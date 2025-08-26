Skip to Content
Trayectoria de la tormenta tropical Juliette: dónde está y hacia dónde se dirige

August 25, 2025 6:12 AM
Published 3:29 AM

Por CNN en Español

La tormenta tropical Juliette, que se formó este lunes en el océano Pacífico, gana ligeramente en intensidad y sus vientos alcanzan los 100 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes, a medida que se mueve casi paralelo a la costa pacífica de México, según el reporte más reciente del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

La advertencia número 7 del NHC ubicaba más temprano este martes a Juliette a alrededor de 560 km al oeste de isla Socorro y a casi 840 km del extremo sur de Baja California.

El fenómeno avanza en dirección oeste-noroeste a razón de 20 km/h.

El NHC prevé que este movimiento general continúe hasta este martes y después pronostica un giro hacia el noroeste desde la noche, seguido de un desplazamiento más lento hacia el nor-noroeste a partir del miércoles.

Al no representar Juliette un peligro en tierra no existe por ahora ningún aviso ni vigilancia costera en efecto.

Esta es la trayectoria prevista de Juliette.

En el océano Atlántico, mientras tanto, avanza la tormenta tropical Fernand, que se formó el sábado. El ciclón tampoco representa una amenaza para ninguna comunidad.

