casi nula e instó a la población a “detenerse un lado para mantenerse a salvo”.

El Departamento de Transporte de Arizona se hizo eco de esa advertencia y alertó que había una visibilidad significativamente reducida en la I-10 y la I-17 debido a la tormenta de polvo y las inundaciones en las carreteras, instando a los conductores a proceder con precaución.

Después del paso de las tormentas, más de 60.000 clientes en Arizona se quedaron sin electricidad. La mayoría de los cortes se concentraron en el condado de Maricopa, según PowerOutage.us.

Durante aproximadamente una hora, el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor tuvo una parada en tierra que impidió el despegue y el aterrizaje de aviones, mientras una nube de polvo parecía a punto de engullir las instalaciones.

El aeropuerto sufrió retrasos de hasta 30 minutos la noche del lunes mientras los equipos evaluaban posibles daños o goteras en el techo, informó el portavoz del aeropuerto, Gregory E. Roybal.

En Gilbert, Arizona, aproximadamente a 22 millas al sureste de Phoenix, hay “semáforos dañados y árboles caídos en toda la ciudad”, dijo la policía e instó a los residentes a evitar viajar debido a las condiciones peligrosas.

Las tormentas de polvo no son nada nuevo en la temporada de monzones de Arizona, pero la tormenta de este jueves fue aún más impactante. Una tormenta eléctrica se desvaneció y sus vientos se expandieron, levantando tierra del desierto y formando una pared de polvo ondulante.

Estas paredes pueden alcanzar miles de metros de altura y extenderse kilómetros, ocultando el horizonte en segundos, similar a una ventisca invernal.

Se puede ver la pared de polvo de un haboob a lo lejos, pero cuando te alcanza, es demasiado tarde para buscar refugio, sobre todo si estás al volante. Es casi imposible ver más allá de unos pocos metros en las peores tormentas, ya que el polvo obstruye la luz.

Este patrón monzónico aún no ha terminado, ni tampoco el calor de tres dígitos. Phoenix recibió poco menos de 6 mm de lluvia con los fenómenos de este lunes, y la zona tiene probabilidad continua de tormentas eléctricas entre el martes y el miércoles, antes de que la amenaza disminuya en la segunda mitad de la semana.

El calor aumentará a lo largo de la semana, pero el aire seco limitará la posibilidad de tormentas eléctricas a finales de semana.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

