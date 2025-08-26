Trump firma un decreto para establecer unidades “especializadas” de la Guardia Nacional que aborden el crimen en las ciudades

Por Zachary Cohen, Haley Britzky y Donald Judd, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump firmó el lunes un decreto que encarga a su secretario de Defensa, Pete Hegseth, establecer “unidades especializadas” en la Guardia Nacional que estarán “específicamente entrenadas y equipadas para tratar con problemas de orden público”, la señal más clara hasta ahora de que tiene la intención de expandir el papel de las fuerzas armadas de EE.UU. en actividades de aplicación de la ley a nivel nacional.

Bajo el decreto recién firmado, Hegseth tiene la responsabilidad de “asegurar que la Guardia Nacional del Ejército y la Guardia Nacional Aérea de cada estado cuenten con los recursos, el entrenamiento, la organización y la disponibilidad para asistir a las fuerzas del orden federales, estatales y locales en la contención de disturbios civiles y garantizar la seguridad y el orden públicos siempre que las circunstancias lo requieran, según corresponda bajo la ley”. Una de las misiones principales de la Guardia Nacional ya es estar entrenada y disponible para ayudar a las fuerzas del orden con la seguridad pública, a menudo a solicitud del gobernador de su estado.

También ordena a Hegseth que “designe un número apropiado de miembros entrenados de la Guardia Nacional de cada estado para que estén razonablemente disponibles para una movilización rápida con estos fines” y que establezca una “fuerza de reacción rápida permanente que esté disponible para un despliegue rápido a nivel nacional”.

Sin embargo, siguen existiendo dudas sobre cómo funcionará la orden en la práctica. La Guardia Nacional ya cuenta con fuerzas de reacción, diseñadas para responder rápidamente a incidentes que requieran apoyo de seguridad o de aplicación de la ley en cada estado, territorio y el Distrito de Columbia. Estas fuerzas realizan principalmente su misión bajo el mando y control de los gobernadores, y el decreto de Trump del lunes no especifica a qué autoridad reportarían las unidades fuera de Washington si el gobernador de un estado no desea utilizarlas.

“Parece muy escénico”, dijo el lunes a CNN Rachel VanLandingham, ex asesora jurídica de la Fuerza Aérea y actual profesora de derecho en Southwestern Law School. “No parece estar diciendo a la Guardia Nacional que haga nada que no haga ya. Pero, de nuevo, el diablo está en los detalles de cómo planean utilizarlos”.

El decreto aumenta las preocupaciones existentes de que el Gobierno de Trump busca utilizar la Guardia Nacional y las agencias federales de aplicación de la ley con fines políticos, especialmente ya que el presidente parece estar considerando exclusivamente despliegues en ciudades gobernadas por demócratas en estados azules.

Esta medida sigue a una directriz de Hegseth la semana pasada que autorizó a los miembros de la Guardia Nacional desplegados en Washington a comenzar a portar armas.

Los miembros de la Guardia Nacional desplegados en Washington comenzaron a portar armas cortas el domingo, dijo un portavoz del Grupo de Trabajo Conjunto encargado de la misión a CNN. Un comunicado del Grupo de Trabajo Conjunto – Washington del domingo dijo que Hegseth ordenó a los miembros de la guardia portar sus armas asignadas. Un funcionario estadounidense dijo a CNN el lunes que algunos efectivos portarán rifles M4, ya que esa es su arma principal, mientras que la policía militar, por ejemplo, utiliza principalmente una pistola M17. Un portavoz del Grupo de Trabajo Conjunto dijo que los efectivos están autorizados a usar sus armas de fuego solo para “protección personal”, es decir, defensa propia, y “no para tareas policiales”.

La orden de Hegseth marcó un cambio notable en la orientación del Pentágono, que anteriormente había indicado que los miembros de la Guardia Nacional podían estar armados si las circunstancias lo justificaban.

El secretario de Defensa dijo a los periodistas en la Oficina Oval el lunes que la Guardia Nacional está “realmente orgullosa de ser parte de la defensa de la capital de la nación y de garantizar que sea segura y hermosa, y de trabajar con las fuerzas del orden”, añadiendo que los miembros de la guardia desplegados en el distrito “aman esta misión”.

El lunes, Trump sugirió que pediría al Congreso que codificara la acción para expandir el mandato de la Guardia Nacional, diciendo a los periodistas en la Oficina Oval: “Creo que los demócratas en realidad votarán a favor de esto”.

Y dejó la puerta abierta a desplegar militares en otras ciudades, como Chicago, diciendo a los periodistas que están “listos para ir a cualquier parte”, con “menos de 24 horas de aviso”. Sin embargo, sugirió que esperaría hasta que los gobernadores soliciten militares de la Guardia Nacional antes de ordenar despliegues para abordar el crimen.

“Podríamos esperar, puede que sí o puede que no — podríamos simplemente entrar y hacerlo, que probablemente es lo que deberíamos hacer”, dijo Trump. “El problema es que no es agradable cuando entras y lo haces y alguien más está ahí diciendo, mientras damos grandes resultados, dice, ‘Bueno, no queremos a las fuerzas armadas’. Necesitan ayuda urgentemente — Chicago necesita ayuda desesperadamente. Solo miren las estadísticas de criminalidad”.

