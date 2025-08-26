Trump apunta alto en su intento de imponer el poder supremo

Análisis por Stephen Collinson, CNN

En el evangelio según Donald Trump —su libro “El arte de la negociación”— el futuro presidente expuso su filosofía empresarial y de vida.

“Apunto muy alto, y luego sigo insistiendo e insistiendo para conseguir lo que busco”, escribió Trump. “A veces me conformo con menos de lo que busco, pero en la mayoría de los casos consigo lo que quiero”.

Una vez, Trump utilizó esta técnica para regatear con contratistas, intimidar a los tiburones inmobiliarios rivales y en interminables demandas para defender sus intereses comerciales.

Veintiocho años después, no ha cambiado. Su constante empuje simplemente ocurre en un escenario más grande y con más trascendencia.

Los incansables intentos del presidente por crear influencia y ejercer un poder decisivo y desinhibido en múltiples frentes han dominado un verano en el que ha estado más desenfrenado que nunca.

Agosto ha sido a menudo un mes cruel para los presidentes. En 2014, en un extraño eco del presente, había combates en Gaza y Ucrania que interrumpían las vacaciones del presidente Barack Obama y generaban dudas sobre su liderazgo.

Los cronistas de los años de Biden datan el inicio del eclipse de la administración del presidente 46 en el 26 de agosto de 2021, cuando un atacante suicida mató a 13 estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Kabul.

Trump avanzó a paso firme este mes de agosto decidido a vencer la maldición, poniendo siempre a prueba los límites de lo que es una conducta legal o constitucional apropiada en un presidente.

Su presión culminó esta semana con amenazas de federalizar las tropas de la Guardia Nacional y enviarlas a Chicago, incluso cuando los líderes demócratas de la ciudad y del estado de Illinois le dijeron que se mantuviera alejado.

Las condiciones de emergencia prescritas por el Código de Estados Unidos que incluyen rebeliones, lo que podría convertir esto en un acto legal claro, no existen en la ciudad, a pesar de las afirmaciones de Trump el martes de que está en “grandes problemas” y es un “desastre” debido al crimen.

Pero eso no detiene al presidente, que también amenaza con enviar fuerzas federales a otras ciudades controladas por los demócratas.

“Tengo derecho a hacer lo que quiera. Soy el presidente de Estados Unidos. Si creo que nuestro país está en peligro —y está en peligro en estas ciudades—, puedo hacerlo”, declaró Trump durante una reunión de gabinete este martes.

Esto es coherente con la opinión sostenida durante mucho tiempo por el republicano de que existen pocas restricciones para un presidente y que su autoridad es casi absoluta.

Sin embargo, el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, posible candidato presidencial para 2028, parecía tener razón cuando escribió en X: “No, Donald, no puedes hacer lo que quieras”.

El tiempo lo dirá.

Trump está ejerciendo su autoridad en otro frente, al anunciar esta semana el despido de Lisa Cook, funcionaria de la Reserva Federal. El Departamento de Justicia investiga a Cook por presuntas infracciones hipotecarias. Cook ha negado cualquier irregularidad y planea impugnar su despido en los tribunales.

No está claro si Trump tiene la facultad de despedir a Cook. Pero de todos modos lo está intentando: apunta alto y ve si consigue lo que quiere.

“Según la ley, el presidente claramente tiene la autoridad legal para despedir a un miembro de la Reserva Federal con causa justificada. Sin embargo, creo que la pregunta más importante es si, en este momento, el presidente tiene lo que se considera causa justificada”, declaró a CNN Tom Dupree, exvicesecretario de Justicia.

Trump rara vez oculta sus motivos. Este martes declaró que si pudiera prescindir de Cook, tendría más probabilidades de obtener una decisión favorable sobre una de sus obsesiones: los grandes recortes de las tasas de interés.

“Tendremos mayoría muy pronto, así que será fantástico”, dijo Trump. “Una vez que tengamos mayoría, el mercado inmobiliario va a cambiar y será fantástico. La gente está pagando una tasa de interés demasiado alta”.