Trump podría enviar efectivos de la Guardia Nacional a un estado en contra de los deseos del gobernador, recordando lo que ocurrió en Los Ángeles este verano, cuando los militares fueron federalizados. Pero esa distinción clave de a quién reportan los militares impacta lo que los miembros de la guardia pueden o no pueden hacer mientras están movilizados. Los militares federalizados, como las que se movilizaron en Los Ángeles, no pueden realizar actividades de aplicación de la ley, ya que sería una violación de la Ley Posse Comitatus. Los efectivos bajo órdenes del Título 32, como las movilizadas dentro de Washington, no están sujetas a Posse Comitatus y por lo tanto pueden asistir en la aplicación de la ley.

La Guardia Nacional de Washington es única en el sentido de que el presidente tiene la autoridad para activarla bajo el Título 32, aunque esa autoridad normalmente se delega al secretario del Ejército. De lo contrario, los efectivos de la Guardia Nacional en otras partes del país están bajo el control de sus gobernadores mientras están bajo el Título 32.

“Washington sienta un mal precedente”, dijo VanLandingham. “Sienta un precedente de normalizar esto cuando no hay nada normal al respecto, y Washington no es representativo de otros estados. (…) Sería un mundo completamente nuevo para ellos intentar una maniobra tipo Washington en Chicago o en cualquier otro lugar que no sea Washington, porque Washington es tan legalmente diferente de cualquier otra área”.

“Quiere hacer en Chicago lo que hizo en Washington, pero no tiene las autoridades legales en Washington a menos que finalmente invoque la Ley de Insurrección”, agregó. El Gobierno de Trump dejó la puerta abierta a invocar la Ley de Insurrección a principios de este año en relación con la actividad militar en la frontera sur, aunque el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional no recomendaron tomar esa medida drástica, que permitiría a Trump usar fuerzas militares en servicio activo dentro de EE.UU. para ejecutar tareas de aplicación de la ley.

La senadora Tammy Duckworth, demócrata de Illinois, se opuso enérgicamente el domingo a la posibilidad de que Trump despliegue la Guardia Nacional en Chicago, algo que el presidente ha dicho que está considerando seriamente.

“No es ninguna sorpresa que Donald Trump esté atacando una vez más a Chicago, pero eso no cambia el hecho de que el patrón continuo de Trump de politizar y malutilizar las fuerzas armadas de nuestra nación para su propio beneficio partidista y para aplastar la disidencia es profundamente perturbador, es antiestadounidense y no tiene cabida en ninguna de nuestras ciudades”, dijo Duckworth, veterana de combate y miembro de los Servicios Armados del Senado, en un comunicado antes de la firma del decreto del lunes.

Logísticamente, el decreto del lunes también deja preguntas sin responder sobre cómo se entrenarían las “unidades especializadas” o si habría coordinación entre esas unidades en los distintos estados.

“¿Están diciendo que cada estado va a tener su propia fuerza de reacción rápida que pueda manejar todo? ¿Están considerando una amalgama de unidades que se unan bajo un funcionario o comandante del Pentágono? Si es así, entonces necesitan tener un centro de entrenamiento donde se reúnan y entrenen en esto, ¿y cuáles son las regulaciones al respecto? (…) Así es clásicamente como fracasan las misiones militares, cuando no tienes una orientación clara y no has estado entrenando juntos”, dijo VanLandingham.

Se espera que esta semana los efectivos de la Guardia Nacional en la misión en Washington comiencen a ayudar más con la parte de “embellecimiento” de la misión. Un funcionario estadounidense dijo a CNN el lunes que la guardia está evaluando qué equipo será necesario y en qué lugares brindarán asistencia, pero se espera que las tareas incluyan cosas como pintar sobre grafitis, recoger basura y retirar troncos flotantes del Tidal Basin cerca del monumento a Martin Luther King Jr.

El decreto firmado en marzo, titulado “Haciendo el Distrito de Columbia Seguro y Hermoso”, ordenó un “plan de embellecimiento coordinado” para instalaciones, monumentos y parques en Washington, la eliminación de grafitis, y “garantizar la limpieza de los espacios públicos”.

Durante semanas, Trump ha intensificado los esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra el crimen en Washington, lo que también ha incluido una intervención federal en el departamento de policía de la ciudad y un aumento de la presencia de fuerzas del orden federales. El presidente se ha quejado repetidamente del aumento de la delincuencia en Washington, pero las cifras generales de delitos son más bajas este año que en 2024.

Para asistir a la Guardia Nacional de Washington, se convocó a efectivos de las Guardias Nacionales de Virginia Occidental, Carolina del Sur, Mississippi, Ohio, Louisiana y Tennessee. Los militares de los estados liderados por el Partido Republicano comenzaron a llegar a la capital del país la semana pasada. Hasta la mañana del domingo, había 2.274 miembros de la Guardia Nacional en la misión, más de 1.300 de ellos provenientes de estados de apoyo.

En la semana que comenzó el 12 de agosto, el primer día completo en que el Gobierno de Trump tuvo el control del Departamento de Policía Metropolitana, la ciudad experimentó una caída moderada en los delitos reportados —y un aumento mucho mayor en los arrestos de inmigrantes, según un análisis de datos gubernamentales realizado por CNN.