Trump se encogió de hombros este martes cuando un periodista le preguntó sobre la posibilidad de que Cook prevaleciera en los tribunales. “Siempre hay batallas legales. Mira, tuve una batalla legal que duró años con gente corrupta, con gente muy horrible”, dijo el presidente.

Aunque el destino de Cook siga en el limbo debido a la batalla judicial, el presidente puede lograr algunos de sus objetivos. Al atacar a un miembro de la junta de la Fed, está ejerciendo presión indirecta sobre su principal objetivo, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Y puede hacerle la vida incómoda a Cook, a quien considera un adversario que lo ha traicionado.

Trump no es ajeno a usar el tiempo que lleva procesar los casos en los tribunales para avanzar en sus objetivos políticos.

Por ejemplo, cuando los burócratas despedidos que trabajaban para USAID pudieron impugnarlo legalmente, Trump ya había desmantelado su agencia.

Y mientras luchaba contra cuatro acusaciones penales como candidato presidencial, presentó innumerables y a menudo frívolas mociones procesales para retrasar la acción judicial y hacer perder el tiempo para escapar de la rendición de cuentas por su intento de robar las elecciones de 2020.

Ahora que ha vuelto al poder, su administración está utilizando el sistema legal para ajustar cuentas.

Varios enemigos políticos de Trump han sido investigados por solicitudes de hipotecas, entre ellos el senador de California Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien obtuvo una sentencia por fraude civil contra Trump, sus hijos adultos y la Organización Trump.

Ninguno ha sido acusado y ambos niegan haber cometido ningún delito.

La semana pasada, agentes del FBI llegaron a la casa de John Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump en su primer mandato, crítico frecuente del presidente en televisión. Un juez habría aprobado una orden de registro alegando que existía causa probable de que se hubiera cometido un delito. Pero parecía más bien una coincidencia que otro adversario de Trump estuviera siendo investigado.

“Lo que el presidente intenta hacer aquí es muy sistémico”, declaró Schiff en el programa “Meet the Press” de la NBC sobre el registro de la casa de Bolton. “Cualquiera que se enfrente al presidente, cualquiera que lo critique, cualquiera que diga algo que atente contra sus intereses, recibirá todo el peso del gobierno federal”.

¿Pero quién podrá detener a Trump?

Los tribunales han restringido algunas de sus políticas, aunque el creciente número de jueces nombrados por el presidente —y una mayoría conservadora en la Corte Suprema que a veces falla a su favor— están impulsando su intento de ampliar el poder presidencial. Además, el alto tribunal alimentó la visión de impunidad de Trump al dictaminar, en un caso relacionado con una de sus acusaciones penales, que los presidentes gozan de inmunidad sustancial para sus actos oficiales.

El Congreso debería ser otro freno. Pero las mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado se muestran sumisas ante Trump, cediendo voluntariamente el poder al ejecutivo.

Y el máximo freno constitucional a su comportamiento —el impeachment— fue aplicado dos veces por las mayorías demócratas de la Cámara, pero se frustró cuando los republicanos del Senado se negaron a condenarlo por delitos graves y faltas.

Y descartemos que cualquier miembro del equipo de ultraleales elegidos por Trump para su segundo mandato intente imponer moderación. En una reunión de gabinete de más de tres horas este martes, sus subordinados se turnaron para colmar de elogios extravagantes al presidente.

La sensación de Trump de su propia omnipotencia, impunidad, venganza y ambición crece día a día.

“Cualquier persona que lo desafíe es vista no como un adversario intelectual, sino como un oponente feroz”, declaró Ty Cobb, quien fue abogado de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, a Erin Burnett de CNN. “Cualquier cosa que pueda hacer para vengarse, obviamente, lo hace muy feliz, al igual que expandir su poder lo hace muy feliz”.

Cobb agregó: “Creo que esto es algo que los estadounidenses deben considerar seriamente porque esto no puede ser lo que la gente del país votó en términos de honor, virtud y estado de derecho”.

Pero nada impedirá que Trump apunte muy alto y siga presionando, presionando y presionando.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.